 Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович.

"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Держави Ізраїль, де візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту.

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