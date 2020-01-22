 У пам'ять про героїв Небесної Сотні Нігояна і Жизневського були покладені квіти до місць їхньої загибелі, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Офісу Президента.

Також у День Соборності України з метою вшанування пам’яті героїв Революції Гідності кошик квітів від Глави держави було встановлено до пам’ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Нагадаємо, Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції Гідності. Він трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України. Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави довічну пенсію як батьки героя Небесної сотні. Україна також допомогла в отриманні квартири для сім'ї.

Сергій Нігоян - вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського в Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.

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