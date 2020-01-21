 "Братки ліквідували": "заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР" Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку (оновлено)

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"20 січня в Донецьку біля свого будинку було розстріляно заступника командира полку спецпризначення ВВ "ДНР" Олексія Кривулю, з доволі красномовним псевдонімом Грін. Це один з відомих ватажків бойовиків, який став зрадником і воював проти України з перших днів війни ще під Слов'янськом. Полк спецпризначення ВВ - ключова структура в боротьбі за владу на окупованій території Донбасу. Майже всі збройні формування включені там до складу 1-го і 2-го армійського корпусів і перебувають під прямим командуванням російських генералів. Верхівка окупаційної адміністрації створила полк спецпризначення внутрішніх військ, щоб мати підконтрольну бойову структуру. Там служать найвідданіші найманці, близькі до керівництва місцевої окупаційної влади", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Грін" - високопоставлений силовик у цих розкладах. І його ліквідація - хороший сигнал. Цікаво, що окупаційні ЗМІ бояться говорити про ліквідацію Кривулі. Звичайних обвинувачень на адресу України немає. Можна припустити, що російські спецслужби знають, хто вбив Гріна. І тут хочеться згадати, що позивний Грін мав один з героїв книги Бориса Акуніна і фільму "Статський радник" - так звали революціонера, який убивав і грабував, як він думав, заради революції, а насправді - здійснював криваві провокації за таємними завданнями російського жандармського генерала, який робив собі кар'єру. Свої провокаційні завдання для Гріна генерал підписував так: "ЗОО". Що розшифровувалося як "Зжеріть один одного", - резюмував Бутусов.

Блогер "Necro Mancer" додав Кривулю до свого каталогу загиблих терористів, які воювали на Донбасі.

Український офіцер Анатолій Штефан із позивним Штірліц у своєму Telegram-каналі зазначив, що Гріна вбили його соратники: "20.01.20 заступник командира "П'ятнашки" Кривуля Олексій, позивний Грін, сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Убитий у Донецьку пострілом у спину. Братки ліквідували".







На момент ліквідації найманець обіймав посаду "заступника командира полку спеціального призначення ВВ МВС". Відомо, що Олексій Кривуля був довгий час заступником "командира батальйону" бандформування "П'ятнашка".

Олексій Кривуля народився 26 червня 1976 року, проживав у місті Миколаївка Донецької області. Закінчив школу №19 у Павлограді. Потім навчався в Єйському вищому військовому авіаційному училищі ім. В.М. Комарова. Навесні 2014 року розпочав воювати проти українських військових на боці російських загарбників.

Воював у Слов'янську з перших днів. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу бригади 7 омсбр (в/ч 8 807) 1 АК Південного військового округу ЗС РФ. Військове звання - майор.

Бойовик також був відомий під псевдонімом Олексій Владимиров. Мав брата - Максима Кривулю - який теж є пособником російських окупантів.



