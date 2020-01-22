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Все про:Боднар (44) МЗС (2008) Франція (823) Макрон Емманюель (349) Понсен (12)

 МЗС почав підготовку візиту Макрона в Україну. ФОТО

Президент Франції Емманюель Макрон приїде в Україну з офіційним візитом у 2020 році. Диппредставництва України і Франції почали підготовку візиту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС України в Facebook.

Зазначається, що заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар та посол Франції в Україні Етьєн де Понсен обговорили підготовку до офіційного візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну.

МЗС почав підготовку візиту Макрона в Україну 01

"Під час зустрічі заступника міністра Василя Боднара з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном обговорено ключові елементи двостороннього діалогу в 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну", - повідомляє МЗС.

Як повідомлялося, 11 січня під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський запросив президента Франції Емманюеля Макрона відвідати Київ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171317
 
 
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шо там готовити - взяв лижі на Буковєль, а там людим діліжансом в будь-яку точку планєти візіт-сюрпріз ко смєртному одру султана
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Нах цей путіноідний жабоід тут потрібен ?
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