 Україна домоглася від Малайзії скасування смертного вироку для свого громадянина Золотарьова, хлопець уже прилетів на Батьківщину, - Денісова. ФОТО

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.
За її словами, Золотарьов у квітні 2017 року погодився доставити, на прохання незнайомих людей, валізу з речами з Бразилії в Лаос (Малайзія). В аеропорту міста Куала-Лумпур його було затримано митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд міста Шах-Алам засудив Золотарьова до смертної кари через повішення.
"Відразу після ухвалення вироку до мене звернувся батько Романа по допомогу - розпочалася боротьба за долю нашого громадянина. Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи та звернення у відповідні правозахисні інституції Малайзії. Я також особисто зверталася до Голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано", - написала Денісова.
Український омбудсмен повідомила, що Золотарьов уже повернувся в Україну і зустрівся з батьком.
Зазначається, що Роман Золотарьов є ексучасником шоу "Х-фактор" і "Битва хорів". До ув’язнення він займався художньою діяльністю в Україні, але вирішив поїхати до Бразилії на заробітки.
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Вполне могли и не мусульмане отпустить, а буддисты. Им на наркоту пофиг. Как и на всё остальное.
но и голову резать бы не стали
не путай українців з тими хто у нас "рулює" ...
Это конечно )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) если не брать во внимание, что вся движуха по его освобождению стОит десятки тысяч $$$$$ из БЮДЖЕТА!!! он возместит?
Від петлі вберегли, то добре, але термін отримати він повинен.
Все знал, провозил наркоту.
Ну и зачем было так напрягаться ради наркокурьера???
Не...ну за это действительно нужно вешать....а потом давать премию Дарвина...
У нас страна кривых отражений. Где надо реально помочь людям, то наше государство таких просто не замечает. Но, шо-бы посветиться в СМИ и срубить себе окуенные(!) премии - отмазывают убийц от закона, вытягивают нарко транспортёра из далёкой экзотической страны, поют песни про защиту украинцев за рубежом, но совершенно не озабочиваются своими собственными бедолагами, которые претерпевают уже не от Малайзии, а претерпевают от собственного государства.
Лицемерная и гнилая шобла.
Если бы посадили не наркокурьера, никто бы пальцем о палец не ударил