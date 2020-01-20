 Вандали в Польщі знищили плиту на могилі воїнів УПА. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Наше слово" - газету української діаспори в Польщі.

Могила воїнів УПА розташована на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Тут поховано 62 воїнів УПА, які загинули в бою з НКВД 2-3 березня 1945 року.

Могила розташована в безлюдному місці, серед лісу. Факт знищення плити виявили випадково - місцевий житель надіслав фото уламків плити і рушників, які лежать в ямі, в офіс Об'єднання українців у Польщі.

Це місце поховання воїнів УПА не вперше стає об'єктом вандалізму. Так, могильну плиту було розбито ще в 2015 році.

При цьому польські активісти і представники інтелігенції, навпаки, виступають за вшанування пам'яті полеглих у цих місцях воїнів УПА. Так, в листопаді 2019 року вони пов'язали на дерева навколо могили українські рушники, які тепер опинилися в ямі разом із уламками плити.





"У зв'язку з початком російської агресії в Криму і на Донбасі посилилася активність кремлівської пропаганди й антиукраїнські провокації також і в Польщі. Було спаплюжено, навіть неодноразово, вісім українських об'єктів, хрестів, пам'ятників, могил", - пише "Наше слово".

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