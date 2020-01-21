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 З воїном 72-ї ОМБр Олександром Слободанюком, загиблим у зоні ООС, прощатимуться 23 січня в Миколаївській області. ФОТО

У четвер, 23 січня, в місті Первомайськ Миколаївської області, о 12.00 в міському Центрі культури та дозвілля ім. Єфросинії Зарницької почнеться церемонія прощання з Олександром Вікторовичем Слободанюком, 07.01.1972 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 січня в Попаснянському районі Луганської області в результаті смертельного поранення, зазнаного під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Первомайської міської ради та її виконавчого комітету, повідомляє Цензор.НЕТ.

"19 січня 2020 року під час виконання службового обов’язку в зоні проведення операції об’єднаних сил на сході України загинув наш земляк, боєць 72-ї окремої механізованої бригади молодший сержант Олександр Слободанюк 1972 року народження. Під час обстрілу позицій українських військових боєць дістав смертельне поранення. Неоголошена війна на Сході України забрала ще одного Героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати! Світлий спомин про мужнього сина рідної землі завжди житиме у серцях земляків. Вічна пам`ять Герою!" - зазначається в повідомленні.

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З воїном 72-ї ОМБр Олександром Слободанюком, загиблим у зоні ООС, прощатимуться 23 січня в Миколаївській області 01
З воїном 72-ї ОМБр Олександром Слободанюком, загиблим у зоні ООС, прощатимуться 23 січня в Миколаївській області 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170990
 
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