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 "Предатели", "вырожденцы", "воры": росЗМІ синхронно взялися поливати "політбіженців" Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський. ФОТО

У російських ЗМІ і соцмережах піднялася хвиля критики дій екскерівництва України, яке втекло з країни, в особі Віктора Януковича, Миколи Азарова та їхніх соратників.

Про це пише блогер Казанський із посиланням на відповідні матеріали, передає Цензор.НЕТ.

"З нового року пішов буквально вал лайок на їхню адресу. Не пригадаю такого раніше. "Зрадники", "виродженці", "пристосуванці", "злодії" - таке враження, що читаєш якісь українські опозиційні ЗМІ часів Майдану", - зазначає він.

Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 01

Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал "НАШ" на 105,6 тис. грн через трансляцію інтерв'ю Гордона з Азаровим

Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 03

Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 04

Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 05

"Як же смішно тепер все це читати. Через 6 років російські блогери і медіа ніби під копірку переписують те, про що ми писали 6 років тому. Тільки нас вони тоді за це проклинали, обзивали "майдауни" і всіляко доводили, що регіонали - хороші господарники й економісти. А теперечки виходить, що не було ніяких економістів, а були негідники, боягузи, нікчемні жлоби тощо. Ось це відкриття", - резюмує Казанський.

Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 06

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Предатели, вырожденцы, воры: росЗМІ синхронно взялися поливати політбіженців Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170963
 
   
 Топ коментарі
 
Это легко объяснить. Сейчас у власти в Украине подобные муд@ки, так что старые уже не нужны.
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Интересные новости. Сегодня Фейсбук гудит зрадой. Якобы существуют секретные протоколы по газовым договоренностям и в этих секретных протоколах прописано существование трех газовых компаний, которые будут поставлять напрямую газ из Российской Федерации. Выходит, у нас вместо одного «Росукренерго 2.0», о котором мы писали ранее, будут сразу три таких. И якобы они связаны с тремя людьми.

Одна контора ориентирована на Бойко, вторая - на Медведчука и третья - на Ермака. Почему обделили Богдана, спросите вы. Так он по аграрке и силовикам выступает.

Правда это или нет - никто не знает. Пока что есть официальная версия об отсутствии договоренностей о прямых поставках. Но при этом есть слова Витренко, что «Нафтогаз» даже в теории не будет знать, если кто-то договорится о таких поставках с «Газпромом».

Судя по всему, идет процесс создания прокладки или прокладок. Ждем
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Прямо майдан устроили.
Это когда люди работают они там в своей раши майданят против законноизбранного президента.
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Х...ло вже готується до скасування прописки команді овоча.
ЗЄлєбобіки, скоро ваш улюблений Йолка і КО приїде, записуйстеся в чергу засоси йому ставити.
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Они уже давно ждут.
Думают он им сделает доллар по 8,а так же вернет потенцию и девственность.
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😸😁🐯 По-ходу москалі розкуркулять Януковичинську бандоту. Ну да і хєр з ними ...
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Это легко объяснить. Сейчас у власти в Украине подобные муд@ки, так что старые уже не нужны.
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Помиляєтесь. Це розробка ФСБ.
Робиться пропагандистське прикриття, типу в россії почалось гонніння на українських політиків у екзилі.
А це буде приводом для зєвласті для надання їм політичного притулку в Україні.
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ФСБ шные штучки, наверное в это время на территорию Украины уже внедрили большую сеть агентов ФСБ, я не удивлюсь что уже в крупных есть подпольные казино,ой не так что есть подпольные филиалы ФСБ России "Предатели", "вырожденцы", "воры": росЗМІ синхронно взялися поливати "політбіженців" Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський - Цензор.НЕТ 5775
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это внутривидовая борьба. в итоге победят мегамудаки, но это же их и погубит
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Походу ПВО надо.... было укреплять.
Ибо это говно пойдет в атаку. Взорвут своих как всегда и скажут что "этовраги". ВСУ не сдержат эту орду. Там просто даже в безсортирных дяревнях, только и ждут "похода". Вопрос в том, поддержит ли нас Трамп. А он не на нашей стороне
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По ходу опять на Варшаву собрались.
Через труп белой Польши к победе мировой революции.
Надо прикинуться ветошью и ждать когда мимо проплывет труп врага.
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надо прикинуться жертвой, а потом ударить по коммунистам. с полной зачисткой мира от чумы. со всех сторон нужно бить, чтобы они не успели БОВ и ХО, не говоряо ЯО/ТЯО применить.
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Вполне сдержат. Даже в 2014 году могли на самом деле сдержать, если бы было кому отдавать приказы. А сейчас не 2014 год.
radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/30384758.html
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Херню не надо сюда перепечатывать.
Читайте интервью Турчинова где он рассказывает про положение в феврале 2014 года,когда ВР никто не охранял и прямо на Хрещатике мог высадиться десант раши.
Если бы был отдан приказ штурмовать захваченный парламент Крыма раша захватила бы ВР и никто даже озабоченности бы не выразил.
Потому что путин направил на озабоченных ядерное оружие они позвонили Турчинову и поставили ультиматум сдать Крым или они сдадут Киев.
Надо быть даунами что бы не видеть очевидного расклада.
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Вот как раз бредни Турчинова и есть херня. Я как-то больше верю самому себе, своим друзьям и боевым генералам, чем тем, кто сдал Украину в своё время.
Ядерное оружие... Ты не в курсе, что ЯО у рашки уже фактически нет? Максимум, что они могут сделать - устроить себе локальный Чернобыль...
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Это ты Обаме расскажи что ядерного оружия у рашки нет,а то он не знал и обосрался.
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В Одессе весной 2014 года тоже типа десантировались... Отправились в топку, и это мы ещё не успели разозлиться.
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Кто десантировался?
Ты десант и войну в глаза не видел.
Не надо выдавать бредни пропаганды за свое могущество.
Три беззубых одесских ватника это не десант.
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РФ решила замирится с Украиной. Скоро значит Украине выдадут предателей, не иначе.
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Ввиду появления новых предателей , старые стали не нужны (
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чи послідовники яника,передасть рф нові теиторії.
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Видать у этих моральных уродов бабло стало заканчиваться и башлять Х.ю.лу уже практически не чем. Чуйка у меня, скоро у них начнутся инфаркты, инсульты, почечные колики и всё с летальным исходом.
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Таким чином вони підготовлють нас до того, що вони скоро повернуться в Україну вже як жертви Путіна. Приймай Україно своїх "патріотів".
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А что тут удивительного, с зелей гораздо проще и дешевле договориться, чем с беглыми "политзаключенными"
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Всё надо смотреть на вещи глубже и шырше, а именно: в Москве произошёл госпереворот. Смена Медведева на ставленника ультраглобалистов МВФ - это поражение группировки силовиков и Газпрома. Они провалили СП-2, и больше не могут поставлять нужное бабло в госбюджет. Ведь одновременно:
- объявлено о создании Госсовета (то есть ширма "разделения властей" окончательно отброшена; создаётся официальное Политбюро);

