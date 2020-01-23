 Голова сільради на Рівненщині незаконно перевозив близько 30 кг бурштину на суму $30 тис., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Автомобіль Renault Trafic поліцейські зупинили поблизу села Великий Житин у Рівненському районі. За результатами поверхневої перевірки в салоні мікроавтобуса було виявлено три мішки бурштину-сирцю загальною вагою майже 30 кілограмів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рівненського районного відділення.

У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, перевезення бурштину), вилучений бурштин скеровуватиметься на експертизу. За її результатами ухвалюватиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення жителю Дубровиччини про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Орієнтовна вартість вилученого бурштину становить $30 тис.

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