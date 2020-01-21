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 У Дніпрі поліцейського затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції затримали в Дніпрі поліцейського на одержанні 50 тис. грн хабаря.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"За непритягнення до відповідальності за зберігання наркотиків житель Дніпра мав передати співробітнику Управління стратегічних розслідувань поліції в Дніпропетровській області хабар", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міліціонера затримали після одержання хабаря.

У Дніпрі поліцейського затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря, - Нацполіція 01

"До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшло звернення від 41-річного жителя міста Дніпро. Чоловік розповів, що співробітник місцевої поліції вимагає з нього гроші, погрожуючи притягненням до відповідальності за зберігання наркотичних засобів", - розповіли в поліції.

Зазначається, що провадження почали за матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтава.

Встановлено, що "до корупційних дій причетний 28-річний оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області".

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У Дніпрі поліцейського затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря, - Нацполіція 02

"Задокументовано факт вимагання ним у заявника п'яти тисяч доларів США, однак згодом зловмисник погодився зменшити суму до 50 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Після затримання міліціонера кошти вилучили як речові докази.

Слідчі ДБР оголосили поліцейському про підозру по ч.3 ст.368 КК України. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини фігуранту загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170958
 
 
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Ну нормальная стратегия,пакетик подбросить в карман,а потом 50 штук в карман себе,все по полицайски.
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Вот негодяй! Расстрелять как в Китае и через пол года таких не станет.
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