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Все про:хабар (2858) СБУ (5042) Тернопіль (116)

 Чиновника Фонду соцстрахування затримали на хабарі в 20 тис. грн, - СБУ. ФОТО

У Тернополі співробітники Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди посадову особу Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чиновник вимагав від місцевого жителя хабар за відшкодування витрат на медичну допомогу через виробничу травму.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці в приміщенні Фонду під час одержання 20 тис. грн неправомірної вигоди.

В межах кримінального провадження, відкритого за 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення йому про підозру й обрання запобіжного заходу. Готується клопотання про відсторонення зловмисника від займаної посади.

Також читайте: Затриманого за хабар у $22 тис. трансплантолога Котенка суд оштрафував на 8,5 тис. грн

Чиновника Фонду соцстрахування затримали на хабарі в 20 тис. грн, - СБУ 01
Чиновника Фонду соцстрахування затримали на хабарі в 20 тис. грн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171166
 
 
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Это не взятка, это страховка Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7296 А как вы хотели? Эпоха бедности же закончилась. Скоро юблей будет - год
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Насоздавали структур, куда не пойди без взятки не работают. Суды - кошмар, буз взятки законности решения не будет.
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Готовится ходатайство об отстранении злоумышленника от занимаемой должности.

зачем так жестоко то? всего 20 штук, на пол ребенка если шо

в налоговую теперь придётся итить бедолаге или на таможню?
Источник:https://censor.net.ua/p3171166
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Социальное страхование, а тем более государственное, совсем не обязательно обществу на нашем уровне развития
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22.01.20 09:44 Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
22.01.20 09:08 Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн

Я так розумію цьому штраф 340 грн випишуть. Ну логічно було б.
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