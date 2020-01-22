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Все про:Денісова (409) смертна кара (26) Малайзія (26)

 Україна домоглася від Малайзії скасування смертного вироку для свого громадянина Золотарьова, хлопець уже прилетів на Батьківщину, - Денісова. ФОТО

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що українцеві Роману Золотарьову, який був засуджений у Малайзії до смертної кари, скасували вирок. Хлопець уже прилетів до України.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

За її словами, Золотарьов у квітні 2017 року погодився доставити, на прохання незнайомих людей, валізу з речами з Бразилії в Лаос (Малайзія). В аеропорту міста Куала-Лумпур його було затримано митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд міста Шах-Алам засудив Золотарьова до смертної кари через повішення.

Україна домоглася від Малайзії скасування смертного вироку для свого громадянина Золотарьова, хлопець уже прилетів на Батьківщину, - Денісова 01

"Відразу після ухвалення вироку до мене звернувся батько Романа по допомогу - розпочалася боротьба за долю нашого громадянина. Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи та звернення у відповідні правозахисні інституції Малайзії. Я також особисто зверталася до Голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано", - написала Денісова.

Україна домоглася від Малайзії скасування смертного вироку для свого громадянина Золотарьова, хлопець уже прилетів на Батьківщину, - Денісова 02

Український омбудсмен повідомила, що Золотарьов уже повернувся в Україну і зустрівся з батьком.

Зазначається, що Роман Золотарьов є ексучасником шоу "Х-фактор" і "Битва хорів". До ув’язнення він займався художньою діяльністю в Україні, але вирішив поїхати до Бразилії на заробітки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 700 ув'язнених, які перебувають на окупованому Донбасі, чекають повернення на підконтрольну Києву територію, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171265
 
   
 Топ коментарі
 
Скорее всего за торговлю наркотиками... и нахер он тут нужен такой или ментам такие кадры очень ценны?
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Столько уже историй, про "попросили перевезти через границу" - ну как можно на такое покупаться?
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Хтось вірить в те, що цей чувак не знав про те що він перевозить? Особливо подобається "на прохання незнайомих людей". )))
Від петлі вберегли, то добре, але термін отримати він повинен.
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Столько уже историй, про "попросили перевезти через границу" - ну как можно на такое покупаться?
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.. хотя, до сих пор есть болваны, не знающие про "мама я попал в милицию, срочно нужно заплатить"
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Я реально сочувствую людям, которые верят в эту лапшу "я не виноват". Согласился доставить по "просьбе незнакомых людей" ))) От смерти спасать нужно, но только в обмен на тюрягу тут. Спасибо за преступника, который теперь будет гулять на воле.
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А что он еще скажет, что вез свой чемодан? Оно ж безмозгле.
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"Бангкок-Хиллтон" он, явно, не смотрел
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Скорее всего за торговлю наркотиками... и нахер он тут нужен такой или ментам такие кадры очень ценны?
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Якщо допомагав везти наркотики, то його не жаль. Але зверніть увагу, що його відпустили мусульмани. Українці би його у такому випадку не відпустили.
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"По данным переписи 2010 года, мусульмане составляют 61,3 % населения Малайзии, буддисты - 19,8 %, христиане - 9,2 %, индуисты - 6,3 %, около 1,3 % практикуют конфуцианство, даосизм и другие традиционные китайские религии. Остальное население исповедует анимизм, сикхизм, другие конфессии либо вовсе не относит себя ни к одной из религий"
--
Вполне могли и не мусульмане отпустить, а буддисты. Им на наркоту пофиг. Как и на всё остальное.
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Майже неймовірно, бо головні питання там вирішують мусульмани. У місті Ша-Алам найбільша мечеть і більшість мусульмани.
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"Українці би його у такому випадку не відпустили."
но и голову резать бы не стали
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Раніше була смертна кара. Відсутність зараз смертної кари ми завдячуємо ЄС.
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За перевозку наркоты вроде вышку не давали.
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Вживання наркотиків часто приводило до летальних випадків, а ще такі в тюрмі довго не жили...
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Якi "такi"? Парниша просто наркоту вёз. Совсем не обязательно, что он употреблял её сам.
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назовите разумную цену и мы таки договоримся ...
не путай українців з тими хто у нас "рулює" ...
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На жаль, але вони усі вважаються українцями.
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Наркоту вводить в Малайзию- чревато. Повезло Золотареву. Осень повезло. Считай, второй раз родился.
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Золотарев в апреле 2017 года согласился доставить, по просьбе незнакомых людей, чемодан с вещами из Бразилии в Лаос (Малайзия)....

