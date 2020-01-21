EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  10504  84
Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (627) Зеленський (4198) Кабмін (3233) фотожаба (7576) чиновник, урядовець (524) Гончарук_Олексій (531) Новосад (65)

 Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Засідання Кабміну

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зарплату 36 тисяч я не зможу утримувати дитину, - міністр освіти Новосад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук відстоює захмарні зарплати топчиновників, але не підвищує зарплати вчителям, лікарям і військовим, - Фріз

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Важке життя чиновника

Читайте на "Цензор.НЕТ": "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Це якась ганьба...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук про відносини із Зеленським: Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Є таланти!

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

В Давосі насторожилися...

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Я йду щоб залишитись....

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

А як інакше?

Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Вічний двигун "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171116
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
третья фотка "Это какой-то позор!" .. это в точку!!!
 показати весь коментар
 
 
мне больше всего про одного знакомого премьер министра понравилось
 показати весь коментар
 
 
В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !.От сантехников - до прездидента ! !!Спросите у WADA!...Правда там были " електрики "...ВПРОЧЕМ...Я соглашусь с нашис как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??,,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !...... а по нашему------- ЧМОШНИКИ !!..
 показати весь коментар
 
Нет конечно. Украинский ресурс для умных и патриотичных украинцев!
 показати весь коментар
 
 
Первый раз фтожабы получились нейтральными Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9530
 показати весь коментар
 
 
Неужели) зебобикам хоть сцы в глаза -все божья роса...
 показати весь коментар
 
 
А из какого фильма этот кадр? Что-то вспомнить не могу.
Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8249
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Джентльмены удачи. Джентльмены, удачи! смотреть категорически не советую.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да. Точно. Но я уже смотрел. Легендарный фильм.
 показати весь коментар
 
Легендарный это Прибытие поезда, Ловля красной рыбки и выход рабочих с фабрики Люмьер Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6744
 показати весь коментар
 
Ця прикольна. У кокаїновій хмарині сиділи Зеля і Гончар... Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4842
Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9954
 показати весь коментар
 
 
то це харат'ян грає цю алкогольвіцу ? Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2095
 показати весь коментар
 
 
А я Іггі з віником і не порівнюю. Сама була вчора в шоці, коли побачила цю світлину. Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2474
 показати весь коментар
 
Самый белый из армян - это Дмитрий Харатьян.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилы в такие темы даже не заходят. Любой ЗЕбил свято уверен что фотожабы должны быть только на Порошенко или Гонтареву. Хотя казалось бы причём тут Порошенко, если он обычный депутат ВР, где сидит ещё 449 таких же депутатов? Но нет ЗЕбилу нужно шоб было именно про Пороршенко..Порошенко до сих пор президент у ЗЕбилов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На, почитай, глядишь и поймёшь, что пэця до сих президент.

https://www.president.gov.ua/ru/president/about-president

Звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы рассказывают о Зеленском: одна эта фраза достойна любой фотожабы на ваших Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5114
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбанати - ви це зробили разом і не востаннє!
На облік стали ще 50 тис.безробітних громадян. Грудень 2019 року, офіційно зареєстровано 338,2 тис. безробітних, що на 49,3 тис. більше (на 17%), ніж у листопаді 2019 року (288,9 тисячі). Отож молодий уряд працюює!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты лучше мне расскажи, почему по тротуару пройти невозможно (бо везде припаркованы всякие авто), а молодёжь при этом постоянно сидит по всяким генделыкам да и просто с пивасом в руках каждый день вижу, нигде не работая?Все такие безработные шо ага
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не могу знать: на авто не напечатаны даты покупки, да и трудовых книжек у генделичан не спрашивал. Просто вижу факты, а уж как их толковать-это каждый сам себе решает.
 показати весь коментар
 
Просто странно это..барига мародёр ведь всё украл, откуда у них бабки на машины и на генделики....странно это...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Значить это...того самое...и правда закончилась эпоха этого самого зубожиння. Только непонятно почему число безработных увеличилось. Дилемма однако. "В магазине ничего нет, в холодильнике есть всё!" как сказал в своё время Жванецкий
 показати весь коментар
 
Ну да сидять такі ж інфантільни, як ти зебіляти!
 показати весь коментар
 
Скрепохрень, выпей зеленки, надо тебе вавку в голове сем то лечить, деградируешь стремительно
 показати весь коментар
 
 
Зебіл саме тому є такі фотожаби і ще їх буде 100500 за 5-років зебілізму...Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4073
 показати весь коментар
 
 
Виборці Зеленського - біле братство імені 95-го кварталу.
Жиріть, щоб вам очі повилазли!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилы, а где ваше чувство юмора? Вы ж любите кловунов и цирк. Почему не смеётесь??? Фотожабы паприколу!!
 показати весь коментар
 
 
Соевый, а чего у тебя так бомбануло от той картинки?
 показати весь коментар
 
Кого, зебобик, может бомбить от твоей жалкой попытки отмазаться от зеленки...)
 показати весь коментар
 
Браво!
Ты не даешь мне усомниться в твоих умственных способностях. Продолжай в том же духе!
 показати весь коментар
 
Пипец горит у ЗЕбила -- Гена Новожилов 259a0430. У всех кацапнутых сепарков от Порошенко горит.
 показати весь коментар
 
 
...самый прикольный эпизод в нем - когда ты отстирываешь свои штаны от Петиного говна... Важке життя чиновників, засідання Кабміну, вічний двигун "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2145
 показати весь коментар
 
 
В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....Еще раз убеждаюсь , что касапам верить НЕЛЬЗЯ !.От сантехников - до прездидента ! !!Спросите у WADA!...Правда там были " електрики "...ВПРОЧЕМ...Я соглашусь с нашис как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??,,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !...... а по нашему------- ЧМОШНИКИ !!!!!!!!!!!!!!!!1.
 показати весь коментар
 
 
А ще масове відвідування Давоса, з гіканням, ржачкою і з усім включено, і це під час війни?
 показати весь коментар
 
 
Если кто не понял...
.

НО НАШИ ДЕНЬГИ журнашлюха мОСЕЙЧУК-- намазывает себе на хлеб !.
.
.
А в чем разница ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 показати весь коментар
 
 
Навіть виділити нема що. Усі реально залікові!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору