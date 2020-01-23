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Все про:корупція (2103) ОДА (722) Одеса (2284) СБУ (5049)

 Чиновники одеської ОДА розікрали 1,6 млн грн під виглядом даржзакупівель. ФОТО

Служба безпеки України викрила факт розкрадання коштів державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чиновники привласнили майже 1,6 млн гривень під час проведення закупівлі товарів для потреб департаменту. Державні кошти виводились у "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціям та благодійними фондами. Оборудка реалізовувалась із залученням чиновників одного із комунальних підприємств обласної ради Одещини.

Під час проведених слідчими СБУ обшуків у службових кабінетах посадовців та за місцями їхнього проживання правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.

Чиновники одеської ОДА розікрали 1,6 млн грн під виглядом даржзакупівель 01
Чиновники одеської ОДА розікрали 1,6 млн грн під виглядом даржзакупівель 02

Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171430
 
 
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За такі дрібниці вже мають саджати? Чи лише розслідувати?
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то ж треба їх пожурити, сказати "ну-ну-ну, так не можна!"
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А Шалигайло за задницю взяли? Там без цьго "керівника" навряд чи обійшлось. А після призначення Куцого , просто розквітло. В цій структурі повязано все. Всіх хто не хотів бути причетним до "схеми" крадіжок позвільняли, і на керівні посади були призначені "свої" колишні "мєнти" та друзі. Таке враження , що Зеленський віддав Одесу та область на відкуп крадіям. Нічого не змінилось після зміни влади. Кивали що крадуть при Порошенко, а зараз прийшли нові "голодні" і крадуть не мішками , а вагонами.
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МОЖЕТ УЖЕ САЖАТЬ НАЧНЕТЕ? ГДЕ РЕШЕНИЕ СУДОВ?
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