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 У Києві пройшла хода в пам'ять про перших загиблих на Майдані. ФОТОрепортаж

Центральними вулицями Києва пройшла хода в пам'ять про перших загиблих під час Революції Гідності в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Відео Олег Богачук

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 01

Зазначається, що люди таким чином вшанували пам'ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Юрія Вербицького та інших учасників Революції Гідності, які загинули під час протестів у центрі Києва в січні 2014 року.

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 02

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 03

Як пише "Інтерфакс-Україна", близько сотні людей пройшли колоною від Майдану Незалежності до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Учасники акції зібралося біля Лядських воріт на Майдані Незалежності, пройшли Хрещатиком до Європейської площі, після чого попрямували вгору по вулиці Грушевського.

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 04

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 05У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 08

Потім відбулося покладання квітів та панахида біля місця загибелі Сергія Нігояна і Михайла Жизневського на вулиці Грушевського.

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 07

Учасники ходи принесли з собою портрети загиблих протестувальників, національні прапори України і біло-червоно-білий прапор Білорусі (в 1918-1919 і в 1991-1995 рр) з гербом Погоня. Люди розгорнули банер з написом "Небесна сотня - герої не вмирають".

Також дивіться: Шість років тому на Грушевського почалися бійки з "Беркутом", це стало реакцією на "драконівські" закони Януковича. ФОТОрепортаж

У Києві пройшла хода в память про перших загиблих на Майдані 08

Правопорядок, супровід і перекриття доріг організовували близько десятка поліцейських. Акція пройшла мирно, конфліктів і сутичок не було.

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171259
 
 
 Топ коментарі
 
У кого як, але найперший майданівський шок - це смерть Мігояна. В мене до цих пір його обличчя перед очима. Вічна пам"ять нашим борцям!
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Про ценности....
Одни вспоминают Героев, Соборность, а другие катаются по Давосам.....
П.С. Ему не только "какая разница", но и по барабану!
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У кого як, але найперший майданівський шок - це смерть Мігояна. В мене до цих пір його обличчя перед очима. Вічна пам"ять нашим борцям!
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Хочу знати, яке падло обрало його на роль сакральної жертви. Хочу, щоб те падло відповіло перед нами.
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не те падло, що в дзеркалі перед тобою?
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можливо господар тварини, яка мені написала?
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у вас, лишнєхромосомних, лише господарі-царі та кріпаки-холопи в черепках; інших станів в суспільстві ви і не знаєте.
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А видаляти коментарі, які не подобаються, навіщо? Що, настільки "душа ранімая"? )))
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Я была на похоронах Сережи 26.01.2014. Учителя из его школы говорили, как пытались СБУ-шники Януковича сделать из него террориста ИГИЛа. А все люди говорили, как о добром, честном человеке, им даже зацепиться было не за что.
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Про ценности....
Одни вспоминают Героев, Соборность, а другие катаются по Давосам.....
П.С. Ему не только "какая разница", но и по барабану!
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почему вы не наполняете свою пустую голову чем то полезным?
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О! Ще один поціновувачів Гончарука і Зєлєнского! На відміну від вас я заповняю. Але не голову, пам'ять. Вірю, що вам заповнити не вийде, бо у вас у голові - зелена вата.
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Если бы у вас была Голова, а не набор штампов, вы бы не писали, что я за Зеленского и Гончарука.
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Я ж кажу, що мої інтереси з вашими не співпадають. 😏 У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку. 😜
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У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку.

Откуда эта информация в вашей голове? Где я писал про Гончарука, пруф есть?
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Определитесь:
1. Ще один поціновувачів Гончарука і Зєлєнского!
2. У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку.
Вы выдали про меня 2 противоположные идеи. Вы Человек или бот?
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а, Борода, это ты? Все, к тебе вопросов нет, ты со справкой и бородой, я знаю.
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😁 Я ж пишу - вата в голові. 😁 Якщо хоч колись у жит і у мене була борода, то у тебе замість носа на обличчі хрен! 😂
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а по делу есть что ответить или только "сам дурак"?
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Rostyslav Komarnytsky
По порожній голові. (с)
22.01.2020 14:58
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Это коммент по теме?
Хочешь, что бы с тобой общались как с Человеком - сам будь Человеком.
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Ви влізли у діалог. Я відповідав іншому коментатор на його комент. Так зрозуміло?
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Р.С. Я не горю бажанням спілкуватися з людиною, яка не є чесною по факту. І думка цієї людини про мою особу мене не цікавить. 😁
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Плюс День Соборности, плюс Израиль! ЗЕбильный лохторат по поводу всех зашкворов уже тихо шепчет--"ну он еще молодой, почти мальчик, еще учится, не все понимает, но старается, надо подождать..."
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надо было остаться в Украине и в потолок смотреть, в память об убитых?
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А це взагалі цинічно. То ви зараз у стелю дивитись? А Зєлєнскому, як главі держави, личило б вшанувати одне з найбільших і знакових св'ят цієї Держави. Просто з того, що роб ться, видно його пріоритети. Серед нихдербаяи Україна немає. Про Майдан Мовчу, бо вже всім зрозу вло, що Зєля за антимайдан.
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Приятно видеть на Крещатике БЧБ-стяг з Пагоней!
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власти и есть убийцы и те и эти . Ну Путлер само собой в доле .
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Сегодня в Киеве вспоминают об объединении УНР и ЗУНР, а также о первых жертвах на Майдане. А зельцман, хронически непереваривающий Украину и ее Героев, убежал от этого всего на свою истерическую родину, чтобы не светится среди гоев, и заодно доложить своему фюрреру о проделанной работе по капитуляции Украины.
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А може уже пора начинать серьёзно работать, а не "шествовать" с плакатиками и для этого перекрывать целые улицы?
Не шествие - то митинг. Не митинг - то акция. Не акция - то ещё какая-то херня... Наша страна полностью перестала работать(трудиться). Она - то боевые мантры выкрикивает на площадях своих городов, то гимны спивает.
У нас культ карго. Мы ждём когда Запад нас засыпет ништяками. Мы ж ему присягнули(!), теперь имеем право ждать и требовать.
Шо, у нас всё по другому?
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Это и есть работа для многих. Но сейчас холодно, поэтому предпочитают работать в интернете.
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