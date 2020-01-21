 Вибух у квартирі в Дніпрі: дівчина і чоловік у лікарні. ФОТО

Вибух стався у квартирі багатоповерхового будинку по вул. Софії Ковалевської на околиці Дніпра. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 19:25.

"Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. У результаті 18-річна дівчина і 32-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

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Те, що сталося, розслідують за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів).



