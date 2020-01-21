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 "Братки ліквідували": "заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР" Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку (оновлено)

В окупованому Донецьку 20 січня ліквідували "заступника командира полку спецпризначення Внутрішніх військ МВС" терористичної організації "ДНР" 43-річного Олексія Кривулю на прізвисько Грін.

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"20 січня в Донецьку біля свого будинку було розстріляно заступника командира полку спецпризначення ВВ "ДНР" Олексія Кривулю, з доволі красномовним псевдонімом Грін. Це один з відомих ватажків бойовиків, який став зрадником і воював проти України з перших днів війни ще під Слов'янськом. Полк спецпризначення ВВ - ключова структура в боротьбі за владу на окупованій території Донбасу. Майже всі збройні формування включені там до складу 1-го і 2-го армійського корпусів і перебувають під прямим командуванням російських генералів. Верхівка окупаційної адміністрації створила полк спецпризначення внутрішніх військ, щоб мати підконтрольну бойову структуру. Там служать найвідданіші найманці, близькі до керівництва місцевої окупаційної влади", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Грін" - високопоставлений силовик у цих розкладах. І його ліквідація - хороший сигнал. Цікаво, що окупаційні ЗМІ бояться говорити про ліквідацію Кривулі. Звичайних обвинувачень на адресу України немає. Можна припустити, що російські спецслужби знають, хто вбив Гріна. І тут хочеться згадати, що позивний Грін мав один з героїв книги Бориса Акуніна і фільму "Статський радник" - так звали революціонера, який убивав і грабував, як він думав, заради революції, а насправді - здійснював криваві провокації за таємними завданнями російського жандармського генерала, який робив собі кар'єру. Свої провокаційні завдання для Гріна генерал підписував так: "ЗОО". Що розшифровувалося як "Зжеріть один одного", - резюмував Бутусов.

Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 01

Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 02

Блогер "Necro Mancer" додав Кривулю до свого каталогу загиблих терористів, які воювали на Донбасі.

Український офіцер Анатолій Штефан із позивним Штірліц у своєму Telegram-каналі зазначив, що Гріна вбили його соратники: "20.01.20 заступник командира "П'ятнашки" Кривуля Олексій, позивний Грін, сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Убитий у Донецьку пострілом у спину. Братки ліквідували".

Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 03

На момент ліквідації найманець обіймав посаду "заступника командира полку спеціального призначення ВВ МВС". Відомо, що Олексій Кривуля був довгий час заступником "командира батальйону" бандформування "П'ятнашка".

Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 03

Олексій Кривуля народився 26 червня 1976 року, проживав у місті Миколаївка Донецької області. Закінчив школу №19 у Павлограді. Потім навчався в Єйському вищому військовому авіаційному училищі ім. В.М. Комарова. Навесні 2014 року розпочав воювати проти українських військових на боці російських загарбників.

Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 05

Воював у Слов'янську з перших днів. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу бригади 7 омсбр (в/ч 8 807) 1 АК Південного військового округу ЗС РФ. Військове звання - майор.

Бойовик також був відомий під псевдонімом Олексій Владимиров. Мав брата - Максима Кривулю - який теж є пособником російських окупантів.

Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 06
Братки ліквідували: заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170948
 
   
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