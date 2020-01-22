 Чиновника Фонду соцстрахування затримали на хабарі в 20 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що чиновник вимагав від місцевого жителя хабар за відшкодування витрат на медичну допомогу через виробничу травму.
Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці в приміщенні Фонду під час одержання 20 тис. грн неправомірної вигоди.
В межах кримінального провадження, відкритого за 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення йому про підозру й обрання запобіжного заходу. Готується клопотання про відсторонення зловмисника від займаної посади.
зачем так жестоко то? всего 20 штук, на пол ребенка если шо
в налоговую теперь придётся итить бедолаге или на таможню?
Источник:https://censor.net.ua/p3171166
22.01.20 09:08 Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн
Я так розумію цьому штраф 340 грн випишуть. Ну логічно було б.