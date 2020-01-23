 Немає підстав вважати, що знайдений у Антоненка корпус МОН-50 має стосунок до вибухового пристрою, використаного як знаряддя вбивства Шеремета, - заява адвокатів. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в опублікованій публічній заяві, передає Цензор.НЕТ.

"Під час надання свідчень, яке відбулося в приміщенні ІТТ ГУ НП у м. Києві 28.12.2019, пану Антоненку були продемонстровані світлини з зображенням вихолощеної міни МОН-50 — предмет, зовні схожий на корпус МОН-50 (наявність на фронтальній частині корпусу, під написом "к противнику" чорної риски що нагадує посмішку — "смайлику"), що належав йому і раніше використовувався як реквізит для створення агітаційних плакатів. Підзахисний впізнав корпус МОН-50 зі "смайликом", зображений на світлинах, як такий, що належить йому, та зауважив, що більше того, світлини з цим корпусом також неодноразово розміщувались ним на його сторінці в соціальній мережі Facebook (див. фото з його сторінки від 21.11.2019, 20.11.2019, 18.11.2019, 23.08.2019, 10.01.2017), а також на агітаційних плакатах до Дня сержанта. Він чітко назвав історію походження цього предмету та назвав декількох свідків, які можуть це підтвердити, щонайменше один з яких вже офіційно надав відповідні показання.

Також слідством було призначено комплексну хімічну та вибухотехнічну експертизу, за результатом якої було встановлено, що цей предмет у наданому для дослідження вигляді до категорії боєприпасів і вибухових пристроїв не відноситься (висновок від 21.12.2019 за № 34249/34250/19-31/34251+34253/19-34).

З фототаблиць до цього експертного дослідження вбачається, що в зазначеному корпусі відсутні будь які пошкодження склеєних секцій груп циліндрів (вражаючі елементи усі на місці) та наявні різьбові з’єднання (втулки запальних гнізд), що також видно на світлинах.

Водночас, за даними висновку комплексної судової вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи, проведеної 09.12.2016 (висновок експерта № 11-1/111/14-1/17/14-2/9) на місці вибуху автомобіля Павла Шеремета знайдені циліндричні вражаючі елементи, ймовірно від МОН-50, та втулка запального гнізда. Вочевидь, вони не можуть при цьому одночасно знаходитися в корпусі МОН-50, що належить підзахисному.

За тим самим висновком, майже на усіх предметах, які виявлені на місці злочину, знайдені сліди дифеніламіну — стабілізатору нітроцелюлозних порохів, який є компонентом, характерним для вибухового перетворення нітроцелюлозних (бездимних) порохів. Подібні речовини до елементів конструкції МОН-50 не входять.

Сліди гексогену, який дійсно входить до складу пластиду ПВВ-5А (використовується у тому числі в мінах МОН-50), були виявлені лише на одному предметі — фрагменті полімерного матеріалу рожевого кольору (ВТ-4, пакет № 3444414) і ніде більше. Цей предмет є залишком пластикатової пробки електродетонатора ЕДП-р. Гексоген є елементом конструкції капсюлю КД-8А такого детонатора. Усі сліди гексогену, виявлені експертами, походять виключно від детонатора, а не від заряду пластиду МОН-50.

Таким чином, відсутні підстави вважати, що знайдений корпус МОН-50 зі "смайликом" може мати якесь відношення до вибухового пристрою, який використовувався як знаряддя злочину.

Будь-яких питань з цього приводу у слідства більше не виникло", - говориться в документі.

Зазначається, що заява зроблена "з метою уникнення подальших маніпулятивних і неправдивих заяв зі сторони обвинувачення, подібних тим, що неодноразово лунали під час судових засідань".

До заяви додаються ілюстративні матеріали та витяги з матеріалів експертиз.





Витяг з висновку експерта від 21.12.2019







Витяг із висновку експертів від 09.12.2016

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Презентація МВС з пресконференції про хід розслідування вбивства П. Шеремета 08.02.2017

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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