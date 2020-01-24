 Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради. ФОТОрепортаж

"З 2014 року багато що змінилося в нашій державі, у тому числі й ставлення до армії та захисту Батьківщини. Потрібно зробити ще багато для того, щоб повернути Крим та Донбас. Але сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося уже в Криму, де знову майорітиме український прапор", - сказав Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Голова Парламенту також вручив особовому складу ліцею відзнаки Верховної Ради України за зразкове виконання службових обов’язків, відданість справі навчання та військово-патріотичного виховання молоді, сприяння захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

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У квітні 2014 року внаслідок окупації Криму Військово-морський ліцей був передислокований із м.Севастополя до м. Одеси.