 У Києві пройшла хода в пам'ять про перших загиблих на Майдані. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Відео Олег Богачук
Зазначається, що люди таким чином вшанували пам'ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Юрія Вербицького та інших учасників Революції Гідності, які загинули під час протестів у центрі Києва в січні 2014 року.
Як пише "Інтерфакс-Україна", близько сотні людей пройшли колоною від Майдану Незалежності до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Учасники акції зібралося біля Лядських воріт на Майдані Незалежності, пройшли Хрещатиком до Європейської площі, після чого попрямували вгору по вулиці Грушевського.
Потім відбулося покладання квітів та панахида біля місця загибелі Сергія Нігояна і Михайла Жизневського на вулиці Грушевського.
Учасники ходи принесли з собою портрети загиблих протестувальників, національні прапори України і біло-червоно-білий прапор Білорусі (в 1918-1919 і в 1991-1995 рр) з гербом Погоня. Люди розгорнули банер з написом "Небесна сотня - герої не вмирають".
Правопорядок, супровід і перекриття доріг організовували близько десятка поліцейських. Акція пройшла мирно, конфліктів і сутичок не було.
Фото, відео - Олег Богачук
Одни вспоминают Героев, Соборность, а другие катаются по Давосам.....
П.С. Ему не только "какая разница", но и по барабану!
Откуда эта информация в вашей голове? Где я писал про Гончарука, пруф есть?
1. Ще один поціновувачів Гончарука і Зєлєнского!
2. У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку.
Вы выдали про меня 2 противоположные идеи. Вы Человек или бот?
По порожній голові. (с)
22.01.2020 14:58
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Хочешь, что бы с тобой общались как с Человеком - сам будь Человеком.
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Не шествие - то митинг. Не митинг - то акция. Не акция - то ещё какая-то херня... Наша страна полностью перестала работать(трудиться). Она - то боевые мантры выкрикивает на площадях своих городов, то гимны спивает.
У нас культ карго. Мы ждём когда Запад нас засыпет ништяками. Мы ж ему присягнули(!), теперь имеем право ждать и требовать.
Шо, у нас всё по другому?