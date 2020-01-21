 Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Засідання Кабміну
Важке життя чиновника
Це якась ганьба...
Є таланти!
В Давосі насторожилися...
Я йду щоб залишитись....
А як інакше?
Вічний двигун "русского мира"
Більше фотошопів дивіться тут
Засідання Кабміну
Важке життя чиновника
Це якась ганьба...
Є таланти!
В Давосі насторожилися...
Я йду щоб залишитись....
А як інакше?
Вічний двигун "русского мира"
Більше фотошопів дивіться тут
https://www.president.gov.ua/ru/president/about-president
Звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
На облік стали ще 50 тис.безробітних громадян. Грудень 2019 року, офіційно зареєстровано 338,2 тис. безробітних, що на 49,3 тис. більше (на 17%), ніж у листопаді 2019 року (288,9 тисячі). Отож молодий уряд працюює!
Жиріть, щоб вам очі повилазли!
Ты не даешь мне усомниться в твоих умственных способностях. Продолжай в том же духе!
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НО НАШИ ДЕНЬГИ журнашлюха мОСЕЙЧУК-- намазывает себе на хлеб !.
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А в чем разница ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????