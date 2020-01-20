 Членам сімей загиблих кіборгів вручили пам'ятні знаки "Героям оборони ДАП", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це на зустрічі з членами сімей загиблих воїнів-кіборгів під час проведення заходів із вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

"Щодня ми вшановуємо пам’ять військовослужбовців, які загинули на цій війні. На жаль, війна не закінчується. Вчора ми втратили ще одного військовослужбовця. Понад 100 воїнів пішли від нас за минулий рік", — сказав очільник оборонного відомства.

Він запевнив, що Збройні Сили роблять все для того, щоби відстояти Україну, щоби наші люди могли відчувати себе захищеними у демократичній і вільній країні.

Для усіх нас 20 січня — один із найсумніших днів адже, у 2015 році героїчна 242-денна оборона Донецького аеропорту, коли цього дня загинули 49 кіборгів, завершувалася.

"Тих, хто загинув, уже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати та вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди! Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв", — зазначив Андрій Загороднюк.

Міністр оборони України вручив членам родин загиблих захисників пам’ятні знаки "Героям оборони ДАП". Вони розроблені у формі монет за ініціативою очільника оборонного відомства, на знак великої шани Українським захисникам, їх мужності, самопожертви та героїзму. Подібні монети — це світова практика таких пам’ятних знаків.

Андрій Загороднюк висловив підтримку членам сімей загиблих героїв і поспілкувався з родинами легендарних захисників ДАП.

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Фото: mil.gov.ua

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