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 Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників структурних підрозділів Чернівецької міської ради та кілька комерційних структур на привласненні бюджетних коштів, призначених на компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту житлово-комунального господарства і соціального захисту населення спільно з керівництвом КП "Інфоцентр", місцевим приватним перевізником та фірмами, що спеціалізуються на наданні транспортних та аудиторських послуг.

Протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про фактично виконані рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони відображали показники, що вдвічі перевищували реальні. Таким чином зловмисники привласнили майже 5 млн грн бюджетних коштів.

Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях фірм-учасниць оборудки та за місцями проживання 5 фігурантів справи, у тому числі керівника одного з відділів міськради, правоохоронці вилучили звітні та фінансово-бухгалтерські документи й інші матеріали, що доводять проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.

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Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ 01
Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170986
 
 
 Топ коментарі
 
Все чиновники ворье и вымогатели !!! Это конечно ужас в масштабах страны воруют миллиардами !!! Поэтому так и живем хреново Чиновники Черновицкого горсовета присвоили около 5 млн грн компенсации за льготный проезд граждан, - СБУ - Цензор.НЕТ 4210
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Считаю, что давным давно нужно монетизировать любые льготы так как это сделали со льготами на ЖКХ. Если по закону человеку положена та или иная льгота она должна выплачиваться в виде денег адресно, а не проходить через руки чиновников. Вот сколько выделено из бюджета денег на компенсацию за перевозку льготной категории раделить эти деньги и выплачивать адресно. Пусть человек сам решает кататься ему или купить на эти деньги чего нибудь.
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Все чиновники ворье и вымогатели !!! Это конечно ужас в масштабах страны воруют миллиардами !!! Поэтому так и живем хреново
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Пока в Украине ездят эти маршрутки, будет твориться подобное гавнище.
И это всем, кроме обычных граждан, выгодно.
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Во накатаются чиновники на 5 "лимонов"! Может это оплата перелета "Земля - Марс" о чем говорит Илон Маск! Наши чиновники - первые на Марсе! Пропала планета...
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Считаю, что давным давно нужно монетизировать любые льготы так как это сделали со льготами на ЖКХ. Если по закону человеку положена та или иная льгота она должна выплачиваться в виде денег адресно, а не проходить через руки чиновников. Вот сколько выделено из бюджета денег на компенсацию за перевозку льготной категории раделить эти деньги и выплачивать адресно. Пусть человек сам решает кататься ему или купить на эти деньги чего нибудь.
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новая зебильная власть - ворует по черному - позор ей
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жду следующую информацию:
- кто УВОЛЕН
- когда "посадят" реально....-что конфисковано.... Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 5733
....а так это все "дискавери" - наживутся все : следаки- адвокаты- лжемантийцы...
....кто то не верит Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 5733
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Напевно накажуть підозрою,а потім за хабар слідчі закриють справу.Класика жанру.
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Не. Бабло заберут а потом никто никого не видел))
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а шо только в Черновцах эта схема работает...
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А потом удивляются, почему водители такие злые на "льготников". Да потому что эти льготы взвалили на карман водил. А деньги которые выделяются застряют в чиновников, конечно как "израсходанные".
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