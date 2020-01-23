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 Начальника юрвідділу підприємства концерну "Укроборонпром" затримали на хабарі $2 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії корупції співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди посадовця державного підприємства "Завод "Генератор" ДП "Укроборонпром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що начальник юридичного відділу підприємства вимагав від приватного підприємця $2 тисячі. Посадовець обіцяв комерсанту прискорити погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех із виробництва меблів. Посередниками в "угоді" виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу.

Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Перевіряється причетність інших посадовців держпідприємства до протиправних дій.

Начальника юрвідділу підприємства концерну Укроборонпром затримали на хабарі $2 тис., - СБУ 01
Начальника юрвідділу підприємства концерну Укроборонпром затримали на хабарі $2 тис., - СБУ 02
Начальника юрвідділу підприємства концерну Укроборонпром затримали на хабарі $2 тис., - СБУ 03
Начальника юрвідділу підприємства концерну Укроборонпром затримали на хабарі $2 тис., - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171556
 
 
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К чему приводит безудержная страсть

мародеров к доллару и шекелю в оборонке .
А если таких к суду Военного Трибунала .

Однако, подобные снаряды поставляются в Украинскую армию и, по словам специалиста, несут угрозу не только при стрельбе, но даже при хранении.

*****

https://www.youtube.com/watch?v=t5O9EyK1gZs&feature=emb_logo
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Наему премию дайте! и мидаль за бездоганну працю!)
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https://censor.net.ua/news/3171435/lozovskiyi_kovalskomehanchniyi_zavod_postavil_brakovannye_korpusa_dlya_btr4_kotorye_mogut_byt_legk
Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец. ФОТО

Начальника юротдела предприятия концерна "Укроборонпром" задержали на взятке в $2 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 5794
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