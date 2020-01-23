 Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП. ФОТОрепортаж

"Президент візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц", - йдеться в повідомленні на сайті президента в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

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