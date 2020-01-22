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Все про:алкоголь (670) контрафакт (124) Одеса (2284) СБУ (5049)

 7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії тінізації економіки Служба безпеки України викрила в Одесі протиправний механізм з мінімізації платежів до державного бюджету через нелегальний продаж алкогольних підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби виявили в обласному центрі та області 7 складських приміщень, де зберігалися фальсифіковані алкогольні напої. Зловмисники реалізовували продукцію під виглядом торгових марок відомих брендів із підробленими марками акцизного збору.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 7,2 тисячі літрів контрафактної алкогольної продукції на 1,3 мільйона гривень та блокували надходження в мережу роздрібної торгівлі небезпечного для життя та здоров’я громадян алкоголю.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (зберігання з метою використання під час продажу товарів підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 01
7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 02
7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 03
7,2 тис. літрів контрафактного алкоголю на суму 1,3 млн грн вилучили в Одесі, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171255
 
 
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А кто решил,что это контрафакт,есть результат экспертизы и решение суда или просто подчиненные поздравителя цуркиса сами себе эксперты и сами всем судьи?
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Немає ніякої експертизи. Іноді спист такий якісніший від заводського. Все залежить з якою водою його будуть змішувати під горілку. Це в інших містах, а в Одесі переважно спирт із Придністров*я, там працює для України до десятка спиртозаводів. Є, що із дерева (тирси), а є що із гною, говяжого гною. Хто не розуміє, то говна. А потім одесити і їх гості п*ють цю гидоту із красивих бутилок із яскравими етикетками. А хто пропускає спирт звідки? Буз таможні і прикордонників, аж ніяк.
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Это для продвинутых! Быдло73 вообще гасит разведенный спирт из 5л пластика по 200-250 грн. Китайский, убивает остатки разума, и с этим никто не борется, пьют уже 2 года, под крышей рюкзАкова- не удивляемся результатам на выборах.
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