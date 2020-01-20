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Все про:плюндрування (30) Польща (2057) УПА (91) вандалізм (271)

 Вандали в Польщі знищили плиту на могилі воїнів УПА. ФОТО

Невідомі викинули плиту й українські рушники з розташованих поруч дерев у яму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Наше слово" - газету української діаспори в Польщі.

Могила воїнів УПА розташована на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Тут поховано 62 воїнів УПА, які загинули в бою з НКВД 2-3 березня 1945 року.

Могила розташована в безлюдному місці, серед лісу. Факт знищення плити виявили випадково - місцевий житель надіслав фото уламків плити і рушників, які лежать в ямі, в офіс Об'єднання українців у Польщі.

Вандали в Польщі знищили плиту на могилі воїнів УПА 01

Це місце поховання воїнів УПА не вперше стає об'єктом вандалізму. Так, могильну плиту було розбито ще в 2015 році.

Вандали в Польщі знищили плиту на могилі воїнів УПА 02

При цьому польські активісти і представники інтелігенції, навпаки, виступають за вшанування пам'яті полеглих у цих місцях воїнів УПА. Так, в листопаді 2019 року вони пов'язали на дерева навколо могили українські рушники, які тепер опинилися в ямі разом із уламками плити.

Вандали в Польщі знищили плиту на могилі воїнів УПА 03
Вандали в Польщі знищили плиту на могилі воїнів УПА 04

"У зв'язку з початком російської агресії в Криму і на Донбасі посилилася активність кремлівської пропаганди й антиукраїнські провокації також і в Польщі. Було спаплюжено, навіть неодноразово, вісім українських об'єктів, хрестів, пам'ятників, могил", - пише "Наше слово".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170878
 
 
 Топ коментарі
 
Да не пшеки, не говори, это кацапские свинособаки
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Прокацапские пшеки-- что бы Вам руки повыкручивало Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 3393
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Кацапы забашляли отмороженным...
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Прокацапские пшеки-- что бы Вам руки повыкручивало
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Да не пшеки, не говори, это кацапские свинособаки
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не скажи... там у них истерия антибандеровская нагнетается....
сижу как-то на сайте международных знакомств, никого не трогаю, примусы починяю...
стучится полячка и брыжжа слюной... было неприятно
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А почему ты сидишь на сайте международных знакомств?
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Ааа... просто сложилось ошибочное впечатление, что ты не просто работу в Польше ищешь, а работу + польскую вдову с жилплощадью. А полька тебя послала подальше. Не оценила, конечно. Изучение языков (японского) похвально. Продолжай.
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как житуха в стране, на флаге которой вопросительный знак? ягель уродился?
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Не надо рассказывать всем историю своей жизни, ещё и вешать её на других.
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А почему у тебя на флажке вопросительный знак? Страна-404? Т.е. рашка?
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ні, кацапи тут ні до чого - в Польщі ведеться активна антибандерівська пропаганда..... це її результат..... Б..ть, піти завтра на Личаківський цвинтар і обліпити лайном могили пшецьких *******, які вбивали українців?
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Їх нецікавить доля їх захоронень в Україні Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 9539
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только так - но скорее даже цапские деньги - а подонки национальности не имеют
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Вполне может быть !!! Кацапского быдла там хватает !
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Налагоджується діалог - після поступок з боку нової влади?
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Разделяй и Властвуй. Стравить Поляков с Украинцами и Наоборот , Украинцев с Поляками. Те ж самые разрушат в Украине какой то Памятник. А Как не хватает СБУ
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аненты рашистской ********* в Польше совершили акт вандализма! такие же сволочи совершают аналогичные преступления и в Украине! Вывод ясен?!
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Животные. Пусть хотя бы у совка Симонова поучатся:
"Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись пред этот крест!"
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.

В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!

Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.
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а зеля снял им мораторий и заявил о прорыве в отношениях. опять уступил, а ему куем по морде...
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та абы офис бубочки хлопая ладоши не стёр от радости...
поверьте,награда найдёт долбодятлов в любом случае...
то,блеать,просто карма.
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Когда Украина станет сильным государством такие случаи исчезнут, но судя по тому кого у нас выбирают во власть это будет не скоро.
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Значит помнят ещё поляки, как наши герои дали им трынды и простить до сих пор не могут! Слава УПА! Слава Героям!
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если есть столько могил то видать еще как понят.
Хотя что бы написать такой говно как ты много ума точно не надо и память не особо поможет тоже.
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Это не вандалы, это козломордые. Бо вандалам, шо делать нечего памятники УПА разбивать? Вы думаете чего козломордые по пьяне учатся бутылки об голову бить? Ото головой оно и разбило плиту. Но и плита то не бутылка - от плиты голова уже не заживёт.
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Зачем полякам бить плиту где погибли украинци против НКВД??? Это треш!
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Да не было там никаких боев 2-3 марта 1945-го. Кто и зачем это придумал непонятно.
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62 воина УПА погибли за 2 дня "в бою с НКВД" и нигде нет об этом упоминаний. Это бред.
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1-3 марта 1945-го в этом Подкарпатском воеводстве произошла "Павлокомская резня". Тогда Армия Крайова в селе Павлокома убила 366 украинцев.
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пнх идиотина казламордая! Если и была резня то ее кроме кацапов больше никто не организовал!
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Полякам хочеться назад в росіську імперію.
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дебилов тоскующих по СССР в Польше ну может процентов на 10 меньше чем в Украине, а в Украине их 73+!
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Дякую, леді. коротко і ясно: до безлічі наговорених дурниць.
Зразу відчуваєш рідну українсько-польську душу.

Слава українським героям! Слава польським лицарям!
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Це завдяки тому, що ЯНЕЛОХ не розібрався і дозволив ляхам ексгумацію. Дуда домігся свого і ляхи зрозуміли, що можуть повторювати Грушовичі
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Путлера рук дело. Паскуда пока жив будет гадить. Сморчок.
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Так і серед ляхів вистачає деблоїдів !
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Українець простягає руку дружби, а у відповідь отримує штик-ніж.Якщо польська влада не знаходить тих хто це робить то це наводить на певні думки.
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А Наша влада знаходить тих вандалів, що рушать могили, пам"ятники, стели?!!! Мене можливо!!! наводить думка, що такі як Діма це робить по- приколу.
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Мерзкая российская свинья гадит по всему миру. Когда то НКВДшники переодевались в форму УПА и убивали поляков, переодевались в форму Армии Краевой и убивали украинцев. Ничего не изменилось. Сейчас те же россияне громят могилы УПА в Польше, а могили Армии Крайовой в Украине и т.д. Пока Украина и Польша не поймут что имею общего подлго врага - Россию и не объдинят свои усилия для ее уничтожения до того времени и будем наблюдать такие рецидивы!
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Віктор, я, з вами згідна на всі 100%. Бо воно так і було!
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Рассказывают, что между переодетыми армиями нередко случались настоящие боестолкновения.
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..життя прожити треба так, щоб кацап-окупант і після твоєї смерті тебе боявся..
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В червні 19-го була з чоловіком в Освенцимі. Зайшли в 14-й барак де були полоненні з України, Росіїї, Молдавії (слов'яни). В той час в приміщенні було тільки дві людини скоріше за все румини або молдавани зрозуміла по мові. Коли ми вже виходили з того бараку нам на зустріч йшло пропите мурло бо сказало: " Здесь были рассейские пленики -то". А коли ми вийшли на вулицю то побачили на вході прив "язану колорадську лєнту. Чоловік мій психанув, здер ту ганчірку і вкинув в сміт. бачок. Так, що не потрібно валити на поляків, там вже і кацапні достатньо!
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В сороковые годы прошлого века украинцы и поляки не могли поделить территории гораздо большие чем Крым и Донбасс. Вырезали друг друга целыми селами. А как война закончилась все об этом забыли. Теперь Польша лучший друг Украины. Это к тому как быстро все меняется.
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З допомогою НКВДистів ти, хотіло сказати?
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Конечно, тогда это не сейчас, тернета не было, не знали , кто их режет.
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Вот. В нынешней ситуации тоже найдете кого назначить виноватым. Может ваш внук тоже напишет - з допомогою Америки ти, хотіло сказати?
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мене теж трохи покоробило.. але ж, по суті, - сказала правду про цю зміїну подколодную "гибрідну" хамелеонську паскудь
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Ну проверить их на вшивость не так сложно. Если поляки 1) публично осудят эту акцию, и 2) сделают всё чтобы найти и наказать ублюдков, то это не поляки а кацапское дерьмо напаскудило. Но если пшеки пальцем не пошевелят чтобы осудить это скотство и найти виновных, то значит это дерьмо лежит на них.
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90% даю что ничего не будет. Типо сольют в унитаз. Даже если это и не они(что скорее всего)
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