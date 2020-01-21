 "Предатели", "вырожденцы", "воры": росЗМІ синхронно взялися поливати "політбіженців" Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський. ФОТО

Про це пише блогер Казанський із посиланням на відповідні матеріали, передає Цензор.НЕТ.

"З нового року пішов буквально вал лайок на їхню адресу. Не пригадаю такого раніше. "Зрадники", "виродженці", "пристосуванці", "злодії" - таке враження, що читаєш якісь українські опозиційні ЗМІ часів Майдану", - зазначає він.

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"Як же смішно тепер все це читати. Через 6 років російські блогери і медіа ніби під копірку переписують те, про що ми писали 6 років тому. Тільки нас вони тоді за це проклинали, обзивали "майдауни" і всіляко доводили, що регіонали - хороші господарники й економісти. А теперечки виходить, що не було ніяких економістів, а були негідники, боягузи, нікчемні жлоби тощо. Ось це відкриття", - резюмує Казанський.

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