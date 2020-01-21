 Голова ОБСЄ Рама побував у Станиці Луганській. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Станиця Луганська", крім Рами і Денісової, побували також голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Яшар Халіт Чевік і представники Уряду Республіки Албанія. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час візиту гості ознайомилися із особливостями функціонування контрольного пункту, рівнем пасажиропотоку, умовами, за яких проходить процес контрольно-перевірочних процедур", — сказано в повідомленні.

Прикордонники зауважили, що найбільше голову ОБСЄ цікавило питання безпеки на випадок агресії з боку російсько-терористичних військ.

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"Під час візиту Еді Рама зазначив, що ситуація в районах, охоплених конфліктом, особливо для людей, які там проживають, є складною. Але вони приділятимуть максимум уваги для того, щоб змінити ситуацію заради людей. Також Еді Рама запевнив, що ОБСЄ зробить усе можливе, щоб досягти стійкого перемир’я", — сказано в повідомленні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила на своїй сторінці в Facebook, що попросила голову ОБСЄ включити її в моніторингові візити на окуповані території Донбасу.

"Я як уповноважений Верховної Ради з прав людини не маю доступу на непідконтрольну територію Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму, хоча, згідно з наданими мені повноваженнями, здійснюю парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина на цих територіях", - зазначила вона.

















