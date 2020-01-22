 Україна домоглася від Малайзії скасування смертного вироку для свого громадянина Золотарьова, хлопець уже прилетів на Батьківщину, - Денісова. ФОТО

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

За її словами, Золотарьов у квітні 2017 року погодився доставити, на прохання незнайомих людей, валізу з речами з Бразилії в Лаос (Малайзія). В аеропорту міста Куала-Лумпур його було затримано митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд міста Шах-Алам засудив Золотарьова до смертної кари через повішення.

"Відразу після ухвалення вироку до мене звернувся батько Романа по допомогу - розпочалася боротьба за долю нашого громадянина. Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи та звернення у відповідні правозахисні інституції Малайзії. Я також особисто зверталася до Голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано", - написала Денісова.

Український омбудсмен повідомила, що Золотарьов уже повернувся в Україну і зустрівся з батьком.

Зазначається, що Роман Золотарьов є ексучасником шоу "Х-фактор" і "Битва хорів". До ув’язнення він займався художньою діяльністю в Україні, але вирішив поїхати до Бразилії на заробітки.

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