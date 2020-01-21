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Все про:війна (1598) панахида (31) донецький аеропорт (117) Епіфаній (225)

 Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: "З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за загиблими в Донецькому аеропорту воїнами-кіборгами і всіма учасниками бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність і політичну волю України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, панахида відбулася з ініціативи Громадського об'єднання "Серця кіборгів".

Панахиду провів предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він зазначив, що загиблі українські воїни віддали своє життя за цілісність і незалежність Української держави, тому вони є дійсно "новітніми героями".

"Тому що з великої любові вони пішли захищати свою Богом дану землю", - сказав Епіфаній, додавши, що українські військові здійснили подвиг заради батьківщини, своєї сім'ї і кожного українця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Членам сімей загиблих кіборгів вручили пам'ятні знаки "Героям оборони ДАП", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 01
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 02Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 03
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 04Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 05Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 06Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 07
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 08
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 09
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 10
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 11
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 12
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 13
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 14
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 15
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 16
Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю 17

Фото, відео - Олег Богачук

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного руйнування старого і нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери та медики.

За стійкість українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності і відданості ідеалам вільної і незалежної України.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш як 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.

Також дивіться: "Цілодобові бойові дії, мінус 30, води немає", - захисники ДАП згадували події п'ятирічної давності в музеї Другої світової. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170993
 
   
 Топ коментарі
 
Павло Тука
53 хв ·

Закончилась панихида по ребятам погибшим в ДАПе.
По окончанию, Епифаний сказал сильные слова о памяти, о подвиге парней, о том, что мир наступит лишь тогда, когда враг покинет нашу землю.

А я смотрел на лица побратимов и думал о том, откуда в этих людях столько силы? Ведь они самые обычные менеджеры, учителя, водители и разнорабочие.
Откуда такая сила духа? Они же понимали , что едут в один конец...

Пацаны, живите! Ради своих семей и во имя памяти о погибших братьях! во имя нашей с вами страны и будущего детей!
Вечная память тем, кто уже на небесах
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Земля пухом, хто загинув у Донецькому аеропорту.
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защитники ДАПА это люди прошедшие через ад на земле......
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защитники ДАПА это люди прошедшие через ад на земле......
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Благодаря ПОДВИГУ СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ в тои курва окна не прилетает каждый день...
Сиди ровно на жопе!
Адепт КАКОЙ РАЗНИЦЫ....
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Павло Тука
53 хв ·

Закончилась панихида по ребятам погибшим в ДАПе.
По окончанию, Епифаний сказал сильные слова о памяти, о подвиге парней, о том, что мир наступит лишь тогда, когда враг покинет нашу землю.

А я смотрел на лица побратимов и думал о том, откуда в этих людях столько силы? Ведь они самые обычные менеджеры, учителя, водители и разнорабочие.
Откуда такая сила духа? Они же понимали , что едут в один конец...

Пацаны, живите! Ради своих семей и во имя памяти о погибших братьях! во имя нашей с вами страны и будущего детей!
Вечная память тем, кто уже на небесах
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Земля пухом, хто загинув у Донецькому аеропорту.
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А на какой мове сказал єто Єпіфаній? Чи какая разніца? Думаю Ваш коментар недоречний.
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Человек, у которого есть внутренний стержень, выстоит в любой ситуации, не сломается под тяжестью обстоятельств. Так и у государства есть свой внутренний стержень, на котором оно строится и держится, - "армія, мова, віра". Это наш идентификатор. Сейчас все это разваливается, или мне только так кажется
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Не розвалюється - а відвалюється від стержня різний зелений шлак, як від електрода під час зварювання.
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і жодного представника окупантської хозарської влади. бо: 1. їм усім плювати на це; 2. більшість з них не є християнами; 3. ті з влади, хто говорить, що він є праваславний, не є християнином, а є звичайним адептом неканоничної секти гундяя.
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Скорбящая траурная тамада Моника была уже?
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моніка оманська на сваєй істарічєскай родіне, - про що Ви?
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Моника очередной ролик готовит, им некогда.

"Скорбящая траурная тамада" - хорошо подмечено.
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Вот это вдохновляет, придает силу духа. Правильная церковь!
Царствие небесное!
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Слава Богу за патріотів України Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: "З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю" - Цензор.НЕТ 9341
Хоч в панихіду не вірю, а за патріотів дяка Богу, бо без них від України і пам яті б не залишилось.
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