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 15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 січня близько 7.00 в одному з сіл Яворівського району Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса "Рено Трафік" 52-річний житель Городоцького району, скоїв наїзд на 15-річну місцеву жительку. Від удару дівчина впала на смугу зустрічного руху, де на неї скоїв наїзд автомобіль "Рено Сценик", яким керував 66-річний житель Яворівського району.

Від травм дівчина померла на місці події.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція 01
15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171432
 
 
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як же шкода дитя.. співчуття рідним та близьким.
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дитина слухняна та правильна - переходила дорогу в призначеному місці
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Судя Збили на переході , бо тіло на зустрічній смузі. При ударі відкинуло Дитя не Винне , співчуття Рідним.
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дуже шкода, але ще більше шкода, що дитя не знало, що коли темно і машини назустріч, то вони толком нічого не бачать і яка вже різниця, хто винуватий.... не можна було йти їм під колеса. То є факт --частіш за все не стають машини на трасі перед переходами, особливо якщо позаду хтось за тобою.....
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.....два СТАРЫХ долбо.......ба убили ЧЕЛОВЕКА , а то и нескольких !!! а хотим чтоб НАСЕЛЕНИЕ Украины росло ((((((
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Малолетка видать не доганяла шо її там ніфіга не видно. Пешеход або живий, або всегда прав.
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