- уволен генопрокурор Чайка;
- в Абхазии переворот;
- в Белоруссии сменён министр обороны,
и ещё масса событий помельче.

Критика януковской шоблы - из той же серии. Дело в том что из-за жадности и глупости донецкой ОПГ, состоялся Майдан. После чего РФ вляпалась в войну и санкции, а в Харькове реально могут встать натовские РСМД. Потери уже составляют сотни миллиардов $. Видимо, донецкая ОПГ во многом опиралась на ныне отстранённую группировку, и больше их никто не крышует.
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Интересные новости. Сегодня Фейсбук гудит зрадой. Якобы существуют секретные протоколы по газовым договоренностям и в этих секретных протоколах прописано существование трех газовых компаний, которые будут поставлять напрямую газ из Российской Федерации. Выходит, у нас вместо одного «Росукренерго 2.0», о котором мы писали ранее, будут сразу три таких. И якобы они связаны с тремя людьми.

Одна контора ориентирована на Бойко, вторая - на Медведчука и третья - на Ермака. Почему обделили Богдана, спросите вы. Так он по аграрке и силовикам выступает.

Правда это или нет - никто не знает. Пока что есть официальная версия об отсутствии договоренностей о прямых поставках. Но при этом есть слова Витренко, что «Нафтогаз» даже в теории не будет знать, если кто-то договорится о таких поставках с «Газпромом».

Судя по всему, идет процесс создания прокладки или прокладок. Ждем
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Нічого, скоро вони всі, можливо, ще спокійненько в Україну повернуться. Частина вже повернулася і займається бандитизмом, і українофобією.
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Так десь в генделику вокзальном "Шаурма",
Гонять ханиг, бо вже у них нема бабла.
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Тварини кацапські,чого скиглите,ви ж так проти України,українців і Майдану срали,баньки витріщивши.Та й зараз,коли шобло Овоча вас доїти почало,все одно вам Україна,як кістка в горлі.Жалієте,що "Віталік Захарченко бєз яиц" і Майдан беркутнею не задавив.Так щиро бажаю,щоб у того Захарченка відрости яйця,і він вас беркутнею,що ви пригріли,закатав в асфальт.
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Це все просто має своє пояснення---клоуни які прийшли до влади,настільки тупі і продажні,що путіну вже не потрібні--професіонали -продажні. .Ці "конкуренти" --відпрацьований матеріал.
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Молодці "наші політбіженці"-кмітливі але з них дуже швидко зроблять рудьковського і гарно будуть витрушувати...головне хай гарненько укріпляться а потім хап і все в достойних ручках.
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Готуються передати виродків зелєнскаму ? В рамках спільної операції по облапошіванію укр.населення ?
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высказывания какого то одного неуравновешенного ушлепка...чему тут удивляться в россии 90 процентов таких...
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От теле выступлений отдача снизилась ,поднадоели сами и сама тема.Надежды на то ,что их проклятия отзовутся в Украине не оправдались. Так нахрена они нужны?
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а я вважаю що це якась операція фсб по прикритю оманських домовленостей,відволікання уваги від співробітництва з новою владою України.
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Все вірно.......
Януковича і його поплічників потрібно судити за те що допустив "майдан"!
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Мабуть у даунєцкіх гроші закінчуються і москалям тепер нема що з них взяти... Тому вони перестають бути потрібними... От тільки аби деяких нам сюди не сплавили, бо при цій владі їх і пальцем ніхто не зачепить - як Портнова...
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точно)) готують до депортації на родзіну)) у днр та лнр ))
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тю)).. а шо, вони вже не герої расії??
Як швидко на рашці змінюється вітер)) Мабуть таки ***** скоро здохне))
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Вони були хероями, поки дань платили... Але бабки в них не безмежні!
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Бедные кацапы, как их обманули предатели Укрины. Ведь они все такие хорошие хорошие!!!
И ни в чём не виноваты, и никого не убивали, и не истекали ядом и ложью.
А если украинцы забудут Крым и Донбасс, то опять будут самыми братскими братьями.
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Во как...

Аказываецца мы с кацапами адин нарот и с адними целями!

Слава атцам гавно-Зеленскаму и путену!!!
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не удивлюсь если Вова их спасать будет, обменивая на сепаров
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Скоро приїдуть в Україну, на правах ганімих в расєє.
Чергова багатоходівочка фсб.
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ой лячно мені, чи не надумали всю ту ***** нам назад в парити, як новіє ліца...
вітьок Ростовський буде вчити вову Оманського..
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Это будут "легитимные представители гордого нарота Бамбассы". Которых выдавливают обратно, чтобы в ходе всеукраинских местных выборов 2020 облачить их "представительскими функциями народа Бамбассы" как фиговым листком, прикрывающим первородный срам "предателей Родины".
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На россии ничего прлсто так не происходит- даже собаки гавкают только по команде.Да чего удивляться Бабиков проведет аудит дел Майдана в нужном русле, аваков назначит виновных, ЗЕ подгонит в виде Закона особый статус Донбассу,а рыговская пи@добратия с клеймом напрасных страдальцев вернется в Украину в свою вотчину
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Если овощ и его банда награбили столько в Украине, что скупили пол Рублёвки, а при потрошиной гниде уровень жизни на Украине просто обрушился по сравнению с овощным, то овощу и его банде даже не снилось столько награбить сколько награбил в Нэньке-Украине прикрываясь мовой, верой и армией потрошиная гнида и его свора нэнажэрлывых свинарчуков-сатановских. Овощ просто нервно икает в стороне.
Украина очень богатая, но очень ограбленная за 28 лет быдло-элитой. Доколе, народ?
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почався етап вичавлювання покидьків взад. Яка з них користь на раші? а в Україні влада лояльна дол цих покидьків. Це кремлівський сценарій.
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какие то левые и туалетные газетёнки

ещё,бы это на заборе написали
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Чушь. Их готовят явить вам как "украинских оппозиционеров" из гордого непокоренного анклава Дамбасса, Конституцию Украины вам по-сурковски подкорректируют, и укажут на этих - как на тех, с кем "Киеву" нужно "договариваться". Потому как нынешних чебурашек "пушилиных-петушилиных" украинский социум не воспринимает как "сторону переговоров". А вот Яныка - воспримет.
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Глупо ставить на этих нафталиновых уродов понимая что это уже отработка. Сейчас появились куда перспективнее уроды чем те что шляються в Москве и клянчат деньги на "борьбу с хунтой". Это уже никому не нужный шлак. Сейчас вовсю окучивают клоуна который просто кончает от собственной значимости .Вчерашнее ничтожество,подмостковый балаганный шут вдруг какой то дикой шуткой судьбы взлетевший на самый верх власти визжит и мочиться от восторга как облезлая,безродная дворняжка которая каким то невероятным образом оказалась в элитном собачьем клубе вместе с породистыми догами,бульдогами,бультерьерами и другой царственной псюрней . Как жалок шут на троне короля....
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Как сказал своему Политбюро раздраженный Иося Срален "у мэня нэт для вас других писатэлэй". Будут втюхивать этих, "вечнолегитимных".
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