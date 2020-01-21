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Все про:Київ (6834) Нацполіція (8846) порнографія (48)

 Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На орендованих квартирах дівчата за грошову винагороду транслювали онлайн на відповідних сайтах відео порнографічного характеру. Трьом фігурантам пікантного "бізнесу" повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування вебстудій, а також місцем проживання у Київській області 33-річної організаторки та її спільників – 30-річної киянки та 35-річного адміністратора.

Попередньо встановлено, що в порностудії за винагороду "працювали" 20 дівчат. Підбір вебмоделей здійснювали адміністратори через оголошення в Інтернеті. Надалі вони вчили їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах. Попередньо встановлено, що за місяць організаторка отримувала від діяльності близько 100 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та вебмоделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 01
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 02
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 03
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 04
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 05
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 06
Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171005
 
 
 Топ коментарі
 
Вот они, "страшные преступники" пойманы, девки, которые показывают свои пиписьки западным дяденькам за доллары. Это же не рюкзаки для нацгвардии закупать, правда, авакян?!
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Кто-то мне разъяснит: чем эти порно-студии так опасны для общества? Государство боится, что там малолетки или прибыль необлагаемая налогом? Ну так узаконьте. Взрослые тетки показывают взрослым дядькам то, о чем и так все знают или догадываются? Такие облавы, как будто контейнер с героином накрыли.
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Херой пть, с автоматами "модельную студию" накрыли Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7348
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Хм... А где же теперь слуги народа удовлетворяЦА будут?...
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Так він же самоудовлетворяєЦА, т.є. самообслужіванієм занімаєЦА
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Яременко має особисто взяти це питання на контроль)
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Херой пть, с автоматами "модельную студию" накрыли
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ШО, ОП или ВР накрыли? Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8988

Слуга народа Яремёнко в трауре. Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 705
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Вот они, "страшные преступники" пойманы, девки, которые показывают свои пиписьки западным дяденькам за доллары. Это же не рюкзаки для нацгвардии закупать, правда, авакян?!
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авакяна давно нет - авакян делает то, что ему иа-иа сказал.
иа-иа - есть, а авякян кончился.
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Кто-то мне разъяснит: чем эти порно-студии так опасны для общества? Государство боится, что там малолетки или прибыль необлагаемая налогом? Ну так узаконьте. Взрослые тетки показывают взрослым дядькам то, о чем и так все знают или догадываются? Такие облавы, как будто контейнер с героином накрыли.
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Тем, шо не отстегивали гроши ментам и опасны. С другой же стороны если эти спецсайты были не украинскими, то и распространение было не в Украине, а на територии страны де находится данный сайт. Именно поэтому наверно токо одну из девок и повязали, шо на какомно из месных сайтов засветилась.
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Да не, изготовлением занимались как раз менты которые эти трансляции записывали.
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По нашими "законам" пофиг куда ты " распростроняешь " + здесь еще изготовление. Порнуха у нас запрещена в любом виде.
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накрывают тех, кто не отстегивает - чтоб неповадно было и чтоб охотней отстегивали.
нет там другой причины.
нет - "от слова совсем".
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В Чехию надо было ехать, у нас за производство порнухи 7мь год дают.! Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2096
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У нас вообще страна двойной морали. Берешь криминальный кодекс и прозреваешь.
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Нда….., это на кого же теперь Кива будет дрокать?
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Сволочи. Очередной наезд на малый бизнес.
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Девки, прячте деньги, кредитки, секс игрушки - скоро к вам нагрянут! Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8298
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чупакабра спалила.... не хрен было в рабочее время по телефону договариваться! ))))

Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1692
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тю, дурні! якщо порно перестануть виробляти, то шо ви будете дивитись???
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Старые выступления Порошенко, там фактически все жанры порно вместе
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это да - Порох дрючил козломордиков и ихних малороссийских подстилок так, что у тех аж сперма в сапогах чавкала!
будут именем "Порошенко" внуков пугать, как сейчас пугают именем "Бандера".

Увы - у Пороха нашлись деньги на ПВО и снайперки - но не хватило на десяток телеканалов...
И вот с этой стороны козломордики с малоросами и ударили.
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а куда делись 50 миллиардов, которые недополучил бюджет - они не хотят расследовать?
с каких шишей у квартирычей и нейемычей зарплаты по 500 000 в месяц - им неинтересно?

или хватать каких-то девок, показывающих сиськи, намного безопасней?
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Щито?За нанесение логотипа потом?Да ну нафиг, лучше бесплатно на ту модель посмотреть, что обещалась оголиться к ремонту моста в Днепре)))
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Це мабуть и э та Славна ПЕРЕМОГА та РЕХФОРМИ обицяни Бубой Оманским?!))))
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Чекайте, було ж щось про легалізацію бізнесу, податки, регулярні медогляди, і таке інше. А тут знов маски-шоу.
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Аж цілих 100тис грн на місяць. Це студія.
А в скільки нам один Ківа обходиться в місяць то?
Так ці може щось і нормальне знімали то, а той тільки під столом в раді лисого гоняв...
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У студии поменялся владелец и выросли погоны.
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Срамные блудницы!!!!!
Спасибо внутренним органам за то, шо свято блюдут нашу мораль.

