 Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації. ФОТО

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що жінка організувала в Харкові пошук, підбір і вербування молодих жінок для подальшого їх переміщення до Туреччини з метою сексуальної експлуатації.
З жовтня 2019 року правопорушниця підшукала і завербувала сім жительок міста, які перебували в уразливому стані через особисті обставини. 20 січня зловмисниця намагалася переправити літаком чотирьох завербованих дівчат у віці від 22 до 26 років в Стамбул, під час чого була затримана правоохоронцями.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Зараз зловмисниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення й обрання запобіжного заходу.
По странному совпадению они же являются люмпен-пролетарскими регионами с самым высоким показателем преступности и дали больше всего голосов ЗЕ.
та,дєвкі самі туди косяками валять)
обломали дівчатам заробки)