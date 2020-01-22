 Нефьодов показав мікроавтобуси з контрабандою: Ці 50 завернули на Краковці, інші теж завернемо. ФОТОрепортаж

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки таких щодня намагаються прорватися на кожному пункті пропуску без декларування та сплати ПДВ і мит. Все це, буцімто, товари особистого використання. 10 кубів помножити на 1000 машин помножити на 300 днів - разом складається в макроекономічні обсяги", - зазначив Нефьодов.





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За словами чиновника, багато хто уявляє собі контрабанду як якісь "кораблі або поїзди, які підступно пропускають митники, прикордонники та есбеушники".

"Насправді ж абсолютна більшість - це отакі тисячі тисяч струмочків, які зливаються у цілу Амазонку і, власне, ламають рівні правила гри в країні. Саме ці 50 бусів на Краковці Галицька митниця завернула, але зараз ще стільки ж чекають в черзі - а може кадри поміняються, і все знову "поїде"? Ні!" - пише Нефьодов.

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