 Найчастіше минулого року підробляли банкноти номіналом 500 грн, 100 грн та $100, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

"В Україні за підсумками 2019 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 шт. підроблених банкнот (у 2018 році - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.)", - йдеться в повідомленні НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Нацбанк зазначив, що в країнах Євросоюзу, за даними офіційного сайту Європейського центрального банку (ЄЦБ), у 2018 році на 1 млн шт. справжніх банкнот євро припадало приблизно 27 шт. підроблених, у 2017 - 33 шт.

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Згідно з результатами моніторингу, в Україні в 2019 році найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 грн зразка 2006 року (близько 65% від загальної кількості вилучених з обігу підробок) і 100 грн зразка 2005 року (близько 15%).

Водночас спостерігається зниження кількості підроблених банкнот номіналами 200 грн (на 17%), 100 грн (на 29%), 50 грн (на 31%) і 200 грн (на 31%), зазначив Нацбанк.

"Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі" - уточнив регулятор.

Центральний банк додав, що виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій, при цьому підробки гарантовано визначалися під час приймання та оброблення готівки у банківській системі, зокрема терміналами самообслуговування.

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Згідно з результатами моніторингу, серед вилучених з обігу у 2019 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), євро (23%), російські рублі (2%) та англійські фунти стерлінгів (2%).

Уточнюється, що найчастіше зловмисники підробляли $100 (96% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США), а також 50EUR і 500EUR - 56% і 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно.