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Все про:Житомирщина (497) корупція (2089) СБУ (5042) крадіжка (333)

 СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині. ФОТО

Служба безпеки України викрила розкрадання чиновниками Служби автомобільних доріг Житомирської області коштів державного бюджету, виділених на відновлення і ремонт раніше виведеного з експлуатації моста на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що міст через річку Ірша у Хорошівському районі Житомирської області був виведений із експлуатації як аварійний і перекритий для руху ще у 2008 році. Для його відновлення керівництво Служби автомобільних доріг (САД) Житомирської області уклало договір із київською комерційною структурою загальною вартістю понад 5,8 мільйона гривень. Роботи проводились протягом 2016-17 років.

Співробітники СБ України під час перевірки об’єкта будівництва зафіксували невідповідність обсягів виконаних підрядних робіт, відображених у актах, із реально виконаними. Також було виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів.

Правоохоронці задокументували, що підрядник, за домовленістю із заступником начальника обласного САД та інженером одного з підпорядкованих відділів, вносив недостовірні дані до актів виконаних робіт. Комерсант, зокрема, завищив витрати на матеріали та обсяги будівельних робіт, а також вніс до переліку надані послуги, які взагалі не виконувалися.

СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині 01

Дивіться: Підполковник поліції Житомирщини хотів за $500 закрити справу про незаконну вирубку лісу, - СБУ. ФОТО

Через оборудку фігурантів кримінального провадження державному бюджету було завдано збитки на майже півмільйона гривень. За висновками профільних експертів міст знову перебуває у стані руйнування та потребує додаткового державного фінансування для реконструкції.

Наразі заступнику начальника Служби автомобільних доріг Житомирщини оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Інженеру відділу якості, технологічного контролю та новітніх технологій обласного САД інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників угоди з державними коштами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171056
 
 
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Хотя бы Обоями заклеили , срамота , а не реконструкция.
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У тебя ав оче. Поедь посмотри с россии- вонючки видно
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а что СБУ больше нечем заняться
или здесь заработать больше можно??
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О! А что там в Виннице с 3 500 000 грн, что выделили на культурный экспириенс? СБУ не хочет подержать за вымя получателей денежек в лице додиков з "Вежі"? СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 25
Мост я смотрю есть и весьма не плох, судя по фоткам подтёки не понравились? Думали говно?) Ахаха! Дело государственной безопасности! Звоните Баканову!!!
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Сегодня 23.10.17 СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3034 на Житомирщине торжественно открыли мост через реку Ирша в селе Рыжаны Хорошевского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, «строительство моста в Рыжанах завершено, сегодня состоялось его торжественное открытие». Участие в открытии моста приняли председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, министр инфраструктуры Владимир Омельян СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3034 , руководители района, местные жители, строители. Согласно технических характеристик, речь идет об открытии построенного моста через реку Ирша на автомобильной дороге Т-06-03 ( М-06) Пулини-Хорошев - М-21 км 37+780. Подрядчик ООО «Европлюсбуд» выполнил работы по строительству трех-пролетного неразрезного моста через реку Ирша в Рыжанах на дороге М-06. Среди прочего, было обустроено покрытие из асфальтобетона, проведены работы по бетонированию конусов для укрепления склонов искусственного сооружения, и тому подобное.
Если всё это за 5.8 млн грн? 63 метра моста? И умудрились ещё украсть? Браво!
СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4574
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Ну да, в воюющей стране основная задача СБУ проверять акты выполненных строительных работ и пиариться на 500 тыс.гривен - месячном фонде зарплаты самой захудалой фирмочки. Похоже что при спаде промпроизводства в стране расцветает только одна отрасль. Вещание лапши на уши людям в промышленных масштабах.
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Так, народ, прежде, чем критиковать провітельство Гончарука, запаситесь геодезическим оборудованием и проведите обоснование!
Каюсь, я критиковал правительство Гройсмана за то, что ини, вместо отремонтировать 5 км обїездной вокруг Староконстантинова, закопали несколько миллиардов в дорогу через город, а проезда так и нет. Бабло пошло на бигморды Гройсмана.

И что вы думаете?
Правительство Гончарука отремонтировало 5 км обїездной дороги!
НО ИХ ОКАЗАЛОСЬ 6!!!!
Каюсь, каюсь!
Проезда по прежнему нет!
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