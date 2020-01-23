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 "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

"Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив на Харківське конструкторське бюро машинобудування три перші корпуси для виготовлення нової партії БТР-4. Але виявилося, що вони прийшли з браком.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставило на Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) три перші корпуси для виготовлення нової партії БТР-4. Але виявилося, що вони прийшли з браком. На них є тріщини. Однак на непровареній і потрісканій броні стоїть клеймо військового представництва Міністерства оборони, що з цими корпусами все в порядку. Чесно кажучи, це просто якийсь сюр", - розповів він.

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"Нагадаю, що напередодні нового року генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив, що спільно з Міноборони та за підтримки уряду, нарешті, розблокували контракт під державні гарантії на постачання 45 БТР-4 для Збройних сил. Перші 12 БТР-4 вже поставлено, здійснено передоплату на ХКБМ у 125 млн грн, а саме конструкторське бюро, що перебувало на межі банкрутства, врятовано зусиллями нової команди концерну. Адже і справді через невиплату зарплатні люди звіди розбігалися як із тонучого корабля. Також було заявлено, що усі БТР-4, і вже готові, і наступні, виготовлятимуть з української броні марки "71". Проте перші нові корпуси з "Лозової", які днями доставили до Харкова, мають чітко виражені ознаки браку. Це неякісне зварювання, "не провар", як стверджують фахівці, броні – тобто, пустоти під тонким шаром металу, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями. І також тріщини, які ховаються під фарбою. Окрім цього, кожен із цих залізних напівфабрикатів ще треба буде "допилювати напильником" із колосальною втратою часу, аби можна було встановити вузли та агрегати збиральними командами ХКБМ", - деталізував Згурець.

Лозовський ковальсько-механічний завод поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець 01
Лозовський ковальсько-механічний завод поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець 02
Лозовський ковальсько-механічний завод поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець 03
Лозовський ковальсько-механічний завод поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171435
 
