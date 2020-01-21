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Все про:Херсонщина (497) військовослужбовці (2640) ДБР (785)

 Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю у зв'язку з ДТП на Херсонщині, яка призвела до смерті однієї людини і поранення трьох.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

Зазначається, що підозру оголосили водієві інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення однієї з військових частин, яка дислокується в Кривому Розі.

Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю 01

"Військовослужбовець підозрюється у порушенні правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 23 січня 2019 року на трасі Одеса-Мелітополь військовий автомобіль "Урал" здійснив екстрене гальмування через відкриття капота під час руху.

Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю 02

"У цей час підозрюваний, що рухався позаду за кермом автомобіля "КамАЗ", не дотримався безпечної відстані та скоїв зіткнення з "Уралом". Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець "КамАЗу" загинув на місці пригоди, а троє інших військовослужбовців дістали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю 03

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171019
 
 
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в колоне так часто бывает... один тормознул, другой "зеванул"...
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Статья - "бред собачий".... Дело возбуждено лишь по той причине, что "следственные действия" (то есть, допросы свидетелей, производство экспертиз, по закону, можно производить только приналичии возбуждённого уголовного дела). Назначат техническую экспертизу. Если капот открылся самопроизвольно, и вины в этом, у водителя, не было (а такое бывает, особенно у старых моделей КрАЗов и ЗИЛов) - оправдают.. Виноват, больше, тот идиот, который лез "в жопу" КрАЗу, не соблюдая безопасной дистанции.. Это прямо предписано правилами.. А "безопасная дистанция" - это расстояние, которое должен выдерживать водитель, чтобы, при возникновении подобных ситуаций, успеть затормозить... ТОрмозной путь известен, состояние дорожного полотна и среднее время реагирования водителя на изменение дорожной обстановки - тоже.. Слово за автотехниками...
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Нещасний випадок на дорозі...
Шкода загиблого..
Але в нас відкуповуються за збитих людей на зебрі, а тут дійсно нещасний випадок..
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Мені цікаво, який стосунок має гбр до військових ?
Хто доручив саме їм займатись цими справами ?
Хіба це не переслідування атовців з боку влади ?
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Діячів минулої влади переслідує якесь ГБР, те саме стосується волонтерів, військових, активістів ...
Це ручна структура преза ?
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