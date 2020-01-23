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Все про:Зеленський (4231) Єрусалим (45) молитва (49)

 Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу в Єрусалимі, де приєднався до молитви за мир в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович.

"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Держави Ізраїль, де візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту.

Також читайте: Українська делегація передала свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, - Зеленський

Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171477
 
   
 Топ коментарі
 
вот сейчас все идеально....
еврей в той стране, и в том месте где и должен быть....
Кашерно на все 100%...
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а кто нюхать колоться и бухать пиво и танцевать под кацапскую попсу "а любви не дала"
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Там би і залишилось чмо маланське на своїй історичній батьківщині...
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какая молитва бобик же атеист ??? безбожник тоисть.............
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Новина настільки кошерна, що в мене почала кудись зникати шкуринка.
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Ясна річ. Ще не вистачало, щоб насправді... Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 9793
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главное, чтобы теперь стена не упала или книга не сгорела )))
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А на скронях нічого не заколосилось? Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 6382
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Зачем скажите Вам чужая Украина,
вот Вам история история каховского раввина...
(кстати, а ведь от ***** обе дочки сбежали. И жена сбежала. И даже Лукашенко почти сбежал!)
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Бо хутін - то справжній чорт у людській подобі: кровожерливий, брехливий і ворог людям.
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от за Луку пагадите... он уже не так быстро бегает))))
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Оттого все беды в Украине, что 73% поверили еврею...
А жидам верить это гиблое дело
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Ну, свиновальцу тоже 54% поверили и сейчас 8% верят, аж бегом, несмотря на то, что потрох патологический лгун..Вопрос лишь в том, кто они, эти 8%, идиоты или психбольные?
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Евреи в Бухенвальде и Освенциме тоже молились за мир. И какой результат? Мир нужно завоевать а не выплакать
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Ну вот евреи и поняли, что мир нужно завоевать и воюют.
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А Зюзя считает, чтобы добиться мира надо только перестать стрелять
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Прикольно видеть, как ставленники тех, кто устроил войну теперь молятся за мир, лицемеры. Напоминает известные слова из Евангелия от Матфея 23:29 - Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей
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Кипу у стены плача раздают бесплатно,- грех президенту не нажиться.Может кому потом продаст.
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Зеленский - красавчик! Пороха- барыгу на нары!!!
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Обох . Ані той , ані цей не збирались і не збираються нищити ворога в будь-який спосіб, вони обоє - непотріб .
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Азохен-вэй! Санитары! Таки будьте мне известны, шо у пациента Евгений Цуканов b62505a2 самочувствие - дрек! Шо? Та совсем вай-вай! Клизму несите, поцы, ТРИ ВЕДРА!!!
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молился по ********** методичке??
Слова не перепутал??
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а чего им не молится по одной методичке, если оба маланцы и оба уничтожают страны, в которых президентствуют?
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В каком месте оно красавчик? Ездит без толку помиру и позорит Украину своим бестолковым блеяньем
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Гримаси, вироблені для публіки 95 кварталу в Давосі дають протилежний ефект. Але ці гримаси під час виступу чергове підтвердження, що 95 квартал з преЗЕдента не вийшов і навіть виступаючи на серйозному міжнародному бізнес форумі він уявляв себе на сцені 95 кварталу.

Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 3231
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добре хоч нічого не кинули (ну там недогризок чи що)... бо люди ж там культурні, виховані...
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А він що різко став віруючим? А чого тоді постійно відморожується від питань церкви? Чи в Ізраїлі під атеїста косити не кошерно?.. Хоча так, кака разніца. От гівно. Помолився він. Треба було який-небудь жарт забабахати в стилі 95-ї підворотні.
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Порохоботы пищат все сильнее и сильнее. А как же. Завтра пахана закрывают. Прийдеться идти работать, а не херню всякую писать.
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Папірець з бажанням встромив у стіну?
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оту...зелененьку бачите?... його... ))))))) відторгнула стіна плчу...виштовхала ))))
Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 6373
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Может оно и к лучшему. ХЗ что он там написал.)
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Євреї за мир в Україні?А за який,руССкій чи Єврейський?
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Заруби собі козлорожий на носі - Порохоботи ніколи не плачуть. Порохоботи лише сміються на зебілами 😃
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Ждём! Или Стена Плача завалится или Нетаньяху окочурится...
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Энтузиасты предлагают вместо всех этих форумов наладить свой эксклюзивный бизнес:
требовать у богатых стран какую-то сумму, например, 10 млрд. $.
К тем, кто не соглашается отдать по хорошему, отправлять с визитом Зе.
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Обратите внимание на цвет кипы. Обычные традиционные иудеи носят кипу черного цвета, а националисты -религиозные фанатики светлого цвета. У Путина и Зеленского - светлые кипы, это говорит о том, что они управляются иудейскими фашистами хабатниками.
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Все. Тепер хана тій Стіні раз там побував Бубочка. Та ще і якийсь Віслюк на ній написав своїм зеленим лайном - "Тут бил Вова" 😕
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сколько там вокруг мыролюбных реформаторов. Они все там собрались?
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А Зеленському личить кіпа. Ще б пейси відпустити.
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так же как и мыролюбному свиненку. только пейсов ему не хватает. Я так понимаю мыролюбец его и фотографировал.
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Таки ойц! Зеленський відвідав Стіну плачу і приєднався до молитви за мир в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 6648 И что-то не видно свидетелей секты "Доколе Вальцман будет нас грабить, дайошь нашего Зеленскага!"(с)
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