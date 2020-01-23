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 Фоторепортаж, За кордоном
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 У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство. ФОТОрепортаж

У День Соборності Україна відкрила своє почесне консульство у Філадельфії, штат Пенсільванія, одному з найбільших міст східного узбережжя США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в США.

В офіційній церемонії відкриття взяли участь посол України в США Володимир Єльченко, генконсул України в Нью-Йорку Олексій Голубов та представники української громади Америки.

Почесним консулом України у Філадельфії стала Ірина Мазур, громадська діячка, професійна юристка, членкиня ради директорів організації Razom for Ukraine і віцепрезидентка Української федерації Америки

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У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 01
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 02
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 03
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 04
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 05
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 06
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 07
У Філадельфії відкрили Почесне консульство України, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171404
 
   
 Топ коментарі
 
Не старайтеся: москалі слову "писка" надають зовсім іншого забарвлення.
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москалю, ти ж в курсі, що зараз тобі прилетить мухобойкою по пискові ?
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Проте зеленських тепер скаже, що це його заслуга
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москалю, ти ж в курсі, що зараз тобі прилетить мухобойкою по пискові ?
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в нас нема господарів.
а в тебе є.
ти ж кріпосна тваринка, жалкій раб і прєзрєнний смєрд ..
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Не старайтеся: москалі слову "писка" надають зовсім іншого забарвлення.
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Неплохой такой домик. Не меньше 100 тысяч баксов должен стоить. Хотя стены снаружи не мешало бы подремонтировать.
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