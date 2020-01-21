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 Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування. ІНФОГРАФІКА

80% українців вважають основною складовою патріотизму любов до своєї країни, 64% - готовність захищати свою країну, якщо треба - зі зброєю, а 58% - виховання у дітей любові та поваги до своєї країни.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%). Дещо менше громадяни відносять до патріотизму участь у виборах (38%), чесне виконання своїх обов’язків (36%), спілкування державною мовою (35%), сплату належних податків (30%), участь у громадському житті (28%), повагу до влади (26%), а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі (21%). Серед регіональних відмінностей слід виокремити Західний регіон, де до пріоритетів патріотизму було віднесено спілкування державною мовою (60%), натомість в інших регіонах ця складова мала у громадській думці меншу значущість (32% – у Центральному регіоні, 25% – у Південному та 24% – у Східному). Натомість таку складову, як повага до влади, значно більше відносять до патріотизму в Східному регіоні (42%), ніж у решті (28% у Південному, 20% у Центральному та 16% у Західному)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування

Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування 01

"Абсолютна більшість населення України (75%) вважає себе насамперед громадянами України, регіональну ідентифікацію (належність до регіону, області, міста чи села) як основну обрали значно менше – 16% громадян. Причому загальнонаціональна ідентифікація переважає в усіх регіонах України: Південному (84%), Центральному (78%), Західному (76%) та Східному (66%). Щоправда, в Східному регіоні 7% вважають себе насамперед громадянами колишнього СРСР. Загальнонаціональна ідентифікація істотно зросла після 2013 року (грудень 2013 р. – 54%, грудень 2014 р. – 73%)", - зазначає ся в дослідженні.

Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування 02

"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (55% – "безумовно" і ще 26% – "скоріше, так"), причому так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%). Більшість громадян (79%) вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно і ще 26% – скоріше, так), причому ця думка переважає в усіх регіонах: Західному (96%), Центральному (82%), Східному (66%), Південному (63%)", - йдеться в дослідженні.

Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування 03
Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування 04

"Більшість українців вважає, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська залишається єдиною державною (69%), статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15%, а як другої державної, поряд з українською – 12%. Щодо цього питання громадська думка має регіональні відмінності: однозначно обстоюють українську як єдину державну в Західному регіоні (92%), де статус російської мови як офіційної в окремих регіонах підтримують лише 4%, а як другої державної – менше 1%. Явно переважають прихильники української мови як єдиної державної й у Центральному регіоні – 77%, за статус російської як офіційної в регіонах там – 12% і як другої державної – лише 4%. У південному регіоні статус російської мови як мови повсякденного спілкування, визнання української мови як єдиної державної, підтримує 51%, як офіційної в певних регіонах - 27% і як другої державної - 14%. Найбільш значимий статус російської мови підтримують в східному регіоні", - наголошується в дослідженні.

Також дивіться: 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування 05

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170996
 
   
 Топ коментарі
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А были случаи в истории Украины, когда к великим победам приводили еврейские военно начальники?
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Были случаи когда евреи уезжали в Израиль и там становились военачальниками
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одни воевали и воюют, а пропагандист пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты ДНР и РФ.
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Вешают народу лапшу про патриотизм,а власти деньги воруют.
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А ты сам-то, честно платишь все налоги, не решаешь вопросы за взятки, получаешь "белую" зарплату, не бросаешь мусор где попало, дорогу переходишь только в положенных местах???
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Странно все это, пока 2%, харкая кровью , упираются на востоке, 73% ставят над собой сепарскую мразь , назначение Вовка очередной момент, один из многих. И размышляют про патриотизм, сидя перед телеком...
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Пока 2% воюют на Донбассе мы тут должны держать власть за горло, а не скулить.
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Кто держать то будет, Портнова, Вовка, Ермака с Сивохой? Ты что ли? Богдан, Найем с Лещенко? Иди их найди для начала...
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Я и держу их, и таких как я миллионы. И ты становись с нами плечом к плечу.
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удивительно и невероятно...
как же тогда получилось что большинство из этих людей проголосовала за шута все это отвергающего...? Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос - Цензор.НЕТ 8808
который и мать свою готов продать за "РАДИ МИРА"...
для которого все КАКАЯРАЗНИЦА....

