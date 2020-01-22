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 Два бойові гранатомети виявив житель Житомира в сміттєвому баку. ФОТО

У сміттєвому баку на околиці Житомира були знайдені два не відстріляні протитанкові гранатомети РПГ-26.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

20 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про виявлення на одній з вулиць обласного центру двох гранатометів: заявник розповів, що в сміттєвому баку на околиці Житомира зауважив нестандартний пакунок, а коли розгорнув його, побачив там гранатомети.

Для перевірки інформації на місце події виїхали патрульні, а потім і фахівці вибухотехнічної служби ГУНП і слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.

Два бойові гранатомети виявив житель Житомира в сміттєвому баку 01
Два бойові гранатомети виявив житель Житомира в сміттєвому баку 02

Після огляду знахідок з'ясувалося, що в сміттєвому контейнері лежали дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Боєприпаси були вилучені і направлені на відповідне експертне дослідження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Росіянин намагався вивезти з України приціл до гранатомета, - Держприкордонслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171225
 
 
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Патриоты решили избавиться от добра пока не поздно. Не нести же такие сувениры в полицию.
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та "викинули" комусь передати, та не той знайшов. передача не состоялась. бомж уліз у цепочку.
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В это время СБУ ловит жуликов в мэриях...
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а уголовное дело на кого состряпали ? на бомжа который нашел ? )))
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