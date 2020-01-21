 Епіфаній провів панахиду за полеглими в ДАПі воїнами: "З великої любові пішли захищати свою Богом дану землю". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, панахида відбулася з ініціативи Громадського об'єднання "Серця кіборгів".
Панахиду провів предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Він зазначив, що загиблі українські воїни віддали своє життя за цілісність і незалежність Української держави, тому вони є дійсно "новітніми героями".
"Тому що з великої любові вони пішли захищати свою Богом дану землю", - сказав Епіфаній, додавши, що українські військові здійснили подвиг заради батьківщини, своєї сім'ї і кожного українця.
Фото, відео - Олег Богачук
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року та закінчилися після повного руйнування старого і нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери та медики.
За стійкість українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності і відданості ідеалам вільної і незалежної України.
Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських воїнів, поранено більш як 500. Багато з них нагороджені державними нагородами, деякі - посмертно.
Сиди ровно на жопе!
Адепт КАКОЙ РАЗНИЦЫ....
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Закончилась панихида по ребятам погибшим в ДАПе.
По окончанию, Епифаний сказал сильные слова о памяти, о подвиге парней, о том, что мир наступит лишь тогда, когда враг покинет нашу землю.
А я смотрел на лица побратимов и думал о том, откуда в этих людях столько силы? Ведь они самые обычные менеджеры, учителя, водители и разнорабочие.
Откуда такая сила духа? Они же понимали , что едут в один конец...
Пацаны, живите! Ради своих семей и во имя памяти о погибших братьях! во имя нашей с вами страны и будущего детей!
Вечная память тем, кто уже на небесах
"Скорбящая траурная тамада" - хорошо подмечено.
Царствие небесное!
Хоч в панихіду не вірю, а за патріотів дяка Богу, бо без них від України і пам яті б не залишилось.