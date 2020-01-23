 Митники з допомогою собаки виявили в паливному баку автомобіля 12 кг марихуани, які везли в РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитницю.

Так, на митному посту "Гоптівка" під час митного контролю легкового авто, який прямував до РФ та обрав смугу руху "зелений коридор", водій запевнив, що не переміщує заборонені товари чи предмети.

У межах застосування системи управління ризиками, було ухвалено рішення щодо переведення авто із "зеленого коридору" до "червоного". Під час проведення більш детального огляду службовий собака митників Арчі спрацював на паливний бак, у якому виявили 55 вакуумованих пакунків із речовиною зеленого кольору рослинного походження загальною вагою 12,2 кг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо. ФОТОрепортаж

Як зазначив у письмових поясненнях "перевізник", зміст пакунків йому невідомий, але за їхнє переміщення він мав отримати грошову винагороду.

На чоловіка складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.









