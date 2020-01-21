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Все про:Нацполіція (8846) торгівля людьми (130) Харків (1596)

 Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації. ФОТО

Правоохоронці Харкова затримали в аеропорту 41-річну жительку міста Антрацит Луганської області, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що жінка організувала в Харкові пошук, підбір і вербування молодих жінок для подальшого їх переміщення до Туреччини з метою сексуальної експлуатації.

З жовтня 2019 року правопорушниця підшукала і завербувала сім жительок міста, які перебували в уразливому стані через особисті обставини. 20 січня зловмисниця намагалася переправити літаком чотирьох завербованих дівчат у віці від 22 до 26 років в Стамбул, під час чого була затримана правоохоронцями.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації 01
Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Зараз зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення й обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171014
 
   
 Топ коментарі
 
Всё ясно - им пообещали, что будут работать в библиотеке...
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Обиделись бы девушки,если бы вместо сексуального рабства их отправили в рабство по асфальтоукладке ?
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В Оман через Турцию, прямых рейсов нет, только для сутенеров.
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Всё ясно - им пообещали, что будут работать в библиотеке...
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Обиделись бы девушки,если бы вместо сексуального рабства их отправили в рабство по асфальтоукладке ?
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какого хера вы ей рожу замылили ??? эту тварь должны знать в рожу...
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Удивительно, но самыми массовыми поставщиками проституток являются самые ватно-скрепные города.
По странному совпадению они же являются люмпен-пролетарскими регионами с самым высоким показателем преступности и дали больше всего голосов ЗЕ.
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Давай статистику или пруф, подтверждающий твои слова.
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73% украинских городов являются ватно-скрепными.
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Ну да , а они бедные думали, что едут заниматься научной работой ... Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 3673
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Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації. ФОТО
та,дєвкі самі туди косяками валять)
обломали дівчатам заробки)
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Дівчата від зЕленої чуми втекти хотіли...
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Государство вместо выполнения обязанностей перед гражданами создало условия при которых множество вынуждено или выехать из страны или заниматься чем могут.
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