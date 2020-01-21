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 Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла працевлаштуванню на відповідальну посаду в Міністерство оборони кримчанки з російським громадянством і зв'язками зі спецслужбами країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва.

Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора.

Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

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"Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, які несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих із ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.

Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ 01
Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170950
 
 
 Топ коментарі
 
"...Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену..."
А 20 років їй "впаяти" слабо?
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лізуть і лізуть кацапські воші...
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Бгг. Очнитесь, кремлевский шпион в кресле президента.)
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Бгг. Очнитесь, кремлевский шпион в кресле президента.)
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Ото Баканов усунув конкурентку. Щоб гроші не розпиляти. Тільки не розумію, чому міністру оборони можна, а тій не дали? Справді цікаво.
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"...Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену..."
А 20 років їй "впаяти" слабо?
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Слабо, главзебил боится разозлить
глав)(уйла и поэтому уже войны нет а всего лишь "инцидент" , да в сущности , "какая разница"))
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Лишнехромосомное, во-первых, она открыто работала, во-вторых, по плану реформ суды, реформированные Портновым, будут опять реформированы Портновым в 2020 году.
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Сколько кацапский нечисти при зебиле пролезло и лезет, ск. снова вычищать ********* придется ...
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багато вже вичистив ?
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загін "хоробрих" ? олежик ти юрика мендель ?
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Однако оставаться на материковой части Украины не спешила - она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3170950\\\\\\\\\\\\

Иду, что-ли, вышвырну замминистра и устроюсь "советником", а лучше, дам пинка Сер.гею Сивохо и буду "давать советы" в РНБО.
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Это скорее всего чья-то любовница или ее кому-то настоятельно присоветовали, по этому ее пхали на руководящую должность, просто с улицы в МО на руководящую должность врядли попадешь там своих хватает которые готовы платить деньги за посаду.
СБУ надо раскрутить дальше клубок, кто ее любовник/протеже - который скорее тоже давно завербован ФСБ и не удивлюсь, что он работает в МО на руководящих должностях давно.
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про що ви говорите???? а нічого що в головного сбушника дружина громадянка московії?
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Сколько консерв во всех силовых органах украины, разной степени конспирации. Сколько во власти оборотней, слуг других страни хозяев?!
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помню как еще при ющенко бравые хлопцы с сбу собирали инфу о переходе на стандарты нато все и вся что с тех пор поменялось
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Тю, одним московитом більше, одним менше. там сам міністр має дружину московитку і іздив до тещі на "бліни" до московії.
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она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов.

крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым.

Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.

Ты бомж, зрадник, безробітній, живешь на окупованій території, маєш аусвайс країни з якою йде війна - ЙДИ НА РОБОТУ ДО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ. ТАМ ТОБІ ЗДАДУТЬ УСІ ТАЄМНИЦІ, ОБІГРІЮТЬ, НАГУДУЮТЬ І НАВІТЬ ВІДПУСТЯТЬ КОЛИ ТИ СПАЛИШЬСЯ. НАВІТЬ КОЛИ НЕ ВІДПУСТЯТЬ, ТО ОБМІНЯЮТЬ НА ІНШОГО РОЗВІДНИКА І ТИ ПЕРЕДАСИШЬ ЙОМУ СВОЮ ПЕРЕПУСТКУ В МО.
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Скоро им объяснят, что с зекомандой так нельзя.
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Співробітники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3170950

Взагалі то в правовій державі цю діячку би затримали, розслідували її діяльність та направили б матеріали до суду. бо зрада вже відбулася. про що тут попереджати??? але таке існує в державах, в котрих є Закон й котрі поважають себе. тут пацанчик, що грає роль президента, зникає на декілька днів з країни проводить зустрічі не відомо з ким і говорить не відомо про що й до нього жодних запитань у спецслужб. усі вищі посадовці одночасно залишають воюючу державу і зникають в невідомому напрямку й до них жодних запитань у спецслужб. міністр оборони країни, що воює їде до тещі у ворожу країну й до нього жодних запитань у спецслужб. запитання - котрій країні й котрому народу ці спецслужби служать?
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Мата Харі? Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ - Цензор.НЕТ 3221
Таких червоних горобців у нас зараз буде дуже багато. А може по ним з гармати пару разів? Щоб інші боялись.
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1) в течение нескольких лет до оккупации Россией Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в оккупированный Крым, где получила российский паспорт.

2) она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию.

Інформація в 1), 2) лежала, як то кажуть, на поверхні. І НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВСЕ ЦЕ

Претендентка успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность,

А ДОЛЖНОСТЬ НЕ ХИЛА

В Министерстве обороны Украины Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

Уявляю собі скільки ФСБ-шної наволочі сидить на подібних посадах при такому "відборі" претендентів.
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А как попасть на такую должность без протекции, где конкурс,?😂
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