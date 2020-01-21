 Смертельна ДТП на Херсонщині: ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

Зазначається, що підозру оголосили водієві інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення однієї з військових частин, яка дислокується в Кривому Розі.

"Військовослужбовець підозрюється у порушенні правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 23 січня 2019 року на трасі Одеса-Мелітополь військовий автомобіль "Урал" здійснив екстрене гальмування через відкриття капота під час руху.

"У цей час підозрюваний, що рухався позаду за кермом автомобіля "КамАЗ", не дотримався безпечної відстані та скоїв зіткнення з "Уралом". Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець "КамАЗу" загинув на місці пригоди, а троє інших військовослужбовців дістали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років позбавлення волі.

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