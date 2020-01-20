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Все про:Міноборони (3022) донецький аеропорт (112) Загороднюк (107)

 Членам сімей загиблих кіборгів вручили пам'ятні знаки "Героям оборони ДАП", - Міноборони. ФОТОрепортаж

20 січня 2015 року - один із найсумніших днів, коли загинуло 49 захисників Донецького аеропорту.

Про це на зустрічі з членами сімей загиблих воїнів-кіборгів під час проведення заходів із вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

"Щодня ми вшановуємо пам’ять військовослужбовців, які загинули на цій війні. На жаль, війна не закінчується. Вчора ми втратили ще одного військовослужбовця. Понад 100 воїнів пішли від нас за минулий рік", — сказав очільник оборонного відомства.

Він запевнив, що Збройні Сили роблять все для того, щоби відстояти Україну, щоби наші люди могли відчувати себе захищеними у демократичній і вільній країні.

Для усіх нас 20 січня — один із найсумніших днів адже, у 2015 році героїчна 242-денна оборона Донецького аеропорту, коли цього дня загинули 49 кіборгів, завершувалася.

"Тих, хто загинув, уже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати та вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди! Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв", — зазначив Андрій Загороднюк.

Міністр оборони України вручив членам родин загиблих захисників пам’ятні знаки "Героям оборони ДАП". Вони розроблені у формі монет за ініціативою очільника оборонного відомства, на знак великої шани Українським захисникам, їх мужності, самопожертви та героїзму. Подібні монети — це світова практика таких пам’ятних знаків.

Андрій Загороднюк висловив підтримку членам сімей загиблих героїв і поспілкувався з родинами легендарних захисників ДАП.

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Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 01
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 02
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 03
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 04
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 05

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Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 06
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 07
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 08
Членам сімей загиблих кіборгів вручили памятні знаки Героям оборони ДАП, - Міноборони 09
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3170862
 
 
 Топ коментарі
 
Повинні бути гордими за своїх героїв! Слава Героям!
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Кроме памятных знаков больше ничего?
В зале в основном немолодые родители погибших, им нужна помощь, материальная, медицинская.
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Повинні бути гордими за своїх героїв! Слава Героям!
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А тим часом зеленськый дав виграти тендер на будівныцтво аэропорту у Дніпрі герою РФ, нагородженому Пуйлом у 2003 році, академіку військовї академії Раші - Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов. Що новий аєропорт для кіборгів готуєте, ЗЕЛЕНІ?
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це навіть не актор, який співав у Криму - ЦЕ ВІЙСЬКОВИЙ АКАДЕМІК ПУЙЛА!
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ЦЕНЗОРУ НЕТ - В сети рассказали о масштабных обстрелах поселка Золотое в Луганской области со стороны террористов "Л/ДНР" и восьми раненых бойцах ООС.

При этом волонтеры и журналисты обратили внимание, что в штабе ООС якобы замалчивают этот факт, называя место в сводках "районом Орехова", находящегося рядом. По их мнению, это делается для того, чтобы скрыть правду о бесполезности разведения сторон на участке в Золотом, которое завершилось в начале ноября 2019 года.
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Кроме памятных знаков больше ничего?
В зале в основном немолодые родители погибших, им нужна помощь, материальная, медицинская.
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Тут контингент людей не тот, могут и против шерсти бубочку "погладить". Припомнят ему сдачу территории и интересов страны.
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Все, что надо знать об искренности "скорьби" этих квартальных шутов.

Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны - Цензор.НЕТ 5317
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Зеленский: Люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10

20 января, 15:36
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-o-zarplatah-pensiyah-i-ekonomicheskom-roste-novosti-ukrainy-50065112.html

«Мы стремимся уничтожить монополии, такие как те, которые существуют в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10», - заявил он в интервью Newsweek.
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кило муки и литру олии просто стырили,шоб сепарам помочы...
в следующем году киборгов погибших будэ витаты рабинович с лёвочкиным...
медленный слив майдана...
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Когда я был еще школьником, задолго еще и до 2000 года, я представлял, а каким будет этот 2000-й год. А уж в 2020 поди уже и летающие машины появятся, и люди будут жить на Луне.

Я бы очень удивился, если бы мне тогда дали прочитать эту статью, где пишется про погибших украинских воинов-киборгов, защищавших свою землю от русской навалы.
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В этой стране всегда найдутся люди, которые будут претендовать на памятный знак " Герою Обороны ДАП", хоть они там и близко не были. Вот увидите.
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раздали побрякушки и поехали вкусно пожрать...
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Гліб Бабіч‏ @Hlibovy_Baiky 1 ч.1 час назад

Ще недавно, він говорив нам, що «немає різниці у якого пам'ятника».
Але, зараз пішов значно далі.
"Необхідно написати нову історію. Яка всіх влаштовує, і нікого не дратує.
Це новий рецепт - «Треба просто перестати пам'ятати».

Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны - Цензор.НЕТ 8508
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Памятные знаки-коины. Это даже не держ. нагорода... Це сором. Це наш людській сором...
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Державні нагороди їм видали ще 5 років тому. Це не поверне їх до життя.
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Помолчите, ибо "никогда не спрашивай по ком звонит колокол Он звонит по тебе."
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У нашій державі ліпше аби тебе збили іранці у цивільному літаку як померти захищаючи Україну...
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