EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4100  12
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2860) Полтава (163) ДФС (2384) ДБР (797)

 ДБР затримало чиновника ДФС Полтавщини, який одержав $85 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві затримали одного із заступників начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за вимагання неправомірної вигоди в сумі 85 000 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, податківець вимагав від харківського підприємця неправомірну вигоду в сумі 85 000 доларів США, обіцяючи вплинути на слідчого ДФС та вирішити питання повернення вилученого під час обшуку майна, а також допомогти бізнесменові уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Усю суму неправомірної вигоди підприємець передав посередникові, після чого податківець і його спільник були затримані слідчими Державного бюро розслідувань у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

ДБР затримало чиновника ДФС Полтавщини, який одержав $85 тис. хабаря 01
ДБР затримало чиновника ДФС Полтавщини, який одержав $85 тис. хабаря 02
ДБР затримало чиновника ДФС Полтавщини, який одержав $85 тис. хабаря 03
ДБР затримало чиновника ДФС Полтавщини, який одержав $85 тис. хабаря 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ. ФОТО

Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю ДФС про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171456
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
покажіть мені хоч одного полум'яного борця з корупцією, який пішов у податкову, щоб збирати гроші для держави, а не для себе
 показати весь коментар
 
 
а чего же честные не пошли в налоговую ?
 показати весь коментар
 
У честных есть ум и совесть! К тому же они вне системы заработают больше, чем там официальный оклад!
 показати весь коментар
 
А хто їх туди пустить? Там же по наслєдству посади передають...
 показати весь коментар
 
не выдумывайте … какое наследство ? вы что думаете что там все должности "хлебные" ?
 показати весь коментар
 
Дурак тот кто взятку давал-нужно было нести прямо в правительство через «инвестиционного менеджера».
 показати весь коментар
 
Пишите правильно, ЗАДЕРЖАЛИ КРУПИЦУ КОРРУПЦИИ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.
 показати весь коментар
 
 
Це вже боротьба з бідністю,чи ще жити по новому?
 показати весь коментар
 
Створіть окремий реєстр для подібних справ,вони ніколи не доходять до суду,а якщо доходять залишаються без вироку. Ніхто не чує.
 показати весь коментар
 
Завтра вийде під заставу в 25000 грн, а через суд ще і відсудить 85 баксів, скаже що мамині були. " Мама любіт скорость"))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору