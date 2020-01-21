 Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування вебстудій, а також місцем проживання у Київській області 33-річної організаторки та її спільників – 30-річної киянки та 35-річного адміністратора.
Попередньо встановлено, що в порностудії за винагороду "працювали" 20 дівчат. Підбір вебмоделей здійснювали адміністратори через оголошення в Інтернеті. Надалі вони вчили їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах. Попередньо встановлено, що за місяць організаторка отримувала від діяльності близько 100 тис. грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та вебмоделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Слуга народа Яремёнко в трауре.
иа-иа - есть, а авякян кончился.
нет там другой причины.
нет - "от слова совсем".
будут именем "Порошенко" внуков пугать, как сейчас пугают именем "Бандера".
Увы - у Пороха нашлись деньги на ПВО и снайперки - но не хватило на десяток телеканалов...
И вот с этой стороны козломордики с малоросами и ударили.
с каких шишей у квартирычей и нейемычей зарплаты по 500 000 в месяц - им неинтересно?
или хватать каких-то девок, показывающих сиськи, намного безопасней?
А в скільки нам один Ківа обходиться в місяць то?
Так ці може щось і нормальне знімали то, а той тільки під столом в раді лисого гоняв...
Спасибо внутренним органам за то, шо свято блюдут нашу мораль.
Мне совсем-совсем не жалко, шо у меня вычитают почти 50% из зарплаты, и отдают эти деньги здоровым дядькам, которые с автоматами бегают за голыми девками.
Только оно в этом контексте совершенно лишнее.
"В культуре Китае очень сильна патриархальная модель семьи, когда наследником является сын, который, в свою очередь, обязан продолжать род. Именно геи чаще всего подвергаются такому лечению. Большинство семей, живущих в городе, имеют только одного ребенка, отчасти это следствие строгой политики по сокращению рождаемости. Поэтому, если единственный сын - гей, родители боятся, что на нем их род прервется."
церковь вполне официально убив Патриарха Тихона 7 апреля 1925 года.Кто ж кроме потриарха позаботится о развратниках...
Кто-то кого-то насиловал, обкрадывал, убивал????
Власть дегенератов!
вроде как противозаконно распространение детской порнографии и привлечение несовершеннолетних к этому.
Если взрослые тети показывают части тела взрослым дядям за вознаграждение то в чем преступление?
или банально зависть адептус-рюкзакус берет
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
Частина 1.
Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення..... караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (от 1700 до 5100 грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
На фронте, ребята погибают, а Зебилы, в тылу, с сиськами воюют!
Вова, награди Хероев орденом Сисек!
невже закривають порно-цирк під куполом ВР?)
Посадите их всех!!!! за то, что они дибилы, не умеют работать и заработать тоже!!!!
всех нафиг в каталажку!
Тут один перец жаловался на форуме - что нет в новостях ни достижений, ни успехов страны - так у гавна у власти только такие достижения...