 Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня Соборності України.
Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.
Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя.
Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Нагадаємо, раніше Зеленський привітав українців зі 101-ю річницею Дня Соборності України.
Вивчи українську.
"змінює".
Я, в данном случае, про знаки препинания.
Снова ты тупанул.
где люди...?
в окнах свет горит...
Моя камера вытягивает такую картину даже при свете луны...
Все правильно)
Торчок он и в Омане торчок)))
History Ukraine
@History_Ukraine
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#ЦейДень
22.1.2014 - під час протистояння на Грушевського загинув Михайло Жизневський, член УНА-УНСО, Герой Небесної Сотні.
22 января погиб и Сергей Нигоян, который читал стихи Шевченко.
https://www.youtube.com/watch?v=SRm4ShgeedU
свинарчукстефанчук любую пулю остановит
Он в кінці тротуара бачиш двох?
Ну і що якщо менти. Какая разніца...
Михайло Грушевський
У каждого свой вкус,
никто, никому, не указчик.
Один любит - арбуз,
Другой - свиной хрящик.)
просравший все и служивший после этого совку...
В 1929 году Грушевский был избран действительным членом АН СССР.
шобы флэшмоб по полной зашол
... а Пэця выйдет?)) со
скрепамитомасом))
походу разница между нами лишь в одной хромосоме
имхо единственное отличие между русскими и украинцами это то шо расияне себя комфортнее чувствуют когда ощущают хороший хрен в своей сраке и другим того же желают, а украинцы всё таки наоборот ... ёще мы правильно бухать умеем в отличаи от кацапов
так шо, когда следующие выборы?)
надеюсь тридцатилетняя независимость Украины не закончится вишенкой на торте в виде медведчука ... пока всё к этому и идёт(
Оно еще когда в квартале членом на рояле играло еще тогда тушами начал огораживатся.
Сцыкливое наркопедское улыбище.
это не шюткаа. . . а диагноз!!!
Это ночь???
Ночью только воры ходят
Твоє - нульовка.
...а то кого не спрошу никто за него не голосовал, а тут аж 73%+...