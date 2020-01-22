 День Соборності: в Києві два береги Дніпра з'єднали живим ланцюгом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
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Учасники акції збиралися з двох сторін мосту Патона. Близько 8:00 колони учасників рушили назустріч одна одній, що символізує об'єднання Західно-Української та Української народної республік в 1919 році.
Після об'єднання посередині моста учасники утворили 30-метровий прапор України і разом виконали гімн України.
Зазначимо, живий ланцюг Соборності - щорічна акція, присвячена Дню Соборності України.
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Як і соборності немає, ціли регіони вже втікли від такої України.