80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием, а 58% - воспитание у детей любви и уважения к своей стране.Источник: https://censor.net.ua/p3170996
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вопрос к поехавшему мозгами блазню...

Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос - Цензор.НЕТ 3384 Hawthorn Healing

@hawthornhealin1

·4 ч

В 2014 году в захваченном Донецке была уничтожена памятная доска Стусу.
Это был "герой который вызывает противоречия".
У меня вопрос.
Если замордованый в лагере украинский поэт, который мухи в своей жизни не обидел, "вызывает противоречия" может быть проблема не в героях?
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Лео Кот Це тільки на словах і на дивані всі патріоти.
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Тебе это не говорили, когда ты топил против Порошенко?

Произнеси, что признаёшь, что тебя надули и про Порошенко всё было - ложь и Порошенко - самый настоящий патриот Украины.
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место порошенко в тюрьме, а зеленского на виселице....
вот так я разделил степень их патриотизма...
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За что место Порошенко в тюрьме?
А Зеленского на виселице, как видим, не за то, что он совместно с Г+Г врал про Порошенко и чему ты поверил, выбрав Зелемойского.
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О... пішли призабуті "опроси" про статус російської мови. Знову...лядь?
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10 к 1 шо ти голосовал за зеленского и подписан на петушария)
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кацап... - иди отсюда...
здесь водки нет...
за мову московиты убили несколько миллионов украинцев....
для них изык имеет значение...
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Все смешалось и Кони , Люди. Петро 1 Запретил разговаривать на Украинском Языке в Общении власти , - Просто возвращается Справедливость. Земля имеет стоимость Нулевую и уже половину земель селян забрали за долги и по нотариусу на 50 лет в Оренду. Что Хотят , рельною стоимость , а Она до 5 тыс дол.Вот в чем сыр бор.Думай Нормально , То и Банить не будут.
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Наші люди кажуть,що вони патріоти,але обирають какую разніцу.
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Вопрос в том, что 16 процентов любителей не пойдут защищать с оружием в руках...
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Ну, якщо ви це все уважно прочитаєте, то уявлення про патріотизм у народу таке ж, як у кнурів щодо власного загону. Слабко віриться, що жоден щ опитуваних не згадав про те, що про державу ще треба дбати, піклуватись і будувати. Тому треба зробити висновок, що публікація - брехня від вузьколобого автора.
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В точку. Родіна, як говорив недоколиханий скоморох, це повненьке коритце і тепленький сарайчик в "какая разніца" місці...
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Не работает, народишко жидко и ЗЕлено обосрамшись, и боится себе в этом признаться...
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"80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием"
Источник: https://censor.net.ua/p3170996

Мои поздравления судье Вовку, ведущему дело Антоненко.
Судья Вовк - новый старый глава окружного суда, получил это новое старое назначение за вредность службы.
Служите, судья Вовк, служите, не Портнову же самому отсиживать...
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Патриотизм это верность родине, а не ее учреждениям и правителям. Родина - это истинное, прочное, вечное; родину нужно беречь, надо любить ее, нужно быть ей верным; учреждения же - нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может износиться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от холода, болезни и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки - это глупая верность, животная верность, монархическая, монархиями изобретенная; пусть она и останется при монархиях.(с)
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а проведите этот опрос в верховной зраде, в кабмине, в охфисе преЗЕдента (да и у него лично)...
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Там "за мир".
Там сидят уставшие от войны бизнесмены.
"Слуга народа" не пошел в РФ в прокат, какие деньги теряют, какие деньги.
И это только малая толика.
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"80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием"
Источник: https://censor.net.ua/p3170996

