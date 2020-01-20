 "Цілодобові бойові дії, мінус 30, води немає", - захисники ДАП згадували події п'ятирічної давності в музеї Другої світової. ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, слова пошани і вдячності прозвучали і на адресу тих захисників ДАПу, які пережили ці події, чимало з них, зокрема бійців 3-го батальйону 80 аеромобільної бригади, у цей день прийшли до музею, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони згадали події кінця грудня 2014-го, а також трагічного початку 2015 року, коли 13 січня впала вежа летовища, а потім з руїн ДАПу виходили ті, хто вижили.
"Вам непросто було. Але ви зробили свою історію. Багато не повернулося ваших друзів, захисників нашої країни. Але ви всі винесли з честю страхіття цих 242-ох днів, тримаючи позиції, захищаючи Донецький аеропорт", - наголосив, звертаючись до бійців, генеральний директор музею Іван Ковальчук.
Він розповів, що музей впродовж 5 років проводить заходи на вшанування героїв і частина нинішньої експозиції "Український схід" розповідає про захисників ДАПУ.
Своїми спогадами поділилися оборонці Донецького аеропорту.
"30 грудня 2014 року я потрапив в аеропорт на вежу. І пробув там до 16 січня. 16 січня уночі мене вивезли. 15 січня впала вежа. Я там був усередині", - згадував Ярослав Білоус, позивний "Патріот", боєць 8-ої роти 3-го батальйону 80-ої аеромобільної бригади.
Він розповів, що це його відео після падіння вежі ДАПу показувало "Радіо Свобода" та інші телеканали.
"Десь на самій вишці постійно перебували осіб 12-15. Три дні о 8-ій ранку зразу починали стріляти танки. Тільки по вишці. На третій день, десь приблизно о 10-ій вежа просто не витримала і впала на той бік, з якого стріляли... Тоді повитягали поранених, повідкопували з усіх завалів, і я зразу пішов знімати..." - сказав Білоус.
Колишній командир 8-ої десантної роти 3-го батальйону 80 аеромобільної бригади, капітан запасу Олександр Скиба розповів, що зі своїм підрозділом в ДАП потрапив 21 грудня 2014 року, вийшов з аеропорту 14 січня 2015-го, коли була планова ротація.
"На відміну від попередніх, ця ротація відбувалася, коли ми виходили з бою. Ми проривалися з боєм... Я цивільний, був мобілізований на військову службу. Як для цивільного це були нелюдські умови оборони в аеропорту, тому що це цілодобові бойові дії, мороз — мінус 30, води немає. Коли 14 січня я вийшов звідти, я вперше напився води", - згадував Скиба.
Командир 3-го батальйону 80 аеромобільної бригади підполковник Валерій Курко наголосив, що 5 років — це не просто дата.
"Це не 21-ше, не 22-ге число. Тут сидять люди, які і 25-го, і 26-го січня залишали Донецький аеропорт. І навіть 27-го, коли останній солдат нашого батальйону залишив його... Головне - що ми виконали призначення, що за лінію розмежування, кордон Піски-Водяне і далі, нога окупанта і нашого ворога не пройшла", - підкреслив він.
Курко подякував своїм бійцям і сказав, що пишається ними.
"Я пишаюся тим, що мав честь вами командувати. Дехто за поребриком каже, що "может повторить", але я впевнений, що ми теж можемо повторити. Ми готові виконати будь-яке завдання, я не сумніваюся в цьому", - сказав командир, і на цих словах вся зала в музеї - ветерани, волонтери, курсанти, ліцеїсти військового ліцею, школярі - встала.
Курко також зазначив, що не всі загиблі у цій війні, зокрема й захисники ДАПу, поховані.
"У нас є загальноукраїнська і батальйонна проблема — у нас не поховані гідно всі, хто має бути похований. І доки не буде похований останній солдат, війна ні в душах, ні в голові, ні в державі не закінчиться. І мирне життя в багатьох містах нашої держави не означає, що ми не знаходимося у стані війни", - нагадав він.
Кровавый мир Зеленского... Просто перестать стрелять (c)
Интересно, Зеленский звонил уже Путину с поздравлениями? Все-таки такие успехи не каждый день бывают. Да и Крещение, опять же - повод не хуже Рождества.
Вопрос к любителям Зеленского: как вы думаете, почему они не перестают убивать наших ребят, несмотря на то что по договренностям достигнутым в Париже, у нас уже 18 дней как полное прекращение огня?
Уже ведь не Порошенко договаривался (который наживался на войне), уже Зеленский. А результат один и тот же - число погибших за 2018ый год примерно равно погибшим за 2019ый год (около сотни), раненых несколько сотен. Каждый день гибнут наши воины от пуль снайперов. Из 10 вчерашних 8 раненых - в районе разведения Золотое. Как вы думаете, почему так происходит?
- Думай.Те!
- Нечем!
- Это при Порохе враг был из мышебратьев.
