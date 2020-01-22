EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  6660  21
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2725) Київ (6837) смерть (3773) ДСНС (2240)

 Автомобіль в'їхав на зупинку в Дніпровському районі столиці: водій загинув, двох людей госпіталізували. ФОТО

Вранці 22 січня на бульварі Перова (Дніпровський район Києва) водій здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

До місця події негайно було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Відомо, що водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який перебував на зупинці, зазнали травм. Їх було передано медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія із понівеченого автомобіля.

Обставинами ДТП займатимуться правоохоронні органи.

Також дивіться: Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю. ФОТО

Автомобіль вїхав на зупинку в Дніпровському районі столиці: водій загинув, двох людей госпіталізували 01
Автомобіль вїхав на зупинку в Дніпровському районі столиці: водій загинув, двох людей госпіталізували 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171160
 
 
 Топ коментарі
 
Набудували зупинок, проїхати ніде.
 показати весь коментар
 
новый Логан, шо ти мелеш?
замисть голови в тебе бляха...
 показати весь коментар
 
Так, ты не только тупой...
Ты ещё и слепой. Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали - Цензор.НЕТ 5139
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А, пардон, лейбу не розглядел сразу на дверце. Пидроздил швыдкого реагування врядли бы на бляхе рассекал...
 показати весь коментар
 
 
новый Логан, шо ти мелеш?
замисть голови в тебе бляха...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если в смертельном дтп не срабатывает подушка в иномарке, то для меня она по-умолчанию евробляха Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали - Цензор.НЕТ 2955
 показати весь коментар
 
ну на фотках на цензоре не видно. Знач я не прав..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Значить ти зебіл і віслюк
 показати весь коментар
 
зовсім страх потіряли, не розбігаються зупинки. стоять як дерева.
 показати весь коментар
 
 
Что за пiдроздiл швидкого реагування Тигр. Менты что-ли.
 показати весь коментар
 
Це ТОВка з Чернівців, в якій директором якийсь Дрищ )))
 показати весь коментар
 
Повезло водителю, что умер... Как бы он жил дальше с с этим?
 показати весь коментар
 
кількість загиблих в ДТП пропорційна рівню корупції
у країні..
кожен такий випадок говорить про те, що влада нічого не робить
з корупцією..
головні корупціонери залишаються на своїх місцях
і творчо і енергійно працюють далі
 показати весь коментар
 
 
а що ж таке? Водію стало погано? Серце схопило?
 показати весь коментар
 
Цілком можливий і такий варіант. Тут дописувачі , не знаючи всіх обставин, вже поливають лайном загиблого.
 показати весь коментар
 
Да, конечно!
В службу охраны принимают только здоровенных бугаев, которые проходят регулярное медосвидетельствование.
 показати весь коментар
 
Не факт. Как вариант - бывший мент, стрессовая работа дала отпечаток на сердце. А довидкы у нас покупаются, ведь не дети, знаем...
 показати весь коментар
 
Какого хрена они на служебном автомобиле делали в Киеве?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору