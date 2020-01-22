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Все про:контрабанда (1077) митниця (647) Нефьодов (136)

 Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо. ФОТОрепортаж

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів про те, як в Україну завозять контрабанду дрібними партіями, що в результаті завдає колосальної шкоди бюджету країни.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки таких щодня намагаються прорватися на кожному пункті пропуску без декларування та сплати ПДВ і мит. Все це, буцімто, товари особистого використання. 10 кубів помножити на 1000 машин помножити на 300 днів - разом складається в макроекономічні обсяги", - зазначив Нефьодов.

Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо 01
Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На митниці запрацювали всі сканери, це допоможе викорінити корупцію, - Гончарук

Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо 03
Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо 04

За словами чиновника, багато хто уявляє собі контрабанду як якісь "кораблі або поїзди, які підступно пропускають митники, прикордонники та есбеушники".

"Насправді ж абсолютна більшість - це отакі тисячі тисяч струмочків, які зливаються у цілу Амазонку і, власне, ламають рівні правила гри в країні. Саме ці 50 бусів на Краковці Галицька митниця завернула, але зараз ще стільки ж чекають в черзі - а може кадри поміняються, і все знову "поїде"? Ні!" - пише Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні митники виявили вантажівку з елітними брендами на суму 64,2 млн грн, - Нефьодов. ФОТО

Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171189
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно. Українці прагнуть купувати пральні машини по максимальним цінам )))
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І це називається "контрабанда"??? Уважно подивіться що там в цих бусиках яка кількість і вартість цього товару??? Сміх та і годі!!! А в той самий час "медведчуки" і "коломойські" спокійнісінько везуть в Україну справжню контрабанду на мільярди!!! доларів і їх "нефедови" вперто не помічають до них у "нефедових" питань немає!!! Ну що хохли і це "хаваєте" готовтесь до подорожчання всього чого в нас не виробляють мінімум на 30%!!!
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А шо там в портах, какие бусики?
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Правильно. Українці прагнуть купувати пральні машини по максимальним цінам )))
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Ти думаєш контрабандні товари тобі дешевше продадуть ніж "білі"? Ось через таких любителів халяви і шахраїв Україна і є найбіднішою країною Європи
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звичайно дешевші, а в умовах тотального збідніння це важливий аргумент
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А ,ти з секти зубожілих? Як ви вже задрали своїм скавчанням вічним, приїдеш у відпустку, то в нормальний ресторан місця не знайдеш- збіднілі все окупували, автомобілі такі ,що в Іспанії навіть і не знав,що є не те що бачив
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то чому не вертаєшся в багату і заможню Україну? )))
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Є в планах, правда трохи стрьомно до зебільного бидла привикати прийдеться наново. Такі речі на раз два не робиться
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я тобі за нього відповім: тому, що в Україні забагато таких, як ти, любителів халяви.
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В Німеччині за 1 євро можна купити 3 йогурти, у нас - 1. Розумієш, до чого я хилю?
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ти в Німеччині давно був?
Стоимость продуктов питания в Берлине в супермаркетах

Йогурт 170-200гр 89 - 158 RUB = 1.3 - 2.3 EUR
Йогурт 400гр. 137 - 254 RUB = 2 - 3.7 EUR
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оно ж тебе в срублях пишет а ты ведешься
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і тобі, дуболоме, там давали лише йогурт їсти?
І то, лише той, в якого закінчується термін придатності?
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не писди, нет такой разницы. Те, что в Германии 3 шт за евро, и у нас столько же. Уже давно цены выравнялись с ЕСом
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ти далі своєї Задригайлівки колись виїжджав?
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ты как поездишь хотя бы на четверть с мое, тогда можешь считать, что жизнь у тебя удалась) убогий, в Германии он побывал, надо же))
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Конечно дешевле. Минимойка керхер к5 контрабандная на олх во львове стоит 7500 грн, а официальная 12-15 тисяч
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К офіціалів ціни всюди одинакові приблизно, на ОЛХ скоріше підробка, так що не ведися
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Мрази,высокими ценами на импортные товары здоровую экономику не построить - у вас там у всех, в ваших тупых головах, экономический туман.
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Дивно- ти такий розумний, а досі не президент?
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Не бреши- Петро Олексійович вже не президент, не обрали його! Полиш бухати!
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да он реально реально герой!
разворачивать на границе бусы с мотлохом это даже круче чем орехи Михо
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то бляхи прут в страну , то технику бытовую подешевле хотят купить ... шо за народ такой хитрожопый на этой земле живет ... так и шустрят шоб сэкономить .
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Нужно вопрос таможни отдать Порошенко, тогда все просто зацветут от счастья и "справедливости" . А то не боролись - зрада, начали что то делать , тоже зрада .
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Бідолага, тебе Порох не відпускає? Зменши дозу Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо - Цензор.НЕТ 1266
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І це називається "контрабанда"??? Уважно подивіться що там в цих бусиках яка кількість і вартість цього товару??? Сміх та і годі!!! А в той самий час "медведчуки" і "коломойські" спокійнісінько везуть в Україну справжню контрабанду на мільярди!!! доларів і їх "нефедови" вперто не помічають до них у "нефедових" питань немає!!! Ну що хохли і це "хаваєте" готовтесь до подорожчання всього чого в нас не виробляють мінімум на 30%!!!
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вы имеете полное право на этих двух утырков вами названых написать заявление во все органы .
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А "по факту скоєння" у нас справи вже не порушують? Чи все залежить від?
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молодец нефедов делай так и дальше еще миллион хохлов убежит . прибегут ко мне и будут нормально работать и жить . а в твоей африканской украине только вы и тебе подобные все боритесь с контрабандой. посмотри на пример россии там давно уже такого нет потому что растаможка прозрачная и таможенник получает адекватно. а ты бусики ловишь герой. за год население украины сократилось на 200 тысяч. уезжают самые активные. с кого потом будешь шерсть срезать. по сути ты работаешь на государство неудачника. рано или поздно украина присоеденится к россии и беларуссии и тогда будет процветать
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Україна 300 років була з московією, процвітання не було.
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За январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек, следует из данных Росстата

