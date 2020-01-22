EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  3753  92
Все про:День Соборності України (41) Зеленський (4198) квіти (14) Шевченко Тарас (53) Грушевський (9) Стефанчук Руслан (109) Гончарук_Олексій (531)

 Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. ФОТО

З нагоди Дня Соборності Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.

Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя.

Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше Зеленський привітав українців зі 101-ю річницею Дня Соборності України.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине

Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до памятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському 01
Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до памятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171157
 
   
 Топ коментарі
 
Якби не знесли Леніна-Бланка, то поклав би і там квіти, бо какая разніца.
 показати весь коментар
 
он что, это ночью сделал?
где люди...?
в окнах свет горит...
Моя камера вытягивает такую картину даже при свете луны...
 показати весь коментар
 
Цікаво зеленських хоч одного вірша Тараса Григоровича на пам"ять знає хоч декілька рядків? Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому - Цензор.НЕТ 3528
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікаво зеленських хоч одного вірша Тараса Григоровича на пам"ять знає хоч декілька рядків? Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому - Цензор.НЕТ 3528
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почни з себе.
Вивчи українську.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ти такий тупий, що сам нічого не помічаєш?
 показати весь коментар
 
 
то шо я дві коми, одну після цікаво, а іншу після знає, то це нічого не міняє Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 7336
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"змінює", дурнику.
"змінює".
 показати весь коментар
 
Кацапчік, мабуть про слова синоніми не чув? Спроба не зарахована
 показати весь коментар
 
 
Я, в данном случае, не про слова, дурень.
Я, в данном случае, про знаки препинания.
Снова ты тупанул. Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 8126
 показати весь коментар
 
тупанул как как раз ты и тест не прошел должно было после фразы "тошо я дві коми" стоять двоеточие ":" Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 3588
 показати весь коментар
 
 
Не мели дурниць, якщо тупорилиш, всіх по собі не рівняй, тим паче коли страдаєш зебілізмом з загостренням голобородьковатності мізків! Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 6110
 показати весь коментар
 
 
Зебобік запостив світлинку і вирішив, що відразу став українцем. Так побудована психіка людей з кліповим мисленням - академік Павлов у цій царині багато зробив визначень. Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 4715
 показати весь коментар
 
 
У Шевченка багато віршів про зеленських, ці зеленські напротязі всіє історії України пили кров з нашого люду, а коли рвався терпець - летіли і ляхи і ж*ди і москалі шкеререть. Але потім знову нарід попускався - і зеленські знову сідали на шию, ноги звісивши. Доброго ранку, Україно! Будь соборною навіки!
 показати весь коментар
 
 
он что, это ночью сделал?
где люди...?
в окнах свет горит...
Моя камера вытягивает такую картину даже при свете луны...
 показати весь коментар
 
 
Зараз зебіли закидають цитатами «Гражданских отсечь».
 показати весь коментар
 
 
Люди сплять, а жуліки вночі не сплять, працюють Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 2336
 показати весь коментар
 
 
После "коридоров" позора оно стало бояться людей.
 показати весь коментар
 
 
Якби не знесли Леніна-Бланка, то поклав би і там квіти, бо какая разніца.
 показати весь коментар
 
 
Коммент просто шедевральный, 100 из 100. Можно выступать в лиге смеха с ним, думаю еще не один год Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 1724
 показати весь коментар
 
 
Я вважаю коміки повинні тримати удар тією ж зброєю, якою вони звикли користуватись. Ви помітили як болісно Зеленський реагує на критику в свою адресу? Це ознака слабкості і слабкого інтелекту. Публічна політика - це не нарізка з вдалих дублів, це постійний експромт.
 показати весь коментар
 
 
Опять нигде никого нету... самый "народный" президент...
 показати весь коментар
 
 
народ окремо і президент окремо. так і живемо
 показати весь коментар
 
 
Смотрю на фотографии - цирк шапито и клоуны.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А де ти там ховаєшся?
 показати весь коментар
 
Я б назва цей відосік "Кобзар і Стирчок".
 показати весь коментар
 
 
С языка сорвал)))
Все правильно)
Торчок он и в Омане торчок)))
 показати весь коментар
 
 
К памятнику Жизневскому не захотел возложить цветы?


History Ukraine
@History_Ukraine
·
#ЦейДень

22.1.2014 - під час протистояння на Грушевського загинув Михайло Жизневський, член УНА-УНСО, Герой Небесної Сотні.
 показати весь коментар
 
 

22 января погиб и Сергей Нигоян, который читал стихи Шевченко.

https://www.youtube.com/watch?v=SRm4ShgeedU
 показати весь коментар
 
 
Я вот не пойму зачем ему охранники-бодигарды? Такая туша как свинарчук стефанчук любую пулю остановит
 показати весь коментар
 
 
Нигде при подобных мероприятиях не видно людей обычных..... сцыкло трусливей всех вместе взятых предыдущих президентов.
 показати весь коментар
 
 
Ти не правий.
Он в кінці тротуара бачиш двох?
Ну і що якщо менти. Какая разніца...
 показати весь коментар
 
 
«Біда України в тому, що нею правлять люди, яким вона не потрібна».

Михайло Грушевський
 показати весь коментар
 
 
Хватит цитировать этого кретина который заявлял что Украине армия не нужна и перед наступлением банды Муравьева поддержал роспуск украинской армии...
 показати весь коментар
 
 
Eugeniusz 1

У каждого свой вкус,
никто, никому, не указчик.
Один любит - арбуз,
Другой - свиной хрящик.)
 показати весь коментар
 
Кацпских халуев выдавать за украинских патриотов??? Хороший у тебя вкус, смотри не подавись хрящиком!
 показати весь коментар
 
бездарный Грушевский - как же его ненавижу....
просравший все и служивший после этого совку...

