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 Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБ України викрили в отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури однієї з районних державних адміністрацій Чернівецької області.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що головний архітектор району за хабар у $1,5 тисячі обіцяв посприяти місцевому мешканцю в погодженні технічної документації зі зміни цільового призначення земельної ділянки.

Оперативники спецслужби затримали посадовця під час одержання на робочому місці заключної частини хабаря – $800.

Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ 01

Головний архітектор одного з районів Буковини вимагав хабар у $1,5 тис. за погодження документації на землю, - СБУ 02

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171436
 
 
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