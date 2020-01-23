 У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в США.
В офіційній церемонії відкриття взяли участь посол України в США Володимир Єльченко, генконсул України в Нью-Йорку Олексій Голубов та представники української громади Америки.
Почесним консулом України у Філадельфії стала Ірина Мазур, громадська діячка, професійна юристка, членкиня ради директорів організації Razom for Ukraine і віцепрезидентка Української федерації Америки
а в тебе є.
ти ж кріпосна тваринка, жалкій раб і прєзрєнний смєрд ..