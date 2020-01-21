 Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%). Дещо менше громадяни відносять до патріотизму участь у виборах (38%), чесне виконання своїх обов’язків (36%), спілкування державною мовою (35%), сплату належних податків (30%), участь у громадському житті (28%), повагу до влади (26%), а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі (21%). Серед регіональних відмінностей слід виокремити Західний регіон, де до пріоритетів патріотизму було віднесено спілкування державною мовою (60%), натомість в інших регіонах ця складова мала у громадській думці меншу значущість (32% – у Центральному регіоні, 25% – у Південному та 24% – у Східному). Натомість таку складову, як повага до влади, значно більше відносять до патріотизму в Східному регіоні (42%), ніж у решті (28% у Південному, 20% у Центральному та 16% у Західному)", - йдеться в дослідженні.
"Абсолютна більшість населення України (75%) вважає себе насамперед громадянами України, регіональну ідентифікацію (належність до регіону, області, міста чи села) як основну обрали значно менше – 16% громадян. Причому загальнонаціональна ідентифікація переважає в усіх регіонах України: Південному (84%), Центральному (78%), Західному (76%) та Східному (66%). Щоправда, в Східному регіоні 7% вважають себе насамперед громадянами колишнього СРСР. Загальнонаціональна ідентифікація істотно зросла після 2013 року (грудень 2013 р. – 54%, грудень 2014 р. – 73%)", - зазначає ся в дослідженні.
"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (55% – "безумовно" і ще 26% – "скоріше, так"), причому так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%). Більшість громадян (79%) вважають, що в українських ЗМІ принаймні половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно і ще 26% – скоріше, так), причому ця думка переважає в усіх регіонах: Західному (96%), Центральному (82%), Східному (66%), Південному (63%)", - йдеться в дослідженні.
"Більшість українців вважає, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська залишається єдиною державною (69%), статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15%, а як другої державної, поряд з українською – 12%. Щодо цього питання громадська думка має регіональні відмінності: однозначно обстоюють українську як єдину державну в Західному регіоні (92%), де статус російської мови як офіційної в окремих регіонах підтримують лише 4%, а як другої державної – менше 1%. Явно переважають прихильники української мови як єдиної державної й у Центральному регіоні – 77%, за статус російської як офіційної в регіонах там – 12% і як другої державної – лише 4%. У південному регіоні статус російської мови як мови повсякденного спілкування, визнання української мови як єдиної державної, підтримує 51%, як офіційної в певних регіонах - 27% і як другої державної - 14%. Найбільш значимий статус російської мови підтримують в східному регіоні", - наголошується в дослідженні.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
как же тогда получилось что большинство из этих людей проголосовала за шута все это отвергающего...?
который и мать свою готов продать за "РАДИ МИРА"...
для которого все КАКАЯРАЗНИЦА....
80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием, а 58% - воспитание у детей любви и уважения к своей стране.Источник: https://censor.net.ua/p3170996
вопрос к поехавшему мозгами блазню...
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·4 ч
В 2014 году в захваченном Донецке была уничтожена памятная доска Стусу.
Это был "герой который вызывает противоречия".
У меня вопрос.
Если замордованый в лагере украинский поэт, который мухи в своей жизни не обидел, "вызывает противоречия" может быть проблема не в героях?
Произнеси, что признаёшь, что тебя надули и про Порошенко всё было - ложь и Порошенко - самый настоящий патриот Украины.
вот так я разделил степень их патриотизма...
А Зеленского на виселице, как видим, не за то, что он совместно с Г+Г врал про Порошенко и чему ты поверил, выбрав Зелемойского.
здесь водки нет...
за мову московиты убили несколько миллионов украинцев....
для них изык имеет значение...
Источник: https://censor.net.ua/p3170996
Мои поздравления судье Вовку, ведущему дело Антоненко.
Судья Вовк - новый
старыйглава окружного суда, получил это новое староеназначение за вредность службы.
Служите, судья Вовк, служите, не Портнову же самому отсиживать...
Там сидят уставшие от войны бизнесмены.
"Слуга народа" не пошел в РФ в прокат, какие деньги теряют, какие деньги.
И это только малая толика.
Источник: https://censor.net.ua/p3170996
Вопрос к судье Вовку и ведомству Авакова:
- как думаете, поддержат ваши попытки дискредитировать армию и волонтерское движение?
только у нашего Поц-Зе -дента другое видение
Судей будут поселять на фонарях ?
Или просто пропаганда доя лохов ?
Так лохам оружие не дают
80% відповіли що патріотизм - це любити свою країну. Чудово!!! Але найлегше сказати, що я патріот бо люблю свою країну, це таке абстрактне твердження, люблю і все, і нічого для цього не треба робити. А коли дивимось далі, коли треба для цього докласти якісь свої зусилля то бачимо іншу картину.
30% кажуть, що патріотизм це - чесно сплачувати податки (а для 70% платити податки не обов'язково, який відсоток із 80% вважає сплату податків патріотизмом даних не має, припускаю, що найменше 50% так не вважає);
лише 21% переконані, що патріот повинен боротися з корупцією (принаймні не підживлювати її даючи хабарі);
патріотизм - це брати участь у громадському житті (а не на дивані з півасіком дивитись 95 квартал) вважає 28%.
Тільки на 8-му місці і всього для 35% патріот це той хто говорить українською мовою, шанує і любить її.
Арахамия и Разумков в армии тоже не служили. В каких войсках Гончарук служил?
на какую бы работу ему пойти работать ?
имеется ввиду короткоствол для скрытого ношения