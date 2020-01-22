 Держвиконавець у Рівному за хабар видаляв дані з баз Мін'юсту, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужби встановили, що за грошову винагороду старший державний виконавець сприяв громадянам у закритті виконавчих проваджень та видаляв відомості про заборгованість із автоматизованих систем Міністерства юстиції України.
Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання від учасника виконавчого провадження частини хабаря в розмірі 18 000 гривень за скасування заборони на виїзд за кордон.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
тут шмаркля "нипричем"
крадій - у законі