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Все про:благодійність (140) допомога (972) рак (47) лікування (294) онкологія (58) Ярош (91) Гергет Андрій Червень (3)

 Ракова пухлина, діагностована у комбата Гергерта, виявилася неоперабельною: він починає курс хіміотерапії, - Ярош. ФОТО

Заступник командира УДА, комбат Андрій Гергерт (Червень) починає курс хіміотерапії у зв'язку з виявленим онкозахворюванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав лідер Національного руху "ДІЯ", екснардеп Дмитро Ярош.

"Інформація від Андрія Гергерта-Червня:"Оперувати не можна, тільки жорстка хімія. Рак агресивний, зараз ще будуть вшивати спеціальний порт у вену біля ключиці. Після кількох курсів хімії у нас, додатково препарати для імунопідтримки, які можна давати, і за кордоном за їхніми методиками. Починаю в Україні. Вдячний лікарям інституту! Вони дуже людяні і професійні ", - розповів Ярош.

Також читайте: Ветеран АТО Сергій Шевченко потребує допомоги на курс хіміотерапії. ФОТО

Ракова пухлина, діагностована у комбата Гергерта, виявилася неоперабельною: він починає курс хіміотерапії, - Ярош 01
Ракова пухлина, діагностована у комбата Гергерта, виявилася неоперабельною: він починає курс хіміотерапії, - Ярош 02

Нагадаємо, раніше добровольці повідомили, що збирають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, у якого діагностовано рак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170982
 
 
 Топ коментарі
 
До слез его жаль. Почему патриотам, истинным такая напасть, а всю эту сволоту медведчуковскую никакая холера не берет......Выздоровление воину-патриоту!
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Боже поможи Андрію перемогти хворобу !!!
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Головне, щоб Андрей Гергерт не здавався і наполегливо боровся з хворобою.
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Головне, щоб Андрей Гергерт не здавався і наполегливо боровся з хворобою.
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До слез его жаль. Почему патриотам, истинным такая напасть, а всю эту сволоту медведчуковскую никакая холера не берет......Выздоровление воину-патриоту!
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Боже поможи Андрію перемогти хворобу !!!
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тобто, це 4-та термінальна стадія? Чи як розуміти?
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Ако хиляди хора се молят за него всеки ден -- може и да оцелее! Той го заслужава!

Вяра, Надежда, Любов и София и Дева Мария чрез своите армии от лечебни ангели ще му помогнат тогава като ползват молитвената енергия на хората!

Да бъде!
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Одужуй комбате! Ти не маєш права піти. Тим паче у такий час.
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Воли, терпения и выздоровления Украинскому Герою!
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Буду молитися за тебе і твоє одужання Воїне!
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Як поступає правдивий воїн-патріот,націоналіст і герой,у якого знаходять невиліковну хворобу?...Бере револьвер,гримується і їде розмінювати своє життя на життя одного з ворогів України...Так вчив Коновалець,так вчив самопожертви і Донцов...Натомість отой "герой",розкормлена фізіономія якого останні роки не вилазила з телеефірів збирає гроші...І рекламує цього двічі "хєра" Ярош,який власне і загасив національний рух,який так яскраво спалахнув наприкінці тринадцятого...
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За Андрія можу сказати, що він доволі амбіційний і далеко небідний чоловік. Власне тому і крутиться біля Яроша.
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Олія з горілкою(метод Миколи Шевченка) лікує будь яке онко навіть на четвертої стадії. Сам живий завдяки цьому вже 20 років.
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