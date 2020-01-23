 ДБР затримало чиновника ДФС Полтавщини, який одержав $85 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, податківець вимагав від харківського підприємця неправомірну вигоду в сумі 85 000 доларів США, обіцяючи вплинути на слідчого ДФС та вирішити питання повернення вилученого під час обшуку майна, а також допомогти бізнесменові уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Усю суму неправомірної вигоди підприємець передав посередникові, після чого податківець і його спільник були затримані слідчими Державного бюро розслідувань у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.









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Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю ДФС про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.