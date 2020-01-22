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 У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку. ФОТОрепортаж

На полігоні бойової підготовки, на Приазов'ї, в районі відведення важкого озброєння, стартували змагання на звання найкращого мінометного розрахунку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 01

У змаганнях беруть участь вісім найкращих розрахунків 120-мм міномета "Молот" і 82-мм міномета "Волошка", які завоювали призові місця в оперативно-тактичних угрупованнях "Північ" і "Схід".

Змагання передбачають спеціальну і спортивну номінації. Під час виконання нормативів у спортивній номінації на спеціально облаштованій смузі перешкод, військовослужбовці відчували свою силу, спритність і витривалість. Мінометники долали пошкоджений міст, водну перешкоду, розвантажували і завантажували боєприпаси, розбирали і збирали автомат Калашникова, метали імітацію ручної гранати, стріляли зі стрілецької зброї.

У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 02

У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 03
У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 04
У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 05
У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 06
У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 07

Дивіться також: Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТО

У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 08

Також військовослужбовці демонстрували вміння з надання першої медичної допомоги водієві автомобіля ГАЗ-66, який зазнав поранення, і його евакуацію у безпечну точку транспортування.

У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 09
У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 10

Наступного дня, під час спеціальної номінації, військові виконають бойову стрільбу зі штатних мінометів. Особливістю цього етапу є те, що командири розрахунків мають визначити дальність до цілі з використанням бінокля і провести корекцію стрільби.

У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку 11

Також читайте: У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171349
 
   
 Топ коментарі
 
В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета

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про результат узнаем из сводок днр? В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета - Цензор.НЕТ 1960
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Тренироваться нужно на винторогом скоте...по ту сторону линии разграничения... толку больше будет...
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А чому не на шахтьорах з трахтористами?
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В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета

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про результат узнаем из сводок днр? В зоне проведения ООС проходят соревнования на звание лучшего минометного расчета - Цензор.НЕТ 1960
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Сегодня опять погибло двое солдат из-за двойного заряжения Молота.
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рогатий, скоро по вас будемо проводити іспити, на фарш вас придурків переробимо!!!! смерть ворогам України!!!!
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А где мины и минометы? Походу просто тренируются евакуации когда кто то перднул в блиндаже
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Опять разборка-сборка автомата на время. Пованивает совком. Поетому и в противогазах. А стрелять как не умели так и не умеют
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так а что там уметь? с того овна все равно после первого рожка фуй в кого попадешь.
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Бред. Соревноваться нужно в тылу. Но никак не в зоне боевых действий.
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Тренироваться нужно на винторогом скоте...по ту сторону линии разграничения... толку больше будет...
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А чому не на шахтьорах з трахтористами?
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Мішені - сепарські позиції?
Переможець той хто задвохсотив більше інших сепарів з одної, фіксованної, кількості боєзапасу?
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"..металли имитацию ручной гранаты". Это ж надо так закрутить. У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку - Цензор.НЕТ 9614
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Может конешно не в тему , но вчерашняя новость немного удивила . Если эта информация не фейк , то : ... директор компании Тюрингисмус Владимир Щетинин опубликовал у себя на странице в Facebook информацию о проблемах при испытании отечественных 152 мм артиллерийских снарядов для систем 2А36 ( Гиацинт-Б ) и 2С5 ( Гиацинт-С ) . ... . Об этом сообщает Украинский милитаристский портал . Речь идёт об испытаниях артиллерийских снарядов производства ГАХК " Артем " и компании ООО " Рубин - 2017 " . Комментируя отечественные боеприпасы , Владимир Щетинин отметил , что арт. снаряды обоих производителей имеют ряд отличий от советского ОФ 29 . Т. е . - невозможна стрельба на рикошет , .... , после детонации украинских снарядов обоих производителей образуется около 100 обломков , в то время как у советского ОФ 29 - от 1700 до 2000 .
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Молодці, далі по рогатих проводьте іспити!!!
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