Это конечно )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) если не брать во внимание, что вся движуха по его освобождению стОит десятки тысяч $$$$$ из БЮДЖЕТА!!! он возместит?
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Хтось вірить в те, що цей чувак не знав про те що він перевозить? Особливо подобається "на прохання незнайомих людей". )))
Від петлі вберегли, то добре, але термін отримати він повинен.
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кватіру в Кийові і ноутбук в подарок!
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Гражданин Наш , а работодатель Кто ? говорили же вам не обслуживайте Лошадь.
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..и эти тут как тут со своими сказками для лохов про ничего не знал и незнакомых дядьках, *****, все они всё прекрасно знают , - только уж очень цена вопроса сладкая ...вот и идут на риск...
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ага, наркота... там за це строго, смертна кара...
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лучше бы одного нашего бойца из кацапского плена освободила , чем собирала долбодятлов по всему миру...
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"чужой чемоданчик, он не знал, что там" - отмазки Зебила!!!

Все знал, провозил наркоту.
Ну и зачем было так напрягаться ради наркокурьера???
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За гроші. Якби не пішли назустріч Україні, то могли би повісити.
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Молодцы. Отмазали долбодятла-наркокурьера. Будет "Слуге урода" резерв на случай если кумы квартальщиков позаканчиваются.
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Золотарев в апреле 2017 года согласился доставить, по просьбе незнакомых людей, чемодан с вещами из Бразилии в Лаос (Малайзия).Источник: https://censor.net.ua/p3171265

Не...ну за это действительно нужно вешать....а потом давать премию Дарвина...
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Вытянули из лап правосудия очередного нарко перевозчика и хлопают себе в ладошки...
У нас страна кривых отражений. Где надо реально помочь людям, то наше государство таких просто не замечает. Но, шо-бы посветиться в СМИ и срубить себе окуенные(!) премии - отмазывают убийц от закона, вытягивают нарко транспортёра из далёкой экзотической страны, поют песни про защиту украинцев за рубежом, но совершенно не озабочиваются своими собственными бедолагами, которые претерпевают уже не от Малайзии, а претерпевают от собственного государства.
Лицемерная и гнилая шобла.
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А чи віддали йому назад наркоту, бо ж треба буде повертати "незнайомим людям".
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Я так понимаю, в чумудане была наркота? Как можно соглашаться "передать чемодан" НЕЗНАКОМЫХ людей??? А если бы там была бомба? Бред какой-то. Не верю я в эти байки. А в то, что поехал "подзаработать"- верю. Україна домоглася від Малайзії скасування смертного вироку для свого громадянина Золотарьова, хлопець уже прилетів на Батьківщину, - Денісова - Цензор.НЕТ 6216
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Или он совсем дурень беспросветный, или придумал эту отмазку.
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Поїхав на заробітки в Бразилію, попав в Малайзію.
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Україна турбується про своїх драгдилерів )))
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Теперь этот курьер будет "закладки" наркоты по украинским городам ездить заряжать.
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осел оманский віьтащил мула малазийского
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Отмечается, что является экс-участником. До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки, курьером?
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Человек близок нынешней власти.
Если бы посадили не наркокурьера, никто бы пальцем о палец не ударил
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Поїхав в Бразилію заробляти....А там же з Ріо у Малайзію електричка за 50 копійок.То що ж там узяти передачку передати.....Дурня клеїть.
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Людмила, про освобождение наркокурьера, хорошая работа, а как с освобождением наших ВОИНОВ на Востоке, тяжело наверное идут дела, пусть потерпят, не до них сейчас, то Таиланд, то Малайзия, некогда вгору глянуть.
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Украинец вез из Бразилии!!! чужой чемодан наркоты в Лаос! Подошли незнакомые бразильцы и очень слезно упросили. Обычный курьер. Повезло додику.
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Напишите по какой статье его осудили, просто так к смертной казни не приговаривают.
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Да все же и так понятно. Перевозил наркоту. Его задержали. Но Украина все порешала. Это ж не пленных из кацапского плена вытаскивать? Солдат в Украине много, а барыг, торгующих наркотой явно не хватало. За такого можно и десятки тысяч долларов Малайзии вывалить.
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че-то я не верю что наш человек повезет чемодан незнакомых людей...
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и в чемодан даже не заглянул, а вдруг бы носки или футболку увидел, ужас
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Отмена смертного приговора не означает освобождение из под стражи. Нам не дали информации, на каком основании его освободили, на каких условиях и взамен на что.
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Як Бріджит Джонс у Таїланді. У Бріджит Джонс був Марк Дарсі, а у Золотарьова - Денісова.
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Товарищ 100%-наркобарыга, а страна за него впрягается (((Нахрена!!!
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