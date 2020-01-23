 Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович.
"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Держави Ізраїль, де візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту.
вот Вам история история каховского раввина...
(кстати, а ведь от ***** обе дочки сбежали. И жена сбежала. И даже Лукашенко почти сбежал!)
А жидам верить это гиблое дело
Слова не перепутал??
требовать у богатых стран какую-то сумму, например, 10 млрд. $.
К тем, кто не соглашается отдать по хорошему, отправлять с визитом Зе.