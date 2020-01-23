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 Політика України
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Все про:Давос (122) Королевська (91) Милованов Тимофій (138)

 Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю". ФОТО

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів про зустріч із депутатом від ОПЗЖ Наталією Королевською.

Спільне Селфі Милованов виклав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Фотка вечора. Зустріч із Наталією Королевською. Давос. Обговорюємо законопроєкти про працю. Шукаємо компромісні позиції", - написав він.

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Наталія Королевська - депутатка від "Опозиційної платформи - За життя", номер 4 у виборчому списку цієї партії. Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Одна з 59 депутатів, які підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У 2012-2014 роках - міністр соціальної політики України.

Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: Обговорюємо законопроєкти про працю 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171596
 
 
 Топ коментарі
 
Breaking news.
В Херсоне спалили офис Шария - Миколаїв UA
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А всємірний єдінолох з ким розмовляло?
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Мразь к мрази или всякой ЗеРыговской твари по паре.
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у кішчачому магазині неналажне зміст тварин - вони потерпають від борошна голоду
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ЭТО ТОТ,который сам себя ДЭБИЛОМ обзывал ?????????
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Имитация для получения премий,нашел с кем обсуждать она диктант уровня 5 го класса не напишет даже на русском языке
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для того чтобы с этой шмарой
поговорить о том как из украинского рабочего
выжать все силы надо было ехать в Давос??
Или это "Экономический Нарыв"
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...ооо..панночка курвалевская и дебил экономики встретились в давосе за труд черни в словоблудии поупражняться...да еще и за счет той же самой черни... Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю" - Цензор.НЕТ 5637...вершина цинизма ***!.. Отара, бараны и овцы недостриженные, вы кого понавыбирали в урядники?.. Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю" - Цензор.НЕТ 6712..
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Кабінет міністрів через дорогу від Верховної Ради, а клоунам треба було їхати у Давос щоб переговорити законопроєкти. Таки дебіли. Таке можуть собі дозволити тільки урядовці всенародно обраного преЗедента у найбіднішій країні Європи.
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ничё се!!БЕДНАЯ!!назви мне ту богатую(страну)которая туда с такой ,,свитой"(многочисленной припёрлась??) Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю" - Цензор.НЕТ 9 и тем более чтоб министры(сидящие в кабинетах на расстоянии вытянутой руки)рабочие вопросы в швейцарии решали а не на рабочих местах!!?? Милованов зустрівся в Давосі з Королевською: "Обговорюємо законопроєкти про працю" - Цензор.НЕТ 7490
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В тому і вся проблема, що міністри не на місцях вирішують робочі питання а тратять величезні кошти з бюджету країни на поїздки у Швейцарію, в той час як більшість населення живе на межі бідності. Багатство країни у цивілізованому світі визначають за рівнем життя населення, за якістю доріг, за конкурентністю продукції, за технологіями... А у нас при владі гопники.
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С нею уже многие устречались и имели, и я тош, так шо чел *******.
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Два трударя - Мілованов і Натаха, один голову натрудив, а друга інше місце.
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Днище пробито! Следующие обсуждения с путиным!
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Натаха скоро очередного киндера мужичку своему в подоле опять принесет, не иначе! )))
Ну любит она это дело, очень любит! )))
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Ну а где еще Дибилу с натахой Поллитры встречаться, обсуждать законопроекты? Ясный пень - в Давосе.
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не обязательно в давос было ехать.
могли бы и тут встретиться законопроекты пообсуждать.
или все нормальные нах шлют и приходится друг с другом "встречаться"?
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А разве нельзя было провести это рандеву в Киеве и не
платить деньги за гастроли в Давосе, хотя ,что взять от
этих " специалистов",которые кричали -" у меня рабочие

будут получатьпо1000евро."
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Хорошая у вас страна, богатая! Политики за народные деньги в Швейцарию поболтать мотаются. Ну, не зря наверное воины гибнут.
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