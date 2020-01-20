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Все про:Антарктида (37) наука (166) Міносвіти (546) експедиція (8) Дикий (19)

 Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський", - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Склад 25-ї Української антарктичної експедиції став наймолодшим за всі роки і наполовину складається з новачків.

Про це повідомив глава Національного антарктичного центру Міністерства освіти і науки Євген Дикий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ця команда полярників має кілька особливостей. Зокрема, це наймолодший склад експедиції за всі роки. Середній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал", - пояснив він.

Загін вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там впродовж року. В ньому традиційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу.

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Список основного складу експедиції:

  • Ігор Артеменко - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка;
  • Максим Білоус - системний механік з Шепетівки, перша зимівка;
  • Ігор Дейнека - лікар, Рівне, перша зимівка;
  • Євгенія Прекрасна - біологічні дослідження, Київ, перша зимівка;
  • Василь Омельянович - кухар з Малина, п'ята зимівка;
  • Вадим Жуковський - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка;
  • Юрій Лішенко - дизеліст-електрик, Харків, третя зимівка;
  • Юрій Отруба - геолого-геофізичні дослідження, Київ, шоста зимівка;
  • Євгеній Прокопчук - системний адміністратор зв’язку з Бучі, перша зимів;
  • Олександр Салганський - біологічні дослідження, Київ, третя зимівка;
  • Анна Соіна - гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Харків, перша зимівка;
  • Андрій Сопін - геокосмічні дослідження, Харків, друга зимівка.

Зазначається, що у кожного учасника є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитись від зимівлі.

Тепер на відібраних учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції Академік Вернадський, - Міносвіти 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170896
 
 
 Топ коментарі
 
две на десятерых...жара в вечной мерзлоте..
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Тяжелее всего определить их оптимальное количество. Одна - значит пропала экспедиция. Две - поссорятся между собой и экспедиция разделится на два лагеря. Три - значит вскоре двое начнут дружить против третьей.
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Підлітковий спермотоксикоз...
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Молодые , подымайте рождаемость , а то здесь Совсем Худо.
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надеюсь все умеют нырять в ополонку и молиться гундяеву?
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Девчонок маловато, тяжело экспедиции будет...
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Тяжелее всего определить их оптимальное количество. Одна - значит пропала экспедиция. Две - поссорятся между собой и экспедиция разделится на два лагеря. Три - значит вскоре двое начнут дружить против третьей.
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А если будет больше чем мужиков, возможно через несколько недель поступит сигнал
бедствия с антарктической станции...
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Якась перекличка озабоченних...Чувакі, вам шо баби не дають?
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10 мужиков и 2 бабы! Ох, запомнится девкам эта экспедиция на всю жизнь, может быть, даже с "полярным подарком" вернутся домой (ну, не от медведей, конечно)! Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования - Цензор.НЕТ 1281
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Одна подруга говорит другой: Первая (1). - Давай сходим в баню и мужиков пригласим. Вторая соглашается, а что девочки взрослые, свободные. На другой день одна другой звонит и докладывает: 1- Баню заказала, все нормально. Пригласила 64 мужика Вторая (2)-? ? ? Сколько? ! ! ! 1- Подруга, ты что, это ж мужики, половина не придет. 2- Но ведь 32 остается, что с ними делать? ? ? 1. Господи, как бутылку на столе увидят, так половина от нее и не отлипнет. 2. Но 16-то наши! 1. Послушай, сама понимаешь, ближе к делу выяснится, что половина педиков. 2. Но даже 8 мужиков для двоих сильный перебор! 1. Мать, увы, половина окажется импотентами. . . 2. Послушай, но нас 2. а мужиков 4. На фига? 1. Знаешь, я вот подумала, мы попаримся, выпьем, расслабимся. . . А вдруг по второму разу захочется?

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Поц, там живут пингвины, а медведи в Арктике. Двоечник
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