 Автомобіль в'їхав на зупинку в Дніпровському районі столиці: водій загинув, двох людей госпіталізували. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До місця події негайно було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Відомо, що водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який перебував на зупинці, зазнали травм. Їх було передано медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія із понівеченого автомобіля.

Обставинами ДТП займатимуться правоохоронні органи.

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