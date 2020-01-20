 Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський", - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив глава Національного антарктичного центру Міністерства освіти і науки Євген Дикий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Ця команда полярників має кілька особливостей. Зокрема, це наймолодший склад експедиції за всі роки. Середній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал", - пояснив він.
Загін вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там впродовж року. В ньому традиційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу.
Список основного складу експедиції:
- Ігор Артеменко - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка;
- Максим Білоус - системний механік з Шепетівки, перша зимівка;
- Ігор Дейнека - лікар, Рівне, перша зимівка;
- Євгенія Прекрасна - біологічні дослідження, Київ, перша зимівка;
- Василь Омельянович - кухар з Малина, п'ята зимівка;
- Вадим Жуковський - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка;
- Юрій Лішенко - дизеліст-електрик, Харків, третя зимівка;
- Юрій Отруба - геолого-геофізичні дослідження, Київ, шоста зимівка;
- Євгеній Прокопчук - системний адміністратор зв’язку з Бучі, перша зимів;
- Олександр Салганський - біологічні дослідження, Київ, третя зимівка;
- Анна Соіна - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Харків, перша зимівка;
- Андрій Сопін - геокосмічні дослідження, Харків, друга зимівка.
Зазначається, що у кожного учасника є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитись від зимівлі.
Тепер на відібраних учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".
бедствия с антарктической станции...
Одна подруга говорит другой: Первая (1). - Давай сходим в баню и мужиков пригласим. Вторая соглашается, а что девочки взрослые, свободные. На другой день одна другой звонит и докладывает: 1- Баню заказала, все нормально. Пригласила 64 мужика Вторая (2)-? ? ? Сколько? ! ! ! 1- Подруга, ты что, это ж мужики, половина не придет. 2- Но ведь 32 остается, что с ними делать? ? ? 1. Господи, как бутылку на столе увидят, так половина от нее и не отлипнет. 2. Но 16-то наши! 1. Послушай, сама понимаешь, ближе к делу выяснится, что половина педиков. 2. Но даже 8 мужиков для двоих сильный перебор! 1. Мать, увы, половина окажется импотентами. . . 2. Послушай, но нас 2. а мужиков 4. На фига? 1. Знаешь, я вот подумала, мы попаримся, выпьем, расслабимся. . . А вдруг по второму разу захочется?