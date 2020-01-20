 Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський", - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив глава Національного антарктичного центру Міністерства освіти і науки Євген Дикий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ця команда полярників має кілька особливостей. Зокрема, це наймолодший склад експедиції за всі роки. Середній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал", - пояснив він.

Загін вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там впродовж року. В ньому традиційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу.

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Список основного складу експедиції:

Ігор Артеменко - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка;

Максим Білоус - системний механік з Шепетівки, перша зимівка;

Ігор Дейнека - лікар, Рівне, перша зимівка;

Євгенія Прекрасна - біологічні дослідження, Київ, перша зимівка;

Василь Омельянович - кухар з Малина, п'ята зимівка;

Вадим Жуковський - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка;

Юрій Лішенко - дизеліст-електрик, Харків, третя зимівка;

Юрій Отруба - геолого-геофізичні дослідження, Київ, шоста зимівка;

Євгеній Прокопчук - системний адміністратор зв’язку з Бучі, перша зимів;

Олександр Салганський - біологічні дослідження, Київ, третя зимівка;

Анна Соіна - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Харків, перша зимівка;

Андрій Сопін - геокосмічні дослідження, Харків, друга зимівка.

Зазначається, що у кожного учасника є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитись від зимівлі.

Тепер на відібраних учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

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