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 Вибух у квартирі в Дніпрі: дівчина і чоловік у лікарні. ФОТО

За попередніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Вибух стався у квартирі багатоповерхового будинку по вул. Софії Ковалевської на околиці Дніпра. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 19:25.

"Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. У результаті 18-річна дівчина і 32-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція. ФОТО

Те, що сталося, розслідують за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів).

Вибух у квартирі в Дніпрі: дівчина і чоловік у лікарні 01

Вибух у квартирі в Дніпрі: дівчина і чоловік у лікарні 02
Вибух у квартирі в Дніпрі: дівчина і чоловік у лікарні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171126
 
 
 Топ коментарі
 
первые 45 лет жизни мальчика наиболее опасные
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А вообще, если совсем нет мозгов и много лишнего хлама в квартире, надо не кустарщиной пользоваться, а серьезными приспособлениями!
Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице - Цензор.НЕТ 6088

Тогда вылетят не только окна, но и весь хлам, включая обои.
Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице - Цензор.НЕТ 9543
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естественный отбор никто не отменял.
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Это шампанское булькнуло от любовных прелюдий.
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"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство"

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За 32 года мозги так и не смогли заработать...
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первые 45 лет жизни мальчика наиболее опасные
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Мальчик в квартире с взрывчаткой играл.
но че-та запал не туда затолкал.
Бумкнуло громко в квартире его
мальчик в больнице,
живой-повезло....
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что там в торбе? петарды розукороченные? Безмозглый пиротехник ****! Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице - Цензор.НЕТ 1674
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А вообще, если совсем нет мозгов и много лишнего хлама в квартире, надо не кустарщиной пользоваться, а серьезными приспособлениями!


Тогда вылетят не только окна, но и весь хлам, включая обои.

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Аматоры , да еще и двоешники , химию учить нужно было бы , а затем юриспруденцию и криминальный кодекс , Что Химия до добра не доведет.
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Готувались десь влаштувати великий БАХ.
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естественный отбор никто не отменял.
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Это офис засратый какой то, а не квартира, что там делают три стола в одной комнате?
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