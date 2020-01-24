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 Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради. ФОТОрепортаж

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у межах робочої поїздки до Одеської області ознайомився з навчальною базою Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного і поспілкувався з педагогами та учнями ліцею.

"З 2014 року багато що змінилося в нашій державі, у тому числі й ставлення до армії та захисту Батьківщини. Потрібно зробити ще багато для того, щоб повернути Крим та Донбас. Але сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося уже в Криму, де знову майорітиме український прапор", - сказав Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Голова Парламенту також вручив особовому складу ліцею відзнаки Верховної Ради України за зразкове виконання службових обов’язків, відданість справі навчання та військово-патріотичного виховання молоді, сприяння захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

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Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради 01
Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради 02
Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради 03
Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради 04

У квітні 2014 року внаслідок окупації Криму Військово-морський ліцей був передислокований із м.Севастополя до м. Одеси.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171625
 
 
 Топ коментарі
 
за что? может сначала заслужить надо?
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а этот хомяк служил, или повестка не нашла?
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Непогано.
Але бажано чогось більш матеріального. Наприклад цукерок Рошен.
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Декоммунизация? Совдепия в чистом виде! свитавокруг, подобострастные морды.....прикоснуться к властным особям. может быть обласканным и замеченным.
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а этот хомяк служил, или повестка не нашла?
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Непогано.
Але бажано чогось більш матеріального. Наприклад цукерок Рошен.
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хм....
у моего деда воевавшего за совдепию и раненого не раз, было несколько боевых медалей и штук 100 всяких значков, юбилейных медалей, грамот и прочей херни.....
Совок любил вручать всякие железки - дешево это и шумно.... Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4239
Вручать весомые денежные и материальные премии Совок не любил... - это затратно...
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Дуже цінна нагорода від бігунів від призову. Вони дякують, аж підскакують. Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6996
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Все правильно, лицеисты в армии служить не будут
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