Мне совсем-совсем не жалко, шо у меня вычитают почти 50% из зарплаты, и отдают эти деньги здоровым дядькам, которые с автоматами бегают за голыми девками.
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Кстати, прикольный сюжет, вы не думали о карьере порнорежиссёра?)))
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Слово "виртуальный" здорово сшибает зебилов, почти, как кокс.
Только оно в этом контексте совершенно лишнее.
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Эти бабы вызывают больше уважения, чем местные порохососы.
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100% ведь у вас зеленобоб с ними ОДНА работа на двоих)))
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В Китае официальных лгбт-сообществ 70 миллионов.это по сути две Украины.Ужос Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8341
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В 1997 году законодательство КНР перестало считать гомосексуализм преступлением, а в 2001 психиатры исключили его из списка психических расстройств. Однако в государственных больницах гомосексуалисты, по давлением родителей, принудительно проходят медикаментозную и электрошоковую терапию.
"В культуре Китае очень сильна патриархальная модель семьи, когда наследником является сын, который, в свою очередь, обязан продолжать род. Именно геи чаще всего подвергаются такому лечению. Большинство семей, живущих в городе, имеют только одного ребенка, отчасти это следствие строгой политики по сокращению рождаемости. Поэтому, если единственный сын - гей, родители боятся, что на нем их род прервется."
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Они совершили страшный грех - не платили налоги.
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100 тысяч в месяц 20 работниц и трое администраторов. Они же голодали.
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Ну да, зачем же разрешать порно?! Такая кормушка для ментов.
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В советском союзе не было ни секса ни православия,поскольку товарищ Сралинин разогнал
церковь вполне официально убив Патриарха Тихона 7 апреля 1925 года.Кто ж кроме потриарха позаботится о развратниках...
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Страна дураков и лжецов ! И на содержание этих служб,ловящих девок показывающих жопы в интернете,тратят десятки миллионов отобранных у врачей и учителей ! Один выход уезжать с этой территории населенной 73% баранов-дегенератов,что эти бабы и сделают в ближайшее время !
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И в чем преступление то????
Кто-то кого-то насиловал, обкрадывал, убивал????
Власть дегенератов!
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это какой закон нарушили?
вроде как противозаконно распространение детской порнографии и привлечение несовершеннолетних к этому.
Если взрослые тети показывают части тела взрослым дядям за вознаграждение то в чем преступление?
или банально зависть адептус-рюкзакус берет
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ст. 301 читай, можешь еще в едре почитать сколько там "уголовных справ" по этой статье судят, прозреешь ...
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Стаття 301. Кримінального Кодексу.
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

Частина 1.
Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення..... караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (от 1700 до 5100 грн) або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
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Слуги Бубочки Оманского девок голых поймали! Ай, молодца!!! БТРы вызывали? Авиацию?
На фронте, ребята погибают, а Зебилы, в тылу, с сиськами воюют!
Вова, награди Хероев орденом Сисек!
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При барыге тоже таким занимались ловлей вебмоделей.
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Легалізуйте, нехай платять податки і працюють собі далі.
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100 000 гривен это сколько в деньгах ? 3000 евро на 20 девушек? они что, за 100 евро в месяц работали?
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Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
невже закривають порно-цирк під куполом ВР?)
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Виртуальная порностудия это то, что нам показывают Гончарук, Милованов и иже с ними с тарифами зарплатами, пенсиями и премиями. А то - девчата в приватном чате письки показывали... Они ж не по прямому каналу...
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Так нужно легализовать и получать деньги с налогов!
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Такие студии в каждом доме ! И под крышей полиции .
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Давно это сплошь и рядом.... Есть знакомые девушки с Днепра, которые считают там нормальным, так как это лёгкие деньги. Знакомая Н. так и говорит, а что вон моя подруга М. работает и по курортам ездит, а я тоже хочу. Всё объяснения что там не только раздеваться её никак не смущает.... Телевизор сделал свое дело, каждая Б. хочет мерседес, принца, а если его нет, то готова демонстрировать на весь мир.
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Всего 100 тыс. грн в месяц на порнухе!?!?!? ЭТО ВСЕГО-ТО !?!?!?
Посадите их всех!!!! за то, что они дибилы, не умеют работать и заработать тоже!!!!
всех нафиг в каталажку!
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Шо за дурне- Полиция, лежать? Можно просто крикнуть- Полiцiя, руки до гори. Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1950
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За таких преступников надо выгонять с правоохранительных органов за профнепригодность.
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Вот же ж зе-гниды обоссанные...

Тут один перец жаловался на форуме - что нет в новостях ни достижений, ни успехов страны - так у гавна у власти только такие достижения...
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