А теперь враг уже на Банковой. Точнее его представители.
- Не понимаю почему Зеленского и ко зовут дебилами. Нормально работают. Точнее отрабатывают. В пользу врага.
Напомнили,да! Сегодня годовщина шутки про эбонитовые палочки! Пик остроумия ушлёпка . Шесть лет назад мусора начали силовой разгон митингующих на Майдане. И тут родилась удачная шутка.
Один боец погиб, десять получили ранения. Об этом вряд ли скажут в новостях по крупнейшим каналам. А если и скажут, то как то межу прочим, очень вскользь. Война сейчас, как бы, не идет. Новости про войну - это табу. Зеленский объявил, что нужно просто прекратить стрелять и закончить войну. И он это делает. Он, как бы, закончил войну, потому что о ней большинство населения даже не слышит. В информационном поле войны нет. Нет потерь. Нет армии. Нет героической борьбы за независимость Украины.
Зеленский умудрился за полгода превратить регулярную армию в армию, которая воюет тайно. Которая защищает свою страну, и никто об этом не слышит.
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13 года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Десять раненых и один погибший...
Будьте прокляты вы, избравшие клоуна во время войны.
- Такие потери в ВСУ при Порошенко были только при активных боевых действиях. Зеленский уничтожает Армию Украины.
эти лоскуты нашего флага...на кусках проволоки... висели еще долго...над руинами...
их никто не мог содрать...и еще несколько недель ДАП был.... наш...
Завтра День Злуки українських Земель!
Притисло груди! Боже, як болить!
Не підніму з завалу своє тіло! Я думав, як загину, то в бою,
А все єство в бетоні заніміло…
Де телефон? Дотягнусь, подзвоню,
- Пробач!, - скажу ріднесенькій матусі
За те, що в старості води не піднесу,
Не добудую хату й вже не оженюся…
Прости, що сам пішов у військомат,
Що сам попхався у те жерло смерті,
Я лиш хотів, щоби москальський гад
Не роздирав Вкраїну всю на чверті!
Хотів прогнать з Донецька і Пісків…
Бо ти сама мене колись учила
Любити Бога, край свій і батьків,
Сама героєм ти мене зростила!
За рідну мову, за природу, за любов
Хотів віддати лиш Вкраїні борг,
Свою готовий був пролити кров,
І ось за це назвали словом «кіборг»…
А ми не роботи, ми - люди, ми - живі!
Ми, як могли, любили Україну!
Ми боронили той аеропорт,
Що вже перетворився на руїну…
А ти, рідненька, стільки не сумуй -
Мене покликав Бог в свої палати.
Сказав: «Ти потрудився, друг,
тобі пора за це відпочивати!»
Ти не сама, мамусю, озирнись -
З тобою нині плаче вся країна
Ось на колінах люди, подивись,
Як дякують усі тобі за сина!
Ти не сама. Ти сльози обітри.
Тобі лишаю бойового друга,
З яким ділив я крапельку води,
В нас спільні були радощі і туга.
Я знаю, рідна, він тебе знайде -
Ми тільки вчора з ним про тебе говорили,
А потім був осколок у плече -
Його під вечір до шпиталю вивозили.
А я лишився із його ріжком,
Щоб замість нього в вечір вартувати.
Ти помолись за нього вечірком
І будь від нині... ти й для нього мати.
Прости, рідненька, я так не хотів,
Хотів життя плекати, як бутон…
Я б не загинув! Я б життя вберіг!
Я б достояв! … Не витримав бетон…
---автор Кеньо Ігор
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
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Президент Зеленский дал интервью израильской газете The times of Israel, в ходе которого еще раз показал, что он не собирается отступать от своего тезиса о том, что нет никакой разницы по поводу взглядов на историю, сейчас эти вопросы нужно отставить, а лучше вообще забыть.
Понеділок, 20 січня 2020,
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ізраїльському виданню The Times of Israel.
"У цьому році ми починаємо будівництво меморіалу в Бабиному Яру … У нас є проєкт в Умані, куди, як ви знаєте, багато євреїв з усього світу приїжджають, щоб вшанувати пам'ять відомих євреїв: в місті ми починаємо будувати "Маленький Єрусалим". Тому ми вирішили побудувати історичний музей, створити великий парк і реконструювати синагогу. ми хочемо зробити справжній маленький містечко. ми придумали назву "маленький Єрусалим" як ідею, щоб зробити її дуже автентичної, дуже професійною.
Щодо меморіального комплексу Голокосту "Бабин Яр", то це масштабний проєкт, що включає історичний музей, де буде розказана вся історія про 150 тис. євреїв, страчених в Бабиному Яру. Крім того, президент зазначив, що у меморіалі буде відведено окреме місце для більше 2500 українців, які були визнані ізраїльським Національним інститутом пам'яті жертв Катастрофи і героїзму "Яд ва-Шем" праведниками народів світу.