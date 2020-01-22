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 Сорос зустрівся у Давосі зі "справжніми соросятами" з України. ФОТО

Джордж Сорос у Давосі зустрівся зі співробітниками Міжнародного фонду "Відродження".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко, передає Цензор.НЕТ.

"True соросята і Сорос. Відбулася мотиваційна зустріч філантропа Джорджа Сороса із лідерами одного з його найстарших і найкращих фондів - Міжнародного фонду "Відродження". Працюємо задля вільної, відкритої, демократичної України, допомагаємо людям та інституціям! Буде багато цікавого, творчого і корисного. Конспірологам і особисто Медведчуку пропонуємо альтернативну версію цього релізу: "Світова закуліса провела в глобалістському Давосі нараду з питань примусу української маріонеткової влади до зовнішнього управління і розпродажу землі-труби"", - розповів він.

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Сорос зустрівся у Давосі зі справжніми соросятами з України 01
Сорос зустрівся у Давосі зі справжніми соросятами з України 02

Нагадаємо, що в розмові на одному із "записів Гончарука" чоловік з голосом, схожим на голос прем'єра Олексія Гончарука, каже: "Якщо подивитися на нашу Раду, то там зараз сіють такі думки (у нас у четвертому кварталі просяде економічне зростання): "ухайдокали економіку" реформатори ці, соросята. За господарників було 4,6, прийшли соросята й економіка росте 2 і вниз. І ти нічого нікому не доведеш".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171213
 
   
 Топ коментарі
 
Нит.
Стараниями простейших президент Украины сейчас один неврачный дибил из Кривого Рога.
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Напомним, что мужчина с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука говорит: "Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь".

Просто офигенно. Всем в Украине безраздельно и безконтрольно рулит ЗЕленая шобла Коломойского, а экономику ухайдокали какие-то секретные соросята. Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины - Цензор.НЕТ 1358
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Схоже шо Сорас зараз президент україни.
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