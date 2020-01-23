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Все про:візит (716) Зеленський (4209) Ізраїль (354) Голокост (68)

 Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Держави Ізраїль, де візьме участь у п'ятому Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту.

"Президент візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц", - йдеться в повідомленні на сайті президента в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буде можливість в Ізраїлі - обговоримо з Путіним обмін полоненими, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП 01
Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171401
 
 
 Топ коментарі
 
звичайно.
ганьбить нас на весь світ.
так само як арахамія мило базікав з кацапами мовою окупанта.
гидую ними !
дуполизи "!
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Нетаньяха наверное напрягся. Но зе надо на паску ехать, впервые может не загорется благодатный вогонь Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП - Цензор.НЕТ 9524
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Зеленського не відпустили, а модератор Форума, посадив його поряд, і почав задавати питання.
Чотири дуже простих, без підколок та складностей питання.
І тут я зрозумів, що все, що було перед тим - це було ще не зовсім соромно...
Т.Чорновіл
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А я то было думала, что хоть Оман пронесло.
Так что рано нам радоваться за Давос.
Все еще там может быть после визита "бубочки".
Не человек, а стихийное бедствие.
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подозрительно долго молчит Швейцария..
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Армагедон в стране песков .
И Нотер - Дам сгорел .
Что-то там бу\дет в стране обетованной .... Ждем...с

Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 5255
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А я и говорю: пора Зеленскому в маскву...
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уже скоро - на 9 мая..
интересно,колорадку на мавзолее оденет,или нет ?
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ЗЕлене лайно зганьбилося в Давосі. Хто б сумнівався...

"Кожному інвестору, який приведе в Україну понад $100 млн, ми надамо персонального менеджера, який розмовляє 5 мовами і 24/7 буде з вами працювати"
ЧТО ТЫ, BLYAD' , НЕСЕШЬ?!
А каждому, кто инвестирует больше $1 млрд, вы даете персонального прокурора и судью?
Вы *********?!
Это говорит человек, который ради пиара СН перед выборами, на ровном месте, организовал травлю Криворожстали!
И ВЫ РЕАЛЬНО ДУМАЕТЕ, ЧТО МЕНЕДЖМЕНТ ЭТОЙ КОМПАНИИ ОБ ЭТОМ НИКОМУ НЕ РАССКАЗАЛ??
Вы реально думаете что никто не видит, как Коломойский выигрывает суды у всех подряд?
Владимир Александрович, вам забыли сказать, что иностранные инвесторы - это не аудитория 1+1.
Там люди думать умеют.
Они не смотрели сериалы для быдла"Слуга Народа" и "Сваты".
Позорище.
Mark Savchuk



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Зеленського не відпустили, а модератор Форума, посадив його поряд, і почав задавати питання.
Чотири дуже простих, без підколок та складностей питання.
І тут я зрозумів, що все, що було перед тим - це було ще не зовсім соромно...
Т.Чорновіл

-------------------
ВОНО в Давосі....Після такої провальної промови, інвестиції просто «поллються» в Україні....
Ведучий Форума, просто стібеться із Зеленського своїми правильними питаннями.
А від ЗЕбіла - жодної відповіді про реформи.
Жодної відповіді про роботу нового уряду.
Жодної відповіді на поставлені питання.
Всій делегації в Давосі можна просто їхати назад до Києва.
З піджатими хвостами...
Vavlud Vav

Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 5741

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2916761.html



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я очень надеялся на Зеленского,
надеюсь и сейчас, но считаю,
что он поступил как подонок,
но у него есть шанс помножить
на ноль авакова, иначе Вова лох,
как и «мы»
пусть Всевышний не оставит его
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его выбрали, чтоб петеньку посадить.
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Мне это напоминает бессмертную "хохму" Жванецкого, 90-х годов: "Десятилетиями кричали: "Бей жидов, спасай Россию!..." Жидов побили, а Россию так и не спасли...". Тут - то же самое: верещали, что пересажают всех "барыг" (имелись в виду люди, приближённые к Порошенко).. Никто не сидит.. И не потому что сажать некого и не за что - они и сажать не собирались... Им нужно было их от "кормушки" отодвинуть и захватить её себе.. Однако, "маланцы" криворожские забыли непреложный принцип евреев, живущих в чужой стране - "Живи и дай жить другим..". Они его собственной кровью выстрадали - как только они от этого принципа отступали, и начинали наглый грабёж, народ "вставал на дыбы..". Характерный пример из украинской истории - "Гайдамаччина"...
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да Петя никому не нужен , проще пристрелить . Петя отработанный пастырь ,от которого и паства скоро отойдет .
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Жидокацап Зелебенський поїхав до евреїв, але стоятиме на колінах перед Путлером!
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Шлёперы ордынские не дремлють и клевещуть ,клевещуть,клевещуть.
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Може стіна плачу впаде після Того, як зейло звідти здристне...
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Нехай там і залишається,без нього якось спокійніше.
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Какой всьо таки необычайно вумный у нас президенд .! .

Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 2930 .
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Якесь замкнуте коло виходить. Чи то у нього в голові замкнуло?
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Это мысль со скрытым смыслом Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 9086 .

Ну а по факту , сказал - абы лишь что нибудь ляпнуть .. Абы не упрекнули в том что промолчал .
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После посещения ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем на Оман обрушились невиданные наводнения. Поглядим, чем Обетованной обернётся счастье воочию лицезреть Маэстро музицирования пипеткой на рояле.
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У них ,в ісруїлі міністром оборони слуЖидь "наш" боєць з полку "Азов" ,а інакше як пояснити його шеврон на рукаві -тризуб?
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