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Все про:Нацполіція (8867) Рівненщина (485) бурштин (357) сільрада (53)

 Голова сільради на Рівненщині незаконно перевозив близько 30 кг бурштину на суму $30 тис., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора, 22 січня, у результаті проведених оперативних заходів співробітники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області спільно з патрульними поліцейськими підрозділу ТОР викрили 36-річного голову однієї із сільських рад Дубровицького району в незаконному перевезенні бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Автомобіль Renault Trafic поліцейські зупинили поблизу села Великий Житин у Рівненському районі. За результатами поверхневої перевірки в салоні мікроавтобуса було виявлено три мішки бурштину-сирцю загальною вагою майже 30 кілограмів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рівненського районного відділення.

У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, перевезення бурштину), вилучений бурштин скеровуватиметься на експертизу. За її результатами ухвалюватиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення жителю Дубровиччини про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Орієнтовна вартість вилученого бурштину становить $30 тис.

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Голова сільради на Рівненщині незаконно перевозив близько 30 кг бурштину на суму $30 тис., - Нацполіція 01
Голова сільради на Рівненщині незаконно перевозив близько 30 кг бурштину на суму $30 тис., - Нацполіція 02
Голова сільради на Рівненщині незаконно перевозив близько 30 кг бурштину на суму $30 тис., - Нацполіція 03
Голова сільради на Рівненщині незаконно перевозив близько 30 кг бурштину на суму $30 тис., - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171504
 
   
 Топ коментарі
 
Янтарь уже не копают, то при барыге копали. Вы не знаете?
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30 кг янтаря на сумму $30 тыс...

выходит 1 кг янтаря - 1 тыс.$
Выходит, добыл себе тонну янтаря, нелегально продал и обеспечен на всю жизнь сам и твои дети. Нехило
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30 кг янтаря на сумму $30 тыс...

выходит 1 кг янтаря - 1 тыс.$
Выходит, добыл себе тонну янтаря, нелегально продал и обеспечен на всю жизнь сам и твои дети. Нехило
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Да ! Просто поразительно . сидели последний хрен без соли доедали . сейчас нашли тему повально корчуют и гробят все на свете -- зато теперь куча новых машин . замки строят и теперь живут по новому
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там зависит от фракции. Особенно ценные, инклюзы, - с мухой внутри. Знакомый у тещи на огороде выкопал такой - отвалили 5 штук при курсе 8.
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немає вже таких цін, це ціни п'ятирічної давності
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Янтарь уже не копают, то при барыге копали. Вы не знаете?
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Интересно куда потом девается изьятый янтарь, не закапывают же его назад в землю.
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У милиции Ровно украли янтаря на миллион долларов.
прямо из кабинета следователя областного управления МВД украли 136 килограммов янтаря
ссыка - https://podrobnosti.ua/1004947-u-militsii-rovno-ukrali-jantarja-na-million-dollarov.html
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і нає що, звільнили пару чоловік, і хтось під кримінал пішов, але ніби так і не посадили, чи то умовно дали чи ще суд йде.
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А куда девается конфискованный янтарь?
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іде на експертизу в Польщу, де дають висновок, що то булижник, і там залишається. Це таку схему при овочу придумали, тонами їхав.
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