Вопрос к судье Вовку и ведомству Авакова:
- как думаете, поддержат ваши попытки дискредитировать армию и волонтерское движение?
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Судьям поддержка или неподдержка пересичных по барабану, они благополучно достраивают своё государство, используя Украину в качестве кормовой базы...
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Наверно поэтому 80% уклоняются от службы в армии.)
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все правильно
только у нашего Поц-Зе -дента другое видение
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Які красиві цифри (особливо 64% готові захищати країну зі зброєю в руках), але вибирали чомусь малоросів і капітулянтів. Не вірю.
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тю, а шо, в цьому опитуванні зебілів не знайшли? а де ж "какаяразніцца" і "мишебратья"?
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Снова игнорируют 20 процентов. А они самые патриотичные. Догадываетесь о ком речь идет?
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Что значит свою страну ?
Судей будут поселять на фонарях ?
Или просто пропаганда доя лохов ?
Так лохам оружие не дают
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А чо ж тоді президентом обрали того, хто від повісток ховався?
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Досить цікаве дослідження. Що таке патріотизм?

80% відповіли що патріотизм - це любити свою країну. Чудово!!! Але найлегше сказати, що я патріот бо люблю свою країну, це таке абстрактне твердження, люблю і все, і нічого для цього не треба робити. А коли дивимось далі, коли треба для цього докласти якісь свої зусилля то бачимо іншу картину.

30% кажуть, що патріотизм це - чесно сплачувати податки (а для 70% платити податки не обов'язково, який відсоток із 80% вважає сплату податків патріотизмом даних не має, припускаю, що найменше 50% так не вважає);

лише 21% переконані, що патріот повинен боротися з корупцією (принаймні не підживлювати її даючи хабарі);

патріотизм - це брати участь у громадському житті (а не на дивані з півасіком дивитись 95 квартал) вважає 28%.
Тільки на 8-му місці і всього для 35% патріот це той хто говорить українською мовою, шанує і любить її.
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«У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.»/ К.Маркс/
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Так уже пора защищать землю, ее хотят распродать иностранцам
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...расскажите это мурчащему оманскому ослу, четырежды не получившему повестку нелоху... Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування - Цензор.НЕТ 5557
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"Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма" - Зеленский не готов защищать Украину с оружием, он четыре раза уклонился от призыва в армию и военному делу не обучен.
Арахамия и Разумков в армии тоже не служили. В каких войсках Гончарук служил?
Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування - Цензор.НЕТ 5128
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Я не люблю разговоров про патриотизм. Обычно они затеваются перед тем как отправить кого то убивать. Теми,кто идти туда не собирается. Единственный естественный мотив защищаться - это защищать свое имущество.Свой уклад жизни. И свободу. При всем остальном,это глупое романтическое накручивание,которое улетучивается при первом же ранении или гибели знакомого.
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а,ежели,к примеру,человек четыре раза не готов защищать свою страну с оружием в руках ?
на какую бы работу ему пойти работать ?
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Реальний рейтинг влади узеленських та Оманського- "уважение к власти (26%)"
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Отсюда следует, что Янелох не патриот Украины, он четырежды уклонялся от призыва в ВСУ во время войны, а в замен развлекал врагов. Зебилы! Если вы избрали эту падаль на президентство - то кто Вы?
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Любовь это конечно сильное чувство...Але по Платону,есть ще такое сильное чувство як страх.Тобто, должно быть тупо страшно, остаться без своего очага Государства.Должно быть тупо страшно жить в условиях коррупции и несправедливости.Должно быть тупо страшно рубить лёгкие своей стране вырубая лес,загрязнять окружающую среду и копать песок из рек для очередной будки-высотки для отмыва грошей.Должно быть тупо страшно сдавать Нац.интересы и воровать из казны.Як вариант Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування - Цензор.НЕТ 5920
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защищать надо с оружием , но оружия ( легального ) никто и никогда не даст , холопам нельзя

имеется ввиду короткоствол для скрытого ношения
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