 
 Топ коментарі
 
під час війни таке вважається диверсією, та винні підлягають розстрілу
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Дегредація кваліфікації... Наслідки навчання по смартфону в Ютубі.
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нє просто всі зварювальники в яких руки ростуть з плечей на будівництві в інших країнах. А тут залишились рукожопи.
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ОНИ БЫ ЕЩЕ заказывали корпуса для БТР в московии !!!!!! завод принадлежит опоблоковцу ГИРШФЕЛЬДУ (нашему человеку) !!! АБРАКЯУЧМАС подавай в отставку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ага, і обригав воєнпреда і насрав йому в штани. Зараза, цей Порошенко "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 4193
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під час війни таке вважається диверсією, та винні підлягають розстрілу
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Ситуація з власником сумніша, ніж ви вважаєте. Специфічний власник з антиукраїнськими поглядами. Випускає досить технологічну продукцію,але як то кажуть: "на хер мне надо для ВСУ изготавливать качественные изделия - и так сойдёт". А думаете военпред чего-то боится? Да наложить он на нас всех хотел в этой Лозовой.
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Нет это друг Коломойского и рабиновица товарищ Гиршфельд, Анатолий Моисеевич Кстати входил в Опозиционный блок
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Ой так таки это Анатолий Моесеевич делал!?
Тики хогошая бгоня,чего пгистали.
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Ладно хренс ней со зрадой.
Вопрос ,как это частное предприятие выйграло тендэр,да и вообще,как попало в суб подрядчики?
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Ответ простой - у нас больше никто в стране не делает броню, а шведскую броню в МО забраковали.
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Хотя, наверное, правильнее было бы расширить или восстановить производство там, где танки пилят - прямо в Харькове.
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Так Анатолий Моисееви без хлебушка останется так Беня с друзьями не может поступить!
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Лозовский завод принадлежит депутату-жопоблоковцу Анатолию Гиршфельду....
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Вы чего это антисимитизм тут разводите!?
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Ну судячи по фамілії... Ще той шмат лайна
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Кто то уже сидит? Может кого то к стенке поставили? Да нет. Пока не будет наказаний, будут преступления.
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Предприятие национализировать. Собственников под трибунал с конфискацией.
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а собственник при чем??
есть исполнители и отк с **********..)))
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Собственник при том что его ОТК это пропустило! Пусть нанимает адекватных людей на адекватную зарплату!
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он не нанимает персонал, не смешите
максимум директорат... )))
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А кто нанимает?! Даже если так судить нанимает директора директор нанимает всех остальных.
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Летела лопата.
Упала в болото.
Какая зарплата,
Такая робота!
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Кстати да на ЛКМЗ с июня месяца зарплату не платят
"Лозовський ковальский-механічний завод" поставив на Харківське конструкторське бюро машинобудування браковані корпуси для БТР-4, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 5316
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Кстати не мешало бы выяснить сколько там Зеизбирателей работает.
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Судить не могу по ЛКМЗ но на другом харьковском заводе Гиршфельда а тобишь на подшипниковом Зебобиков где-то около 90% работает
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Причем тут болото,
И в нем та лопата,
Какая работа,
Такая зарплата.
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Очень интересно
Директора и главного инженера привезти в окопы и заставить там под обстрелами картошку чистить 😀
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а еще говорят что мастерство не пропьешь . это смотря как пить
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это варят вручную?
неужели проблема купить автомат?
в смысле сварочный )))
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"на непроваренной и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке"__________________________Петр Порошенко решил дать личные средства(20 миллионов) на залог для начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко_________________совпадение? не думаю...
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Вы утверждаете, что лично Марченко клеймо ставил?
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я утверждаю, что это делают в ведомстве которое возглавляет марченко. не утрируйте.
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Люди вон броню не варят,а 36К мало.Даже потрахаться не могут.
А тут броню вари за три копейки.
Ага щаас!
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Странно ,что нет карикатур на Гиршфельда.Дела на его машзаводах отвратительные.
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Не тгогайте наше фсе!
Ви даже будку собачью не можете потгоить.
А Анатолий Моисеевич стагается,как может.
Фсе на благо обогоны!
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Ну, попасть в эту трещинку пулей, затруднительно.
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Раньше ответственную сварку проверяли рентгеном,участвовал институт Патона в разработке методов сварки.А теперь- на коленке, электродами с барабашки.Военприёмка пооперационная на заводе есть?
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Это вообще не броневая сталь. Это грёбаный металлолом. Где сопромат и где металлооюведение вообще. Это вообще шо такое?6л
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Гиршфельд кровососит Харьковскую область с конца 90х.Не слышал я ,что на его заводы очередь стоит на трудоустройство.Бизнесмен -шабашник,очковтиратель.Но это всё- таки лучше,чем ХАЗ и тыщи других заводов -призраков.Вообще по корпусам раньше и сам Малышева выступал и ХТЗ. Корпуса на МТЛБ из алюминия варил.Вероятно, он и сейчас бы делал бронемашины на гусходу.Там по крайней мере ответственный владелец-Ярославский.
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Да-с ! Дожили....После того, как военпред подписал акт приёмки,формально к производителю претензий нет.Последний (сукин сын!) или человек случайный или сознательный враг. Какая предусмотрена ответственность для него нынче не известно, но 30 лет тому это было сурово.
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А что вы там увидели на фото??? Я вот лично ничего не вижу. ИМХО на первом фото не трещина, а наплыв. На следующих тоже не понятно что. Где рентген фотки???? Только они могут показать что там со швом. Если так визуально, то можно и шпаклевочкой замазать и будет ровненько, только это ни о чем....
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Может непрвар,а может быть варили без предварительного подогрева с последующим отпуском.Такие конструкции нужно после сварки загонять в специальные печи и более суток "греть" до 400 'с .Аэто дорого))))Вот и лопается броня!!!
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Даже назвать проблему своими именами не могут.Скромно называют *Сюр*.Что от них хотите.В доле.А я назову.Коррупция и взятки.
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опять буря в стакане
где вывод независимой экспертизы?
а ******* мы все горазды - так и передайте по инстанции
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Все это говорит о квалификации оставшихся на заводе работяг сварщиков, а руководство уже ничего не может или не хочет с этим что-то сделать, да плюс такое направление, как металлообработка, видать утеряно надолго.
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Не обязательно сварщики виновны.Могли попросту сыкономить владельцы шаражки на предварительном подогреве и "подогреве" после сварки.Нужно загонять конструкцию в печи и отжигать где-то больше суток.Это очень дорого.Если этого не делать,то при остывании возникнут напряжения и деформации которые просто порвут корпус или в по шву ,или в закалочной зоне.Кстати,эти же "спецы"натворили брака и в иракском заказе-сам видел Но то что броню пробьет пуля-это бред .А этот брак можно легко устранить так,что никто бы и не узнал.
и
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Военпреда в сей БТР и на патрулирование прифронтовой зони...
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У кого по статье Юры Бутусова,возникли вопросы,читайте оригинал на ресурсе Згурца.Там все описано доходчиво и четко,а не так как у Юры.
НОВІ БТР-4 ДЛЯ АРМІЇ: ЩЕ НЕ ЗРОБЛЕНІ, АЛЕ ВЖЕ ТРІЩАТЬ ПО ВСІХ ШВАХ. ЧОМУ ТАК?

https://defence-ua.com/index.php/statti/9357-novi-btr-4-dlya-armiyi-shche-ne-zrobleni-ale-vzhe-trishchat-po-vsikh-shvakh-chomu-tak

Похоже,что дело пахнет саботажем,и тянется не первый год.Так,что Юре Б.,не мешало бы расставить акценты в своей публикации по поводу виновных,и более внимательней подойти к этому вопросу.
Ну как это сделал Згурец.Згурцу респект и уважение.И вообще,в военной тематике ресурс Цензор.нет и в подметки не годится https://defence-ua.com/
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Это не саботаж. Это общий развал машиностроения в Украине. Как инженер-технолог вам говорю. Кадры утеряны, выучить новые - год-2-3 нужно, селекция нужна, а не из кого выбирать. Нормальные уехали в гейропу...
От так украинцы разваливают свою страну. И я удивляюсь илитам, которые в этих условиях строют дома себе - хоромы - завтра грянет буря - от них праха не останется. Вы на что надеетесь, что тупое и нищее население вам даст жить? Они вас на ремни порежут - шариковы.
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Военную технику делает какая-то частная шарашка... Пипец.. В сарае БТРы делают... А ракеты дома в подвале?
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владелец "Лозовський ковальско-механічний завод", представитель "бохоизбаранной" нации со скромной русской хфамилией Гиршфельд, Анатолий Моисеевич
"Лозовський ковальский-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 1534
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Однако на непроваренной и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, данных товарищей в БТР-0 (потому что бракованный) и на передовую.
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