 Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту житлово-комунального господарства і соціального захисту населення спільно з керівництвом КП "Інфоцентр", місцевим приватним перевізником та фірмами, що спеціалізуються на наданні транспортних та аудиторських послуг.
Протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про фактично виконані рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони відображали показники, що вдвічі перевищували реальні. Таким чином зловмисники привласнили майже 5 млн грн бюджетних коштів.
Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях фірм-учасниць оборудки та за місцями проживання 5 фігурантів справи, у тому числі керівника одного з відділів міськради, правоохоронці вилучили звітні та фінансово-бухгалтерські документи й інші матеріали, що доводять проведення незаконних оборудок.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.
И это всем, кроме обычных граждан, выгодно.
- кто УВОЛЕН
- когда "посадят" реально....-что конфисковано....
....а так это все "дискавери" - наживутся все : следаки- адвокаты- лжемантийцы...
....кто то не верит