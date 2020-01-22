 Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо. ФОТОрепортаж

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Десятки таких щодня намагаються прорватися на кожному пункті пропуску без декларування та сплати ПДВ і мит. Все це, буцімто, товари особистого використання. 10 кубів помножити на 1000 машин помножити на 300 днів - разом складається в макроекономічні обсяги", - зазначив Нефьодов.
За словами чиновника, багато хто уявляє собі контрабанду як якісь "кораблі або поїзди, які підступно пропускають митники, прикордонники та есбеушники".
"Насправді ж абсолютна більшість - це отакі тисячі тисяч струмочків, які зливаються у цілу Амазонку і, власне, ламають рівні правила гри в країні. Саме ці 50 бусів на Краковці Галицька митниця завернула, але зараз ще стільки ж чекають в черзі - а може кадри поміняються, і все знову "поїде"? Ні!" - пише Нефьодов.
Стоимость продуктов питания в Берлине в супермаркетах
Йогурт 170-200гр 89 - 158 RUB = 1.3 - 2.3 EUR
Йогурт 400гр. 137 - 254 RUB = 2 - 3.7 EUR
І то, лише той, в якого закінчується термін придатності?
да он реально реально герой!
разворачивать на границе бусы с мотлохом это даже круче чем орехи Михо
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3
Только 62,2% занятых украинцев работают официально и получают официальную заработную плату.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ
Кроме того, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в "конвертах", 20,7% работают без официального оформления, на основе устной договоренности.