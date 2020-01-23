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 Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині. ФОТОрепортаж

23 січня, в селі Піски-Радьківські Борівського району Харківської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Василем Миколайовичем Мухою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Василь Муха, молодший сержант, командир відділення - командир машини 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 20 січня у зоні проведення операції об'єднаних сил у Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ під час бою.

Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 01

Василь Муха народився в 1988 році. Виховувався батьком. Коли почалася війна, працював будівельником на півночі РФ. Повернувся в Україну і пішов добровольцем до військкомату, хоча в армії не служив. Проходив службу по мобілізації в 92 ОМБр. Був розвідником, воював біля Катеринівки, Мар'їнки. Опанував саперну справу. Двічі продовжував контракт, щоб залишатися на передовій, останній контракт підписав 19.01.2019.

Поховали Героя на сільському кладовищі поряд із могилами бабусі і дідуся. У нього залишився батько.

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Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 02

Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 03
Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 04
Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 05
Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 06
Українського воїна Василя Муху, який загинув на Донбасі, поховали на Харківщині 07

Фото - Фейсбук "Часопис Борівщини".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171605
 
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