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3
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Население Беларуси сократилось за девять месяцев на 20 тысяч человек
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Как же шумно и красиво они недавно орали - контрабанде бой,а закончилось все завернутыми бусиками мелких предпринимателей,которых опять обвинили в предательстве и обворовывании Родины и бюджета,а в это время свинарчуки,ахметки и прочие медведоцуркисы лопаются от смеха смотря на это цирковое представление.
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хотят вообще все товары обложить налогом.....
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Товари і так обкладені податком. Чи 20% ПДВ ви за податок не рахуєте? Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо - Цензор.НЕТ 8644
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А як же ж Польща з Німеччиною (та інші 25 країн) живуть одни з одними в одному економічному просторі, без внутрішніх кордонів та митних поборів? Як же ж так, що на їх економіки вільний рух товарів тільки позитивно впливає?
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ага, может вам еще и цены на продукты, растаможку как в Европе? Совсем холопы обнаглели.....Вон министру образования 31 тыс не хватает.....Вы хотите лишить ее детей Куршавеля?
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Ціни спочатку підганяють до одного рівня, для біднішої країни просто жах- зарплати у людей низькі,а ціни високі
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Ну мы беднее чем все страны Европы и прем все сюда из этой самой Европы, где все дешевле, даже еда. Не вижу в твоих словах логики.
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Не лізучи в економічні хащі, при зарплаті в ~300€ в Україні ти так-сяк ще проживеш, в ЄС ти з голодухи загнешся при таких доходах.
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Есть нормы на человека, люди закон не нарушили..
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Это все мелкие предприниматели. Конкуренты кацапских спортмастера, комфи . Их то и завернули, а не кацапских монстров
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А в этих бусиках - пламенные барцы с коррупцией и разоблачители Адского Порошенко сидят...
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Саме так - так тисячі місцевих селюків-псевдопатріотів, які піднімають горілчані стакани за Україну, але втікали від мобілізації і горло перегризуть лиш би не платити податку і не працювати нормально, а тягати контрабас. Типовий елєкторат Зе.
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Логіка кульгає. Якщо піднімають стакани за Україну, та ще й із Західної України, то це типові педролюби. Нє?
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Может й так. Але я все таки чомусь думаю, що там 50 на 50 електоральні вподобання, як і на всій Західній Україні по результатам виборів. Світ не є чорно-білим. Не можна однозначно стверджувати, що виборець Порошенка не бігає від воєнкома, не дає хабарі і всі поголовно чесно платять податки. Знаю це дуже добре, бо сам зі Львова.
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Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Только 62,2% занятых украинцев работают официально и получают официальную заработную плату.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ
Кроме того, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в "конвертах", 20,7% работают без официального оформления, на основе устной договоренности.
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Ті буси треба однозначно прикрутити і розвантажити границю для адекватних людей, які щось трохи везуть, але повернути VAT не можуть, бо хитрожопці на кілометри колєйки роблять до TAX-FREE.
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Молодець Нєфьодов підняв чорну таксу вдвічі! Так він ще до літа доларовим мільярдером стане. Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо - Цензор.НЕТ 3065
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Так пускай Нефедов объяснит украинцам почему в самой бедной стране Европы бытовая самая дорогая!
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Треба не тільки кнут, але й пряник. Ставки мита на все, що в нас не виробляється, необхідно понижувати.
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а де "самая бедная страна Европы"? Это ты про что?
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в Германии водка уже стоит как у нас а техника даже дешевле...
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Потужно, потужно .На последнем фото предположительно по упаковке один максимум два разборных шкафа. Лучше на Одесской таможне контейнера тормозили бы
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Это уже конец эпохи бедности ...или опять еще нет...??
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Наносит колоссальный урон барыгам которые ставят цены выше чем в европе.
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Так завжди було - у мене десятки сусідів з цього живуть...
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власть просто антинародная - они поступают хуже чем с машинами (евробляхи) - вместо того шоб заниматься крупными экспортерами - стыдно на это смотреть
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