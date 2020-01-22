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 День Соборності: в Києві два береги Дніпра з'єднали живим ланцюгом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На мосту Патона в Києві 13 рік поспіль десятки людей утворюють живий ланцюг з нагоди Дня Соборності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

День Соборності: в Києві два береги Дніпра зєднали живим ланцюгом 01

Відео 5 канал

Учасники акції збиралися з двох сторін мосту Патона. Близько 8:00 колони учасників рушили назустріч одна одній, що символізує об'єднання Західно-Української та Української народної республік в 1919 році.

День Соборності: в Києві два береги Дніпра зєднали живим ланцюгом 02

Після об'єднання посередині моста учасники утворили 30-метровий прапор України і разом виконали гімн України.

День Соборності: в Києві два береги Дніпра зєднали живим ланцюгом 03

Зазначимо, живий ланцюг Соборності - щорічна акція, присвячена Дню Соборності України.

День Соборності: в Києві два береги Дніпра зєднали живим ланцюгом 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171176
 
   
 Топ коментарі
 
Одна єдина Соборна Україна!!! Слава Україні!!!
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Одна єдина Соборна Україна!!! Слава Україні!!!
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Нужно такую акцию проводить во всех городах и селах Украины. СЛАВА УКРАИНЕ! День Соборності: в Києві два береги Дніпра з'єднали живим ланцюгом - Цензор.НЕТ 7902
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боже мій, які дурні тубільці, немає вже ніякої держави, земля належить олігархам і ТНК.
Як і соборності немає, ціли регіони вже втікли від такої України.
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