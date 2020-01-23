 "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець.
"Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставило на Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) три перші корпуси для виготовлення нової партії БТР-4. Але виявилося, що вони прийшли з браком. На них є тріщини. Однак на непровареній і потрісканій броні стоїть клеймо військового представництва Міністерства оборони, що з цими корпусами все в порядку. Чесно кажучи, це просто якийсь сюр", - розповів він.
"Нагадаю, що напередодні нового року генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив, що спільно з Міноборони та за підтримки уряду, нарешті, розблокували контракт під державні гарантії на постачання 45 БТР-4 для Збройних сил. Перші 12 БТР-4 вже поставлено, здійснено передоплату на ХКБМ у 125 млн грн, а саме конструкторське бюро, що перебувало на межі банкрутства, врятовано зусиллями нової команди концерну. Адже і справді через невиплату зарплатні люди звіди розбігалися як із тонучого корабля. Також було заявлено, що усі БТР-4, і вже готові, і наступні, виготовлятимуть з української броні марки "71". Проте перші нові корпуси з "Лозової", які днями доставили до Харкова, мають чітко виражені ознаки браку. Це неякісне зварювання, "не провар", як стверджують фахівці, броні – тобто, пустоти під тонким шаром металу, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями. І також тріщини, які ховаються під фарбою. Окрім цього, кожен із цих залізних напівфабрикатів ще треба буде "допилювати напильником" із колосальною втратою часу, аби можна було встановити вузли та агрегати збиральними командами ХКБМ", - деталізував Згурець.
а де керівництво, де воєнпреди?
Тики хогошая бгоня,чего пгистали.
Вопрос ,как это частное предприятие выйграло тендэр,да и вообще,как попало в суб подрядчики?
есть исполнители и отк с **********..)))
максимум директорат... )))
Упала в болото.
Какая зарплата,
Такая робота!
И в нем та лопата,
Какая работа,
Такая зарплата.
Директора и главного инженера привезти в окопы и заставить там под обстрелами картошку чистить 😀
неужели проблема купить автомат?
в смысле сварочный )))
А тут броню вари за три копейки.
Ага щаас!
Ви даже будку собачью не можете потгоить.
А Анатолий Моисеевич стагается,как может.
Фсе на благо обогоны!
где вывод независимой экспертизы?
а ******* мы все горазды - так и передайте по инстанции
и
НОВІ БТР-4 ДЛЯ АРМІЇ: ЩЕ НЕ ЗРОБЛЕНІ, АЛЕ ВЖЕ ТРІЩАТЬ ПО ВСІХ ШВАХ. ЧОМУ ТАК?
https://defence-ua.com/index.php/statti/9357-novi-btr-4-dlya-armiyi-shche-ne-zrobleni-ale-vzhe-trishchat-po-vsikh-shvakh-chomu-tak
Похоже,что дело пахнет саботажем,и тянется не первый год.Так,что Юре Б.,не мешало бы расставить акценты в своей публикации по поводу виновных,и более внимательней подойти к этому вопросу.
Ну как это сделал Згурец.Згурцу респект и уважение.И вообще,в военной тематике ресурс Цензор.нет и в подметки не годится https://defence-ua.com/
От так украинцы разваливают свою страну. И я удивляюсь илитам, которые в этих условиях строют дома себе - хоромы - завтра грянет буря - от них праха не останется. Вы на что надеетесь, что тупое и нищее население вам даст жить? Они вас на ремни порежут - шариковы.