В 1929 году Грушевский был избран действительным членом АН СССР.
 показати весь коментар
 
 
Зато цитата в точку, и к нему тоже относится.
 показати весь коментар
 
 
уйло тоже много чего в точку говорит иногда, может и его начнешь цитировать?
 показати весь коментар
 
Он говорит в точку только для ватных дибилов на кацапии.
 показати весь коментар
 
 
имхо НефЪёдова с букетом не хватает
шобы флэшмоб по полной зашол Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 9027
... а Пэця выйдет?)) со скрепами томасом))
 показати весь коментар
 
 
Будет стопудово! У нас модно ныне подобные представления для лохтората.
 показати весь коментар
 
 
скрепы рулят
походу разница между нами лишь в одной хромосоме
имхо единственное отличие между русскими и украинцами это то шо расияне себя комфортнее чувствуют когда ощущают хороший хрен в своей сраке и другим того же желают, а украинцы всё таки наоборот ... ёще мы правильно бухать умеем в отличаи от кацапов
так шо, когда следующие выборы?)
надеюсь тридцатилетняя независимость Украины не закончится вишенкой на торте в виде медведчука ... пока всё к этому и идёт(
 показати весь коментар
 
 
Опять микронаполеону очистили территорию... Чё оно такое нажуханное?
 показати весь коментар
 
 
Так это чмо по жизни серливое и зажуханое.
Оно еще когда в квартале членом на рояле играло еще тогда тушами начал огораживатся.
Сцыкливое наркопедское улыбище.
 показати весь коментар
 
честно говоря, мне стыдно за нацию, которая открыто не чтит своих героев, наряду с шевченко и грушевским - проходными фигурами истории незаслуженно предан забвению и забыт небесный заступник украины, глава международной антипутенской коалиции, украинский черчилль - наш святой петр. цей великий государственный деятель еще при жизни заслужил бюст и памятник на центральной площади киева, а ео подвижничество и биографию можно сравнить с житием ве. св. князя киевского володимера
 показати весь коментар
 
 
Згоден. Українці були як стадо, молитися не мали кому, мови не знали а тут прийшов Святий Петро і все це нам дав! Алілуя!
 показати весь коментар
 
 
Дісно, насрав малоросам. Вже би у магадані пів України було. Кюранти нам би бубоніли і святий москальський час нам проголошувала б "гаваріть маськва". Яку пярспектіву посралі. Куди її тепер дівати цю АРМІЮ,ВІРУ, МОВУ. Одна надія на Сівохо.
 показати весь коментар
 
 
паклонская к нему в паамошники просится. . .

это не шюткаа. . . а диагноз!!!
 показати весь коментар
 
Футболист и чувак, которого на гривнах печатают. Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 8084
 показати весь коментар
 
Свет в окнах...
Это ночь???
Ночью только воры ходят Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 2978
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яке дивне в тебе ім'я!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вибач- ти з палати, де Наполеон, чи з тієї, де Енциклопедія Брокгауза та Ефрона?
 показати весь коментар
 
 
Я з тією частини суспільства де нема місця усяким NNN, 171717...
 показати весь коментар
 
Зато теперь ЗЕ может быть знает, что Шевченко не только футболист, а Грушевский не только картинка с одной из украинских денежных купюр.
 показати весь коментар
 
 
Кожен з нас..Це найвпливовіший казав,нічого особистого
 показати весь коментар
 
 
новьіє лица намагаються побудувати Україну-унісекс, а українці мріють про свою Україну, про "садочок біля хати, хрущив" і таке інше, і щоб ніяке падло не заважало жити, і не вказувало як жити. Це величезне світоглядне провалля, і в щиристь їх почуттів якось не віриться.
 показати весь коментар
 
 
Было бы не плохо пересчитать голоса на выборах... не исключено фальсификация, кацапы в этом знают толк.
...а то кого не спрошу никто за него не голосовал, а тут аж 73%+...
 показати весь коментар
 
 
это же просто официальное мероприятие, каждый год представители власти возлагают цветы к памятникам, ничего нового
 показати весь коментар
 
Скот снова разогнали, чтобы царю не мешали.
Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 5880
 показати весь коментар
 
 
А мені сподобалась остання світлина - Тарас дивиться згори-донизу і насилу стримується щоб не роздавити шмаклю. Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 1019
 показати весь коментар
 
 
За це дякую. Можливо потихеньку президент стане патріотом?
 показати весь коментар
 
Самотня людина в пустому місті. Всі інші поїхали на заробітки.
 показати весь коментар
 
 
Навіть фотожаб з цих жаб робити не треба.
Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 2472
 показати весь коментар
 
 
ржачньій набор тел разного размера )))))
 показати весь коментар
 
 
кстати, классная картинка для изучения лексики "вьісокий, низкий, толстьій, худой". не надо искать отдельньіе картинки - все в одной ))))
 показати весь коментар
 
 
Вінки покладати перестали. Після нападу вінка на Януковича бояться.
 показати весь коментар
 
 
Прочитал всё . Где 70% , которые его боготворили по-приколу ?
 показати весь коментар
 
 
Он хоть раз до того, как пролез в президенты участвовал в каких-то массовых мероприятиях патриотического толка? Нет. Нигде и не разу не был замечен. А теперь, после того, как сформулировал свое жизненное кредо: "Какая разница", кривляется перед камерами за наши деньги. И самокатчик с боровом тоже.
 показати весь коментар
 
 
Чьо-то богдана не видно. Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 4039 Похоже, его стефанчук съел. Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 8946
 показати весь коментар
 
 
Будний день. А где люди? Заблокированы как на Фейсбук и Ютуб? Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 5082
Зеленський з нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському - Цензор.НЕТ 6983
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору