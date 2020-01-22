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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4209) пам'ять (655) Євромайдан (574) Жизневський (24) Нігоян (19) Офіс Президента (219)

 У пам'ять про героїв Небесної Сотні Нігояна і Жизневського були покладені квіти до місць їхньої загибелі, - ОП. ФОТО

22 січня, у роковини трагічної загибелі активістів Євромайдану Сергія Нігояна та Михайла Жизневського, відбулося покладання квітів від Президента України до місць загибелі Героїв України на вул. Грушевського в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Офісу Президента.

Також у День Соборності України з метою вшанування пам’яті героїв Революції Гідності кошик квітів від Глави держави було встановлено до пам’ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Нагадаємо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції Гідності. Він трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України. Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні. Україна також допомогла в отриманні квартири для сім'ї.

Сергій Нігоян - вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського в Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.

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У память про героїв Небесної Сотні Нігояна і Жизневського були покладені квіти до місць їхньої загибелі, - ОП 01
У память про героїв Небесної Сотні Нігояна і Жизневського були покладені квіти до місць їхньої загибелі, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171205
 
   
 Топ коментарі
 
Сравнение нормального главы государства и шута сцыкливого:

В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 6875
В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 2344
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А чому не приніс ебонітові палички?
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Это уже вообще треш какой-то. Само засцало появиться?
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Бубу Оманского могли освистать, а ведь он привык к овациям...
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"Нєбєсна сотня? передайтє всєм, кто там пагіблі, прівєт" ©
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неа...от имени и по поручению...
хорошо хоть не в смартфоне (на цветы потратились)
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Само оно после "коридоров" позора оно стало бояться людей. Потом из этих кадров красивых видосиков для пиара не получится сделать.
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Ну і цинік. Піариться на всьому,але двоєдушіє і лукавство пре на всі сторони.
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Сравнение нормального главы государства и шута сцыкливого:

В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 6875
В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 2344
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адвокат януковоча все порешать что бы не было никакой памяти!
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Когда их убили, то писалось, что убили их с малого расстояния.
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