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Все про:контрабанда (1079) наркотики (900) собаки (44) митниця (650) марихуана (80)

 Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ. ФОТОрепортаж

Співробітники Слобожанської митниці виявили 12 кг "травички" в паливному баку автомобіля, що прямував у РФ. Допоміг їм у цьому службовий пес Арчі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитницю.

Так, на митному посту "Гоптівка" під час митного контролю легкового авто, який прямував до РФ та обрав смугу руху "зелений коридор", водій запевнив, що не переміщує заборонені товари чи предмети.

У межах застосування системи управління ризиками, було ухвалено рішення щодо переведення авто із "зеленого коридору" до "червоного". Під час проведення більш детального огляду службовий собака митників Арчі спрацював на паливний бак, у якому виявили 55 вакуумованих пакунків із речовиною зеленого кольору рослинного походження загальною вагою 12,2 кг.

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Як зазначив у письмових поясненнях "перевізник", зміст пакунків йому невідомий, але за їхнє переміщення він мав отримати грошову винагороду.

На чоловіка складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ 01
Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ 02
Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ 03
Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ 04
Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ 05

Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171515
 
   
 Топ коментарі
 
Та хай би собі везли! Теж мені скарб нації...
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та хай би туди везли, то вже не наша проблема.
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У собачки глаза такие умные, не то шо у Моники или Гончарука. И пользы больше
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йо, в кацапію?!
та дусту підсипали... і нехай везе!
вивозе з країни наркоту. за таке премії тра...
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та хай би туди везли, то вже не наша проблема.
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Представил как таможенники таксу в бензобак запихивают. Чуть кофе не разлил. Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которые везли в РФ - Цензор.НЕТ 60
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так то не такса)))
то смесь терьерчика (беллингтона или джека-рассела) с ... жулькой...
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Фото я потом увидел, когда проржался. Классная собачка, надеюсь, что она не наркоман.
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У собачки глаза такие умные, не то шо у Моники или Гончарука. И пользы больше
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..ну и нафига изъяли то?...пусть бы себе покурили соседи подлые травки заморской.. Таможенники с помощью собаки выявили в топливном баке автомобиля 12 кг марихуаны, которые везли в РФ - Цензор.НЕТ 2425..
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Это Чебурашке, который ищет друзей, саженцы на парники везли ))))
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а нафіга? самі покуримо?
щоб клятим москалям не дісталося?
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Ну, можно добавить яду и на ОРДЛО скинуть. Еще можно на середину минного поля. А вообще я добряк по натуре.
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То най би везли на Московію! Мо потравили б кримнашів та іхтамнєтов
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Є медичний канабіс, який використовується для знеболювання (для невиліковних онкохворих чи ще кого з сильними болями) і він відрізняється своїми властивостями від наркотичного, на скільки мені відомо...
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коллега, не будем погружаться, этот тоже лабораторно, кроме Арчи не был исследован.
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нехай бы эта "речовина зеленого кольору" ехала на рф-ию. теперь "перевозчик" денег не получит, налоги не уплатит - о чем думают?
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Це псяче досягнення запишемо як нове покращення від президента чи нового самокатного уряду?
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Доречі, Джекрасел може. Вони ж стрибучі, як коники.
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Арчі звичайно молодчага, але на хріна затримувати, ще б кілограмчиків два і героїну добавили, хай би кацапота замість бояришника хряцала!
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Ех, Арчі, сумлінний... перестарався. Якщо таке везуть на московію - треба пропускати з найкращими побажаннями, без черги.
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