 Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва.
Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора.
Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.
"Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, які несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих із ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.
А 20 років їй "впаяти" слабо?
глав)(уйла и поэтому уже войны нет а всего лишь "инцидент" , да в сущности , "какая разница"))
Иду, что-ли, вышвырну замминистра и устроюсь "советником", а лучше, дам пинка Сер.гею Сивохо и буду "давать советы" в РНБО.
СБУ надо раскрутить дальше клубок, кто ее любовник/протеже - который скорее тоже давно завербован ФСБ и не удивлюсь, что он работает в МО на руководящих должностях давно.
крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым.
Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.
Ты бомж, зрадник, безробітній, живешь на окупованій території, маєш аусвайс країни з якою йде війна - ЙДИ НА РОБОТУ ДО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ. ТАМ ТОБІ ЗДАДУТЬ УСІ ТАЄМНИЦІ, ОБІГРІЮТЬ, НАГУДУЮТЬ І НАВІТЬ ВІДПУСТЯТЬ КОЛИ ТИ СПАЛИШЬСЯ. НАВІТЬ КОЛИ НЕ ВІДПУСТЯТЬ, ТО ОБМІНЯЮТЬ НА ІНШОГО РОЗВІДНИКА І ТИ ПЕРЕДАСИШЬ ЙОМУ СВОЮ ПЕРЕПУСТКУ В МО.
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
/
Взагалі то в правовій державі цю діячку би затримали, розслідували її діяльність та направили б матеріали до суду. бо зрада вже відбулася. про що тут попереджати??? але таке існує в державах, в котрих є Закон й котрі поважають себе. тут пацанчик, що грає роль президента, зникає на декілька днів з країни проводить зустрічі не відомо з ким і говорить не відомо про що й до нього жодних запитань у спецслужб. усі вищі посадовці одночасно залишають воюючу державу і зникають в невідомому напрямку й до них жодних запитань у спецслужб. міністр оборони країни, що воює їде до тещі у ворожу країну й до нього жодних запитань у спецслужб. запитання - котрій країні й котрому народу ці спецслужби служать?
Таких червоних горобців у нас зараз буде дуже багато. А може по ним з гармати пару разів? Щоб інші боялись.
2) она не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию.
Інформація в 1), 2) лежала, як то кажуть, на поверхні. І НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВСЕ ЦЕ
Претендентка успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность,
А ДОЛЖНОСТЬ НЕ ХИЛА
В Министерстве обороны Украины Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.
Уявляю собі скільки ФСБ-шної наволочі сидить на подібних посадах при такому "відборі" претендентів.