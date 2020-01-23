 Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП. ФОТОрепортаж

"Президент візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц", - йдеться в повідомленні на сайті президента в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.
Чотири дуже простих, без підколок та складностей питання.
І тут я зрозумів, що все, що було перед тим - це було ще не зовсім соромно...
Т.Чорновіл
https://apostrophe.ua/news/world/2020-01-18/oman-zatopilo-posle-moschnyh-livnej-foto-i-video-navodneniya/185911
Так что рано нам радоваться за Давос.
Все еще там может быть после визита "бубочки".
Не человек, а стихийное бедствие.
И Нотер - Дам сгорел .
Что-то там бу\дет в стране обетованной .... Ждем...с
интересно,колорадку на мавзолее оденет,или нет ?
"Кожному інвестору, який приведе в Україну понад $100 млн, ми надамо персонального менеджера, який розмовляє 5 мовами і 24/7 буде з вами працювати"
ЧТО ТЫ, BLYAD' , НЕСЕШЬ?!
А каждому, кто инвестирует больше $1 млрд, вы даете персонального прокурора и судью?
Вы *********?!
Это говорит человек, который ради пиара СН перед выборами, на ровном месте, организовал травлю Криворожстали!
И ВЫ РЕАЛЬНО ДУМАЕТЕ, ЧТО МЕНЕДЖМЕНТ ЭТОЙ КОМПАНИИ ОБ ЭТОМ НИКОМУ НЕ РАССКАЗАЛ??
Вы реально думаете что никто не видит, как Коломойский выигрывает суды у всех подряд?
Владимир Александрович, вам забыли сказать, что иностранные инвесторы - это не аудитория 1+1.
Там люди думать умеют.
Они не смотрели сериалы для быдла"Слуга Народа" и "Сваты".
Позорище.
Mark Savchuk
Чотири дуже простих, без підколок та складностей питання.
І тут я зрозумів, що все, що було перед тим - це було ще не зовсім соромно...
Т.Чорновіл
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ВОНО в Давосі....Після такої провальної промови, інвестиції просто «поллються» в Україні....
Ведучий Форума, просто стібеться із Зеленського своїми правильними питаннями.
А від ЗЕбіла - жодної відповіді про реформи.
Жодної відповіді про роботу нового уряду.
Жодної відповіді на поставлені питання.
Всій делегації в Давосі можна просто їхати назад до Києва.
З піджатими хвостами...
Vavlud Vav
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2916761.html
надеюсь и сейчас, но считаю,
что он поступил как подонок,
но у него есть шанс помножить
на ноль авакова, иначе Вова лох,
как и «мы»
пусть Всевышний не оставит его
.
Ну а по факту , сказал - абы лишь что нибудь ляпнуть .. Абы не упрекнули в том что промолчал .